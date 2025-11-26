Россия под массированной атакой дронов: Генштаб раскрыл последствия

Под атакой беспилотников были военные цели и объекты РФ.

ВСУ атаковали объекты в РФ / Коллаж: Главред, фото: скриншот с видео

Что известно:

Украинские военные ударили по объектам РФ

Под атакой были военные цели и объекты ВПК

Украинские военные мощно ударили по военным целям и объектам ВПК в России. Это подтвердил Генеральный штаб ВСУ.

В ночь на 26 ноября под ударами оказался завод по изготовлению навигационного оборудования и комплектующих к крылатым и баллистическим ракетам "ВНИИР-Прогресс". Этот завод расположен в Чебоксарах в республике Чувашия. После ударов там поднялся мощный пожар.

"Завод "ВНИИР-Прогресс" занимается производством ГНСС-приемников и антенн для спутниковых систем GLONASS, GPS и Galileo, в частности модулей типа "Комета"применяемых в дронах-камикадзе типа Shahed, а также в ракетах комплексов "Искандер-М", "Калибр", модулях УМПК для авиабомб", - говорится в сообщении.

Также украинские беспилотники ударили по командному пункту российского подразделения из состава 58-й общевойсковой армии РФ в населенном пункте Васильевка на оккупированной территории в Запорожской области.

Также под ударом оказались:

зенитный ракетный комплекс "Тор-М1" в Мариуполе;

склад боеприпасов бригадного уровня в Очеретино и Каменицы на оккупированных территориях Донецкой области;

место накопления личного состава оккупантов на Покровском направлении.

"Силы обороны Украины продолжают реализовать меры, направленные на прекращение вооруженной агрессии РФ против Украины, уничтожают врага, его технику и вооружение", - говорится в сообщении.

Удары по РФ - последние новости

Стоит отметить, что ВНИИР-Прогресс уже не раз становился целью атаки дронов. Как писал Главред, 9 июня беспилотники атаковали столицу Чувашии - Чебоксары. В городе прогремели взрывы. Под удар попало предприятие ВНИИР-Прогресс. Тогда завод временно приостановил работу.

5 июля дроны также атаковали ряд объектов в российских городах. В Чебоксарах беспилотники ударили по одному из производственных предприятий. Вспыхнул масштабный пожар. Сообщалось, что под удар попал завод ВНИИР-Прогресс.

26 ноября снова дроны атаковали завод, производящий электронику для армии РФ в Чебоксарах. Там прозвучало не менее 5-7 взрывов. Аэропорт Чебоксар временно приостанавливал работу. Россияне утверждают, что обломки дронов якобы упали на жилой многоэтажный дом. На верхних этажах начался пожар.

