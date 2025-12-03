Горят резервуары: Генштаб сообщил о потрясающих результатах ударов по РФ

Силам обороны удалось поразить нефтебазу и другие "жирные" объекты России.

Что известно о последствиях ночной атаки на Россию / Коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, скриншот

Что сообщили в Генштабе:

Украина поразила еще одну нефтебазу РФ

В акватории Черного моря уничтожен расчет БпЛА оккупантов

Ранее украинские военные поразили дорогостоящие дроны противника

В ночь на 3 декабря подразделения Сил обороны Украины поразили нефтебазу "Дмитриевская" в Тамбовской области страны-агрессора России. Об этом сообщили в Генштабе ВС Украины.

Пораженный объект задействован в обеспечении потребностей российской оккупационной армии, поэтому Украина в очередной раз снизила наступательный потенциал России.

"Зафиксировано поражение цели, с последующим пожаром на объекте - предварительно - горит несколько резервуаров для нефтепродуктов. Результаты попаданий уточняются", - говорится в сообщении.

Что поразили Силы обороны в Черном море

В акватории Черного моря этой ночью удалось поразить пост технического наблюдения на морской стационарной платформе МСП-4. По предварительной информации, уничтожен расчет БпЛА оккупантов и поражена РЛС надводной обстановки на самоподъемной плавучей буровой установке "Сиваш". Другие результаты уточняются.

Какие объекты РФ ранее пострадали в результате атаки СОУ

Также в Генштабе, по состоянию на сегодня, установили уничтожение трех разведывательно-ударных БпЛА типа "Орион" во время поражения 27 ноября текущего года аэродрома Саки, что во временно оккупированном Крыму.

"Стоимость одного такого российского беспилотника оценивается в примерно 5 млн долларов США. Летательный аппарат имеет размах крыла 16,3 метра и может находиться в воздухе до 24 часов", - отметили в ведомстве.

В то же время подтверждено поражение вчера, 2 декабря, нефтебазы "Ливны" в Орловской области РФ, с последующим горением двух резервуаров РВ-5000 в результате попадания ударных БпЛА.

Когда удары по России заставят давить элиту РФ на Путина

Главред писал, что по мнению бывшего главы Луганской военно-гражданской администрации Георгия Туки, если массированные удары именно по Москве будут продолжаться и усиливаться, российские элиты могут начать давить на Путина.

В случае интенсивных и частых атак на российскую столицу, или явных негативных процессов, вызванных нашими ударами по российским предприятиям, например, катастрофического дефицита топлива, они будут побуждать Путина прекратить войну.

Удары вглубь России - последние новости

Недавно, как писал Главред, в городе Таганрог Ростовской области под ударом оказались мощности авиаремонтного завода "ТАНТК им. Г.М. Бериева", где проводится модернизация стратегических бомбардировщиков Ту-95 и самолетов ДРЛО А-50.

Ранее, 1 декабря, в стране-агрессоре России гремели взрывы. Минобороны РФ сообщило о якобы сбитии 32 украинских беспилотников над 11 российскими областями.

Накануне также под ударами оказался завод по изготовлению навигационного оборудования и комплектующих к крылатым и баллистическим ракетам "ВНИИР-Прогресс".

