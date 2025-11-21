"Нагнали скорых с медиками": ГУР провело впечатляющую операцию в тылу врага

Оккупантам не удалось спасти своих после взрыва.

https://glavred.info/front/nagnali-skoryh-s-medikami-gur-provelo-vpechatlyayushchuyu-operaciyu-v-tylu-vraga-10717580.html Ссылка скопирована

Россияне понесли потери после операции ГУР / Коллаж: Главред, фото: скриншоты

Что сообщили в ГУР:

На Луганщине разведчики провели операцию

С помощью движения сопротивления были ликвидированы четыре оккупанта

Вместе с россиянами удалось уничтожить и их технику

На территории временно оккупированной Луганской области, где армия страны-агрессора России чувствовала себя защищенной в далеком от фронта тылу, прогремел смертельный взрыв.

Как сообщили в Главном управлении разведки МО Украины, в результате операции разведчиков и движения сопротивления оккупантам был нанесен ущерб в населенном пункте Калиново.

видео дня

Что удалось уничтожить бойцам ГУР и партизанам

В результате взрыва были ликвидированы четыре российских захватчика и их транспортные средства - УАЗ и багги. На место подрыва сразу приехали кареты скорой и пожарные.

Однако спасти россиян им не удалось. Медики только смогли констатировать смерть оккупантов.

Заметим, что, как свидетельствуют данные на карте DeepState, провести успешную операцию бойцам ГУР и представителям движения сопротивления удалось на расстоянии более 30 километров от линии фронта.

Украина не впервые проводит операции в тылу врага на оккупированной Луганщине

Главред писал, что в конце октября текущего года украинские Силы специальных операций провели успешную атаку на тыловые объекты армии РФ на временно оккупированной территории Луганской области.

По данным ССО, удары были нанесены дронами по двум критически важным объектам обеспечения врага: складу горюче-смазочных материалов в Старобельске и нефтебазе в Луганске.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, Главред писал, что после ложной информации из РФ о якобы захвате Купянска, в Генштабе ВСУ сообщили, что этот город в Харьковской области и окружающие территории остаются под контролем украинских войск.

Ранее сообщалось, что у врага есть две проблемы в Покровске. Первая - это украинские военные, которые уничтожают и 300-тят личный состав РФ в городе с помощью дронов. Вторая - отсутствие медиков и элементарных средств спасения.

Недавно аналитики ISW сообщили, что российские войска активизировали наступательные действия на Гуляйпольском направлении, используя новую тактику, сочетающую авиационные удары, диверсионные операции и массовые атаки небольшими группами.

Больше новостей:

Об источнике: ГУР Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) - разведывательный орган Министерства обороны Украины. Согласно Закону Украины "О разведке" осуществляет добычу, аналитическую обработку, обработку и предоставление разведывательной информации ее потребителям, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред