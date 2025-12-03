Горят резервуары: Генштаб сообщил о потрясающих результатах ударов по РФ

Что сообщили в Генштабе:
- Украина поразила еще одну нефтебазу РФ
- В акватории Черного моря уничтожен расчет БпЛА оккупантов
- Ранее украинские военные поразили дорогостоящие дроны противника
В ночь на 3 декабря подразделения Сил обороны Украины поразили нефтебазу "Дмитриевская" в Тамбовской области страны-агрессора России. Об этом сообщили в Генштабе ВС Украины.
Пораженный объект задействован в обеспечении потребностей российской оккупационной армии, поэтому Украина в очередной раз снизила наступательный потенциал России.
"Зафиксировано поражение цели, с последующим пожаром на объекте - предварительно - горит несколько резервуаров для нефтепродуктов. Результаты попаданий уточняются", - говорится в сообщении.
Что поразили Силы обороны в Черном море
В акватории Черного моря этой ночью удалось поразить пост технического наблюдения на морской стационарной платформе МСП-4. По предварительной информации, уничтожен расчет БпЛА оккупантов и поражена РЛС надводной обстановки на самоподъемной плавучей буровой установке "Сиваш". Другие результаты уточняются.
Какие объекты РФ ранее пострадали в результате атаки СОУ
Также в Генштабе, по состоянию на сегодня, установили уничтожение трех разведывательно-ударных БпЛА типа "Орион" во время поражения 27 ноября текущего года аэродрома Саки, что во временно оккупированном Крыму.
"Стоимость одного такого российского беспилотника оценивается в примерно 5 млн долларов США. Летательный аппарат имеет размах крыла 16,3 метра и может находиться в воздухе до 24 часов", - отметили в ведомстве.
В то же время подтверждено поражение вчера, 2 декабря, нефтебазы "Ливны" в Орловской области РФ, с последующим горением двух резервуаров РВ-5000 в результате попадания ударных БпЛА.
Когда удары по России заставят давить элиту РФ на Путина
Главред писал, что по мнению бывшего главы Луганской военно-гражданской администрации Георгия Туки, если массированные удары именно по Москве будут продолжаться и усиливаться, российские элиты могут начать давить на Путина.
В случае интенсивных и частых атак на российскую столицу, или явных негативных процессов, вызванных нашими ударами по российским предприятиям, например, катастрофического дефицита топлива, они будут побуждать Путина прекратить войну.
Удары вглубь России - последние новости
Недавно, как писал Главред, в городе Таганрог Ростовской области под ударом оказались мощности авиаремонтного завода "ТАНТК им. Г.М. Бериева", где проводится модернизация стратегических бомбардировщиков Ту-95 и самолетов ДРЛО А-50.
Ранее, 1 декабря, в стране-агрессоре России гремели взрывы. Минобороны РФ сообщило о якобы сбитии 32 украинских беспилотников над 11 российскими областями.
Накануне также под ударами оказался завод по изготовлению навигационного оборудования и комплектующих к крылатым и баллистическим ракетам "ВНИИР-Прогресс".
Читайте также:
- "Будут прекращены полномочия": Зеленский объявил о срочной перезагрузке
- Россияне захватили три села и продвинулись возле Покровска и Гуляйполя - DeepState
- Путину мало: эксперт назвал единственное условие, при котором РФ закончит войну
Об источнике: Генштаб ВСУ
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управлению применением Вооруженных сил Украины, координации и контролю за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины.
Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред