Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

ВСУ идут в контрнаступление и зачищают позиции: Зеленский назвал направление

Алексей Тесля
22 ноября 2025, 16:22
267
Наиболее сложно на Покровском направлении, РФ бросает крупные силы на штурм.
ВСУ идут в контрнаступление и зачищают позиции: Зеленский назвал направление
Владимир Зеленский рассказал о ситуации на фронте / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, 37 ОБрМП

Главное:

  • РФ бросает на штурм Покровска более 150 тысяч человек
  • ВСУ проводят контрнаступательные действия

На Покровском направлении в Донецкой области российские оккупационные силы сосредоточили более 150 тысяч человек, которые продолжают идти на штурм позиций Сил обороны Украины, рассказал президент Владимир Зеленский.

По его словам, он заслушал доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о ситуации на фронте, о российских дезинформационных операциях, и планах врага.

видео дня

"Наиболее сложно - Покровск, все направление, значительные российские силы - более 150 тысяч, которые продолжают штурмы", - отметил глава государства.

Он также отметил, что подразделения украинских войск продолжают уничтожать российских оккупантов.

"Проводим контрнаступательные действия", - уточнил также он.

Покровск Инфографика
/ Инфографика: Главред

В то же время, по словам главы государства, на границе между Днепропетровской и Донецкой областью ВСУ защищают позиции.

"Харьковщина - защищаем позиции. Запорожье - защищаем позиции. Ореховское направление, Гуляйпольское - делаем все, чтобы стабилизировать. Спасибо всем за стойкость! Спасибо всем, кто с Украиной!", - добавил Зеленский.

Что происходит в Покровске: данные военных

Российские оккупационные силы регулярно пытаются проникнуть в Покровск, используя различные маршруты и точки скрытого сосредоточения. Об этом сообщил Максим Бакулин, начальник отделения коммуникаций 14-й бригады оперативного назначения "Красная Калина" 1-го корпуса НГУ "Азов".

По его словам, армия страны-агрессора начала задействовать тяжелую технику и специальные транспортные машины, чтобы перебрасывать свои подразделения в тыловые районы, откуда они затем рассредотачиваются по различным частям города.

Ситуация в Покровске - новости по теме

Ранее сообщалось о том, что возле Покровска оккупанты устраивают "сафари" на людей. Захватчики продолжают свое так называемое "сафари" на людей - атакуют FPV-дронами.

Напомним, представитель Украинской добровольческой армии (УДА) Сергей Братчук заявлял, что россияне сосредоточили более 150 тысяч личного состава в районе Покровско-Мирноградской агломерации.

Как сообщал Главред, старший сержант Рон (разведка 42-й бригады) сообщил, что на Покровском направлении россияне сосредоточили около 170 тыс. личного состава. Оккупанты действуют малыми группами, пытаясь загнать город в тактическое кольцо.

Читайте также:

Покровск - что о нем известно

Покровск (до 2016 года — Красноармейск) — город в Донецкой области Украины, административный центр Покровского района и Покровской городской общины. Центр Покровской агломерации.

До начала боевых действий в Покровске проживало около 60 тысяч человек.

Покровское направление остается одним из самых горячих участков фронта.

Покровск является важным транспортным узлом. Он расположен на главной дороге, которая служит маршрутом снабжения других удерживаемых Украиной форпостов, таких как Часов Яр и Константиновка в Донецкой области.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Покровск война России и Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
США пригрозили Украине худшей сделкой, если Зеленский отвергнет план Трампа - СМИ

США пригрозили Украине худшей сделкой, если Зеленский отвергнет план Трампа - СМИ

16:58Война
ВСУ идут в контрнаступление и зачищают позиции: Зеленский назвал направление

ВСУ идут в контрнаступление и зачищают позиции: Зеленский назвал направление

16:22Украина
Гололедица, снег и +17°C: Украину ждут настоящие климатические качели

Гололедица, снег и +17°C: Украину ждут настоящие климатические качели

14:30Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Трудности останутся позади: к пяти знакам зодиака придет настоящий достаток

Трудности останутся позади: к пяти знакам зодиака придет настоящий достаток

Три знака зодиака добьются фантастического успеха до конца недели: кто в списке

Три знака зодиака добьются фантастического успеха до конца недели: кто в списке

Был соучредителем группы "DZIDZO": внезапно умер известный украинский певец

Был соучредителем группы "DZIDZO": внезапно умер известный украинский певец

Потап и Настя выставили свой особняк на продажу за 100 млн: как он выглядит

Потап и Настя выставили свой особняк на продажу за 100 млн: как он выглядит

"Важный шаг": принц Уильям и Кейт Миддлтон приняли решение о наследнике

"Важный шаг": принц Уильям и Кейт Миддлтон приняли решение о наследнике

Последние новости

16:22

ВСУ идут в контрнаступление и зачищают позиции: Зеленский назвал направление

15:57

Ученые объяснили, почему большинство людей являются правшамиВидео

15:47

На "Зимнюю поддержку" подали заявки почти 10 млн украинцев: когда поступят деньги

15:34

Угробит мотор и коробку за секунды: что не стоит делать водителям на механике

15:33

Дело "Мидас": стало известно, было ли давление на ГБР

США давят на Украину и Россию: Клочок - о мирном плане Трампа и условиях завершения войныСША давят на Украину и Россию: Клочок - о мирном плане Трампа и условиях завершения войны
15:16

Как не накупить лишнего: семь ошибок, которых следует избегать при покупке новогодних украшений

15:03

Кейт Миддлтон раскрыла причину своего преображения в блондинку

14:46

Украинцы могут потерять до 50% пенсии: названа причина уменьшения выплат

14:34

Из лент, мандаринов и конфет: как сделать уникальную гирлянду на Новый годВидео

Реклама
14:30

Гололедица, снег и +17°C: Украину ждут настоящие климатические качели

14:26

Первый опыт: Могилевская показалась вместе с младшей дочерью в поезде

14:22

Украина объявила в розыск Миндича и Цукермана

13:54

Гости будут просить рецепт: быстрая закуска на Новый год за 7 минут

13:31

Берут все в свои руки: пять знаков Зодиака, которые доминируют в отношениях

13:24

Переговоры по будущему мирному соглашению: Зеленский утвердил состав делегации

13:16

Украина вернула из Беларуси 31 украинца: Коордштаб раскрыл подробности

13:13

Света будет больше: украинцам обещают более короткие отключения электроэнергии

12:52

Россияне захватили два населенных пункта и продвинулись на нескольких ключевых направлениях

12:26

Точно не украинские: четыре традиционных имени, имеющие необычное происхождение

12:21

Сколько метров гирлянды нужно на Новый год: как подсчитать размер для ёлки, камина и лестницы

Реклама
12:06

Впереди критические переговоры: в Европе придумали, как помочь Украине с мирным планом Трампа

11:37

Еще не поздно: знаки зодиака, которых есть шанс разбогатеть до конца 2025 года

11:36

Бандитская схема: как Седокова разводила покойного мужа

11:34

Трамп назначил нового спецпредставителя для мирного плана: кто им стал

11:33

Часть регионов Украины засыпало снегом: где бушует сильная непогода

11:11

Шарфы-гиганты и блестящие леггинсы: стилист назвала пять вещей, которые безнадежно устарели

10:45

Раздавались громкие взрывы: дроны атаковали ключевой узел энергосистемы в КрымуВидео

10:30

11 лет защищал страну и выводил побратимов из окружения: россияне убили сержанта "Железного"Эксклюзив

10:25

Украинцы активно скупают валюту: каким будет курс доллара до конца осени

10:00

"Идея принадлежала папам": что известно о футбольном матче во время отключения света, который стал вирусным

09:48

Россия атаковала международный пункт пропуска на границе с Румынией - деталиФото

09:42

Как вырастить "фрукт богов" на обычном подоконнике: пошаговая инструкцияВидео

08:59

Плацдарм для наступления на Днепровщину: известно, где россияне хотят прорваться

08:53

Был соучредителем группы "DZIDZO": внезапно умер известный украинский певец

08:41

Топ-генералы США прилетят в Москву на следующей неделе: в чем цель визита

08:27

Гороскоп Таро на завтра 23 ноября: Близнецам - верить в себя, Львам - плоды

08:10

Ситуация со светом может ухудшиться еще большемнение

07:49

"Зима будет холодной": Трамп обратился к Украине и призвал принять мирный план

06:15

Три знака зодиака добьются фантастического успеха до конца недели: кто в списке

06:10

США вышли из НАТО?мнение

Реклама
06:00

"Инфаркт": что произошло с Альбиной Джанабаевой в Москве

05:50

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке девушки с собакой за 51 секунду

05:27

Каждая иголочка будет выглядеть натурально: как распушить искусственную елку

05:03

Гороскоп на завтра 23 ноября: Весам - трудности, Рыбам - испытания

04:45

"Важный шаг": принц Уильям и Кейт Миддлтон приняли решение о наследнике

04:00

Трудности останутся позади: к пяти знакам зодиака придет настоящий достаток

03:30

Есть лишь один "условно позитивный" путь: Кочетков назвал главную угрозу для Киева

02:50

Африка треснет пополам: раскрыты пугающие последствия будущего раскола

02:25

Конец 2025 года принесет большие чувства: каким ТОП-4 знакам повезет в любви

02:12

Как за 2 минуты заснуть и получить лучший отдых: проверенный китайский метод

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапФилипп КиркоровСофия РотаруЕлена Зеленская
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять