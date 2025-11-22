ВСУ идут в контрнаступление и зачищают позиции: Зеленский назвал направление

Наиболее сложно на Покровском направлении, РФ бросает крупные силы на штурм.

Владимир Зеленский рассказал о ситуации на фронте

РФ бросает на штурм Покровска более 150 тысяч человек

ВСУ проводят контрнаступательные действия

На Покровском направлении в Донецкой области российские оккупационные силы сосредоточили более 150 тысяч человек, которые продолжают идти на штурм позиций Сил обороны Украины, рассказал президент Владимир Зеленский.

По его словам, он заслушал доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о ситуации на фронте, о российских дезинформационных операциях, и планах врага.

"Наиболее сложно - Покровск, все направление, значительные российские силы - более 150 тысяч, которые продолжают штурмы", - отметил глава государства.

Он также отметил, что подразделения украинских войск продолжают уничтожать российских оккупантов.

"Проводим контрнаступательные действия", - уточнил также он.

В то же время, по словам главы государства, на границе между Днепропетровской и Донецкой областью ВСУ защищают позиции.

"Харьковщина - защищаем позиции. Запорожье - защищаем позиции. Ореховское направление, Гуляйпольское - делаем все, чтобы стабилизировать. Спасибо всем за стойкость! Спасибо всем, кто с Украиной!", - добавил Зеленский.

Что происходит в Покровске: данные военных

Российские оккупационные силы регулярно пытаются проникнуть в Покровск, используя различные маршруты и точки скрытого сосредоточения. Об этом сообщил Максим Бакулин, начальник отделения коммуникаций 14-й бригады оперативного назначения "Красная Калина" 1-го корпуса НГУ "Азов".

По его словам, армия страны-агрессора начала задействовать тяжелую технику и специальные транспортные машины, чтобы перебрасывать свои подразделения в тыловые районы, откуда они затем рассредотачиваются по различным частям города.

Ранее сообщалось о том, что возле Покровска оккупанты устраивают "сафари" на людей. Захватчики продолжают свое так называемое "сафари" на людей - атакуют FPV-дронами.

Напомним, представитель Украинской добровольческой армии (УДА) Сергей Братчук заявлял, что россияне сосредоточили более 150 тысяч личного состава в районе Покровско-Мирноградской агломерации.

Как сообщал Главред, старший сержант Рон (разведка 42-й бригады) сообщил, что на Покровском направлении россияне сосредоточили около 170 тыс. личного состава. Оккупанты действуют малыми группами, пытаясь загнать город в тактическое кольцо.

Покровск - что о нем известно Покровск (до 2016 года — Красноармейск) — город в Донецкой области Украины, административный центр Покровского района и Покровской городской общины. Центр Покровской агломерации. До начала боевых действий в Покровске проживало около 60 тысяч человек. Покровское направление остается одним из самых горячих участков фронта. Покровск является важным транспортным узлом. Он расположен на главной дороге, которая служит маршрутом снабжения других удерживаемых Украиной форпостов, таких как Часов Яр и Константиновка в Донецкой области.

