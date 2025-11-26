Россия под массированной атакой дронов: Генштаб раскрыл последствия

Что известно:
- Украинские военные ударили по объектам РФ
- Под атакой были военные цели и объекты ВПК
Украинские военные мощно ударили по военным целям и объектам ВПК в России. Это подтвердил Генеральный штаб ВСУ.
В ночь на 26 ноября под ударами оказался завод по изготовлению навигационного оборудования и комплектующих к крылатым и баллистическим ракетам "ВНИИР-Прогресс". Этот завод расположен в Чебоксарах в республике Чувашия. После ударов там поднялся мощный пожар.
"Завод "ВНИИР-Прогресс" занимается производством ГНСС-приемников и антенн для спутниковых систем GLONASS, GPS и Galileo, в частности модулей типа "Комета"применяемых в дронах-камикадзе типа Shahed, а также в ракетах комплексов "Искандер-М", "Калибр", модулях УМПК для авиабомб", - говорится в сообщении.
Также украинские беспилотники ударили по командному пункту российского подразделения из состава 58-й общевойсковой армии РФ в населенном пункте Васильевка на оккупированной территории в Запорожской области.
Также под ударом оказались:
- зенитный ракетный комплекс "Тор-М1" в Мариуполе;
- склад боеприпасов бригадного уровня в Очеретино и Каменицы на оккупированных территориях Донецкой области;
- место накопления личного состава оккупантов на Покровском направлении.
"Силы обороны Украины продолжают реализовать меры, направленные на прекращение вооруженной агрессии РФ против Украины, уничтожают врага, его технику и вооружение", - говорится в сообщении.
Стоит отметить, что ВНИИР-Прогресс уже не раз становился целью атаки дронов. Как писал Главред, 9 июня беспилотники атаковали столицу Чувашии - Чебоксары. В городе прогремели взрывы. Под удар попало предприятие ВНИИР-Прогресс. Тогда завод временно приостановил работу.
5 июля дроны также атаковали ряд объектов в российских городах. В Чебоксарах беспилотники ударили по одному из производственных предприятий. Вспыхнул масштабный пожар. Сообщалось, что под удар попал завод ВНИИР-Прогресс.
26 ноября снова дроны атаковали завод, производящий электронику для армии РФ в Чебоксарах. Там прозвучало не менее 5-7 взрывов. Аэропорт Чебоксар временно приостанавливал работу. Россияне утверждают, что обломки дронов якобы упали на жилой многоэтажный дом. На верхних этажах начался пожар.
