Ситуация обостряется: РФ хочет окружить Мирноград и перерезать ключевой маршрут - ДШВ

Что известно:
- Россияне пытаются перерезать логистику между Покровском и Мирноградом
- Украинские силы сдерживают врага в районе Красного Лимана и усиливают оборону Мирнограда
- 38 бригада морпехов взяла в плен четырех штурмовиков
Российские подразделения активизировали наступательные действия в Донецкой области, пытаясь перерезать ключевую логистическую артерию между Покровском и Мирноградом. Об этом сообщает 7 корпус Десантно-штурмовых войск ВСУ в своем Telegram.
Намерение окружить агломерацию
В ДШВ отмечают, что характер передвижения российских сил свидетельствует о попытке в ближайшее время отрезать сухопутное сообщение между двумя городами. Оккупанты движутся в направлении населенных пунктов Ровно и Светлое, что может стать подготовкой к частичному или полному окружению агломерации.
Украинские десантно-штурмовые подразделения сдерживают врага в районе Красного Лимана, где россияне пытаются продвинуться малыми пехотными группами. По данным военных, противник действует круглосуточно, активно используя воздушные дроны для корректировки движения и разведки.
На севере Мирнограда оккупанты пытаются штурмовать город небольшими группами, параллельно накапливая живую силу на южном направлении. Украинские силы усиливают оборону, чтобы не допустить прорыва.
На северо-востоке города бойцы 38 отдельной бригады морской пехоты взяли в плен четырех российских штурмовиков. Трое из них - бывшие заключенные, мобилизованные после подписания контрактов.
Пленные рассказали, что перед штурмом четыре дня жили в подвале заброшенного здания в соседнем населенном пункте без еды и воды. После задержания украинские военные оказали им необходимую помощь в соответствии с нормами международного гуманитарного права.
Куда могут пойти оккупанты после Покровска - прогноз эксперта
По мнению военного эксперта, полковника запаса ВСУ Романа Свитана, в случае возможного захвата Покровска российскими оккупантами под угрозой окажутся еще пять украинских городов.
"Эти города будут следующими после Покровска. После него захватчики, скорее всего, будут двигаться на Доброполье, а дальше - на Константиновку, Дружковку, Краматорск и Славянск", - отмечает эксперт.
Он объясняет, что такое наступление имеет целью отрезать поставки Славянско-Краматорской агломерации с запада.
Ситуация в Покровске - новости по теме
Напомним, Главред писал, что по словам президента Владимира Зеленского, на Покровском направлении в Донецкой области российские оккупационные силы сосредоточили более 150 тысяч человек, которые продолжают идти на штурм позиций Сил обороны Украины.
Впоследствии стало известно, что Силы обороны Украины удерживают определенные рубежи в северной части Покровска в Донецкой области, а также контролируют позиции южнее железной дороги, которые являются важными для дальнейшей деоккупации.
Несмотря на давление российских оккупантов, как сообщил главнокомандующий Сырский, украинским бойцам удалось провести контрнаступательные действия на Добропольском направлении, в промежутке с конца августа по октябрь этого года.
