Ситуация обостряется: РФ хочет окружить Мирноград и перерезать ключевой маршрут - ДШВ

Враг движется круглосуточно, а для корректировки своего перемещения использует воздушные дроны.

РФ хочет перерезать логистику / Коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, ДШВ

Что известно:

Россияне пытаются перерезать логистику между Покровском и Мирноградом

Украинские силы сдерживают врага в районе Красного Лимана и усиливают оборону Мирнограда

38 бригада морпехов взяла в плен четырех штурмовиков

Российские подразделения активизировали наступательные действия в Донецкой области, пытаясь перерезать ключевую логистическую артерию между Покровском и Мирноградом. Об этом сообщает 7 корпус Десантно-штурмовых войск ВСУ в своем Telegram.

Намерение окружить агломерацию

В ДШВ отмечают, что характер передвижения российских сил свидетельствует о попытке в ближайшее время отрезать сухопутное сообщение между двумя городами. Оккупанты движутся в направлении населенных пунктов Ровно и Светлое, что может стать подготовкой к частичному или полному окружению агломерации.

Украинские десантно-штурмовые подразделения сдерживают врага в районе Красного Лимана, где россияне пытаются продвинуться малыми пехотными группами. По данным военных, противник действует круглосуточно, активно используя воздушные дроны для корректировки движения и разведки.

На севере Мирнограда оккупанты пытаются штурмовать город небольшими группами, параллельно накапливая живую силу на южном направлении. Украинские силы усиливают оборону, чтобы не допустить прорыва.

Что известно о Покровске / Инфографика: Главред

На северо-востоке города бойцы 38 отдельной бригады морской пехоты взяли в плен четырех российских штурмовиков. Трое из них - бывшие заключенные, мобилизованные после подписания контрактов.

Пленные рассказали, что перед штурмом четыре дня жили в подвале заброшенного здания в соседнем населенном пункте без еды и воды. После задержания украинские военные оказали им необходимую помощь в соответствии с нормами международного гуманитарного права.

Куда могут пойти оккупанты после Покровска - прогноз эксперта

По мнению военного эксперта, полковника запаса ВСУ Романа Свитана, в случае возможного захвата Покровска российскими оккупантами под угрозой окажутся еще пять украинских городов.

"Эти города будут следующими после Покровска. После него захватчики, скорее всего, будут двигаться на Доброполье, а дальше - на Константиновку, Дружковку, Краматорск и Славянск", - отмечает эксперт.

Он объясняет, что такое наступление имеет целью отрезать поставки Славянско-Краматорской агломерации с запада.

Ситуация в Покровске - новости по теме

Напомним, Главред писал, что по словам президента Владимира Зеленского, на Покровском направлении в Донецкой области российские оккупационные силы сосредоточили более 150 тысяч человек, которые продолжают идти на штурм позиций Сил обороны Украины.

Впоследствии стало известно, что Силы обороны Украины удерживают определенные рубежи в северной части Покровска в Донецкой области, а также контролируют позиции южнее железной дороги, которые являются важными для дальнейшей деоккупации.

Несмотря на давление российских оккупантов, как сообщил главнокомандующий Сырский, украинским бойцам удалось провести контрнаступательные действия на Добропольском направлении, в промежутке с конца августа по октябрь этого года.

