Болезненный удар по армии РФ: бойцы ГУР уничтожили важный истребитель врага

Основное:
- ГУР уничтожили в Крыму вражеский истребитель
- Операцию провели 4 декабря текущего года
Во временно оккупированном Крыму "Призраки" ГУР уничтожили вражеский истребитель МиГ-29. Как заявили в Главном управлении разведки Минобороны Украины, борт был поражен сегодня, 4 декабря.
"4 декабря 2025 года на территории военного аэродрома "Кача" в Крыму мастера спецподразделения ГУР МО Украины "Призраки" поразили российский многоцелевой истребитель МиГ-29", - говорится в сообщении.видео дня
Кроме того, этой ночью под удар ГУР попал и аэродромный радиолокационный комплекс "Иртыш", который был расположен вблизи временно оккупированного Симферополя.
"Спецподразделения ГУР продолжают системно ослаблять систему противовоздушной обороны россиян над временно оккупированным полуостровом, уничтожая радары, зенитные комплексы, а теперь - и истребительную авиацию ВС РФ", - отметили в разведке.
Смотрите видео, как бойцы ГУР уничтожили российский истребитель:
Удары по целям РФ - новости по теме
Как писал Главред, в ночь на 4 декабря в РФ прогремели взрывы. Над 12 регионами местные жители заметили неизвестные беспилотники. В Минобороны РФ отчитались о якобы сбитии 76 украинских дронов.
Днем ранее подразделения Сил обороны Украины поразили нефтебазу "Дмитриевская" в Тамбовской области страны-агрессора России. Пораженный объект задействован в обеспечении потребностей российской оккупационной армии.
Накануне также под ударами оказался завод по изготовлению навигационного оборудования и комплектующих к крылатым и баллистическим ракетам "ВНИИР-Прогресс".
Об источнике: ГУР
Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) - разведывательный орган Министерства обороны Украины. Согласно Закону Украины "О разведке" осуществляет добычу, аналитическую обработку, обработку и предоставление разведывательной информации ее потребителям, пишет Википедия.
