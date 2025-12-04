Болезненный удар по армии РФ: бойцы ГУР уничтожили важный истребитель врага

Успешную операцию удалось провести в Крыму.

Украине удалось уничтожить российский истребитель / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с видео

ГУР уничтожили в Крыму вражеский истребитель

Операцию провели 4 декабря текущего года

Во временно оккупированном Крыму "Призраки" ГУР уничтожили вражеский истребитель МиГ-29. Как заявили в Главном управлении разведки Минобороны Украины, борт был поражен сегодня, 4 декабря.

"4 декабря 2025 года на территории военного аэродрома "Кача" в Крыму мастера спецподразделения ГУР МО Украины "Призраки" поразили российский многоцелевой истребитель МиГ-29", - говорится в сообщении. видео дня

Кроме того, этой ночью под удар ГУР попал и аэродромный радиолокационный комплекс "Иртыш", который был расположен вблизи временно оккупированного Симферополя.

"Спецподразделения ГУР продолжают системно ослаблять систему противовоздушной обороны россиян над временно оккупированным полуостровом, уничтожая радары, зенитные комплексы, а теперь - и истребительную авиацию ВС РФ", - отметили в разведке.

Как писал Главред, в ночь на 4 декабря в РФ прогремели взрывы. Над 12 регионами местные жители заметили неизвестные беспилотники. В Минобороны РФ отчитались о якобы сбитии 76 украинских дронов.

Днем ранее подразделения Сил обороны Украины поразили нефтебазу "Дмитриевская" в Тамбовской области страны-агрессора России. Пораженный объект задействован в обеспечении потребностей российской оккупационной армии.

Накануне также под ударами оказался завод по изготовлению навигационного оборудования и комплектующих к крылатым и баллистическим ракетам "ВНИИР-Прогресс".

Об источнике: ГУР Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) - разведывательный орган Министерства обороны Украины. Согласно Закону Украины "О разведке" осуществляет добычу, аналитическую обработку, обработку и предоставление разведывательной информации ее потребителям, пишет Википедия.

