Освободили территории и уничтожили врага: ВСУ имеют успехи на ключевом направлении

По словам Сырского, сейчас ситуация на поле боя остается сложной.

Сырский рассказал о ситуации на фронте / Коллаж: Главред, фото: 53 ОМБр им. князя Владимира Мономаха, facebook.com/CinCAFofUkraine

Главное:

ВСУ провели контрнаступательные действия на Добропольском направлении

Украинским бойцам удалось освободить территории

Несмотря на давление российских оккупантов, украинским бойцам удалось провести контрнаступательные действия на Добропольском направлении, в промежутке с конца августа по октябрь этого года. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал Александр Сырский в ходе заседания Военного комитета Европейского Союза под председательством генерала Шона Кленси.

По словам Сырского, ВСУ рассекли наступательную группировку противника и освободили более 430 квадратных километров на севере от Покровска.

"Потери россиян составили более 13 тысяч убитыми и ранеными", - рассказал главком ВСУ.

Сирский сообщил, что сейчас оперативно-стратегическая ситуация остается сложной, ведь противник продолжает наносить удары по населенным пунктам Украины, объектам энергетической инфраструктуры и усиливает наступательные действия вдоль линии соприкосновения.

Главнокомандующий отметил, что с начала полномасштабного вторжения российские оккупанты использовали более 112 тысяч ударных беспилотников "Шахед", нацеливаясь прежде всего на дома украинцев и гражданскую инфраструктуру.

Отдельно Сирский поблагодарил генерала Шона Кленси за его активную поддержку Украины.

"Принципиальность и единство наших партнеров остаются критически важными для достижения справедливого и долговременного мира. Только твердая и консолидированная позиция международного сообщества способна заставить агрессора прекратить войну", - резюмировал главнокомандующий.

Александр Сырский / Инфографика: Главред

Напомним, Главред писал, что в Покровске Донецкой области продолжаются городские бои. Сейчас главная задача украинского командования в городе - удержать его северную часть.

Ранее глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов заверил, что Силы обороны продолжают удерживать позиции в Покровске, несмотря на чрезвычайно напряженную ситуацию.

Кроме этого, на территории временно оккупированной Луганской области, где армия страны-агрессора России чувствовала себя защищенной в далеком от фронта тыла, прогремел смертельный взрыв. В результате взрыва были ликвидированы четыре российских захватчика и их транспортные средства - УАЗ и багги.

О персоне: Александр Сырский Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенного оперативного штаба ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.

