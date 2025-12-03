'Будут прекращены полномочия': Зеленский объявил о срочной перезагрузке

Президент сообщил о начале масштабного кадрового обновления в энергетической и оборонной сферах.

https://glavred.info/ukraine/budut-prekrashcheny-polnomochiya-zelenskiy-obyavil-o-bolshoy-perezagruzke-10720940.html Ссылка скопирована

Зеленский анонсировал полную перезагрузку набсоветов / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, t.me/svyrydenkoy

Ключевые тезисы Зеленского:

Кадровая перезагрузка в энергетике и обороне состоится 3 декабря

Новых членов наблюдательных советов назначат в декабре

Речь идет о Центрэнерго, Оператор ГТС, Оператор рынка, Украинские распределительные сети, Энергетическая компания Украины

В среду, 3 декабря, будет проведена кадровая перезагрузка в энергетическом секторе и в оборонной сфере Украины. Новых членов наблюдательных советов назначат в декабре. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Глава государства провел обсуждение с премьер-министром Юлией Свириденко относительно перезагрузки в энергетической сфере. По его словам, темп трансформации неплохой и должен обеспечить полноценную прозрачность управления.

видео дня

"Сегодня будут прекращены полномочия существенной части состава наблюдательных советов основных государственных энергетических компаний: Центрэнерго, Оператор ГТС, Оператор рынка, Украинские распределительные сети, Энергетическая компания Украины. Новые члены наблюдательных советов должны быть назначены уже в декабре в соответствии с четкой, справедливой процедурой", - заявил президент.

Кроме того, Зеленский поручил министру обороны Денису Шмыгалю провести безотлагательную перезагрузку наблюдательных советов в оборонной сфере.

"Именно через наблюдательные советы происходит управление и контроль за внутренними процессами в компаниях, и это должно обеспечиваться на сто процентов", - подчеркнул он.

Президент также поручил премьер-министру регулярно информировать международных партнеров Украины о шагах правительства, направленных на усиление доверия к государственным институтам.

Как отреагировали в ОП на коррупцию в энергетике

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина демонстрирует реальную борьбу с коррупцией с конкретными результатами и последствиями.

"Хотелось бы, чтобы коррупционеры получали пожизненные сроки сразу после разоблачения. Но есть закон, и его придется соблюдать", - отметил он.

Подоляк подчеркнул, что главное отличие нынешней борьбы от предыдущих лет - принципиальная нетерпимость государства к коррупции и быстрые, жесткие решения президента.

Коррупция в энергетике - что известно

Напомним, НАБУ и САП в течение 15 месяцев проводили масштабную операцию "Мидас", во время которой проведено более 70 обысков в рамках расследования коррупционной схемы в энергетической сфере. По данным следствия, в схеме участвовали высокопоставленные чиновники, политики и бизнесмены. Они влияли на деятельность АО "НАЭК "Энергоатом", получая неправомерную выгоду от контрагентов в размере 10-15% от стоимости контрактов.

13 ноября президент Владимир Зеленский подписал указ о санкциях против бизнесменов Тимура Миндича и Александра Цукермана, которые фигурируют в деле о коррупции в "Энергоатоме". Они теперь не могут вести бизнес в Украине, их активы заблокированы, ограничена торговля, участие в госзакупках и приватизации.

Как сообщал Главред, 14 ноября Зеленский подписал указ №845/2025 об обновлении состава СНБО. Из состава выведены министр энергетики Светлана Гринчук и министр юстиции Герман Галущенко. Ранее Гринчук подала в отставку.

Читайте также:

Об источнике: Офис президента Украины Офис президента Украины (ОПУ) - постоянный орган, образованный президентом Украины для обеспечения полноценного осуществления его конституционных полномочий. В разные периоды имел разные названия: Администрация президента Украины (1991-2005, 2010-2019), Секретариат президента Украины (2005-2010), пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред