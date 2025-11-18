Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Политика

Отставка правительства на фоне коррупционного скандала - в Раде сделали заявление

Юрий Берендий
18 ноября 2025, 20:55
193
Председатель Верховной Рады призвал депутатов прекратить политические блокировки трибуны и вернуться к конструктивной работе.
Отставка правительства на фоне коррупционного скандала - в Раде сделали заявление
Отставка правительства - Стефанчук эмоционально обратился к депутатам / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот с видео

О чем говорится в материале:

  • Стефанчук призвал не допустить "политического саботажа"
  • Глава ВР раскритиковал блокирование трибуны депутатами

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук обратился к народным депутатам с требованием завтра поддержать решение об увольнении министров. Он также раскритиковал тех парламентариев, которые сегодня сорвали голосование, заблокировав трибуну, назвав их действия безответственными. Об этом он сообщил в Facebook.

Он подчеркнул, что парламент должен выполнять свои обязанности, ведь страна, которая находится в состоянии войны, не может допустить политического саботажа.

видео дня

Стефанчук подчеркнул, что сегодня Верховная Рада начала рассмотрение важных кадровых вопросов - увольнение двух министров, что является как общественным запросом, так и необходимым шагом для государства во время войны

"К сожалению, при рассмотрении отдельные народные депутаты заблокировали трибуну. Звучали требования об отставке всего Кабинета Министров. Вместе с тем следует четко разграничивать: увольнение отдельных министров и отставка всего Правительства - это разные процедуры, предусмотренные Конституцией и действующим законодательством", - указал он.

Стефанчук сообщил, что оппозиционные силы оперативно получили все необходимые материалы для продвижения своей инициативы по отставке правительства и уже запустили эту процедуру в рамках закона.

Вместе с тем он подчеркнул, что представители одной политической силы нарушают Регламент и пытаются реализовать собственные политические интересы. Заблокировав работу парламента, они срывают рассмотрение ключевых вопросов, которые Верховная Рада должна принимать в интересах страны. Такие действия он назвал безответственными.

По его словам, пока Вооруженные силы держат оборону на фронте, парламент должен сохранять единство и действовать ответственно перед гражданами. Дискуссии и разные позиции возможны, но существует граница, после которой политические амбиции становятся угрозой для государства.

Стефанчук подчеркнул, что Верховная Рада должна выполнить свои конституционные функции, ведь страна ожидает решений, а не блокирования трибуны.

Поэтому призываю всех народных депутатов завтра вернуться к конструктивной работе. И выполнить возложенную на нас Конституцией обязанность. Сегодня важно думать не о собственных рейтингах, а о том, какой будет Украина завтра", - резюмирует он.

Отставка министров энергетики и юстиции на фоне коррупционного скандала в Энергоатоме - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Верховная Рада 18 ноября не смогла принять решение об увольнении министра энергетики Светланы Гринчук и министра юстиции Германа Галущенко, несмотря на коррупционный скандал в "Энергоатоме". Фракция "Европейская Солидарность" во главе с Петром Порошенко заблокировала трибуну, требуя отставки всего действующего правительства.

17 ноября профильный комитет Верховной Рады по правовой политике рекомендовал парламенту рассмотреть вопрос увольнения Германа Галущенко с должности министра юстиции и принять соответствующее решение.

Светлана Гринчук 12 ноября объявила, что подает в отставку с должности министра энергетики Украины.

Другие новости:

О персоне: Руслан Стефанчук

Руслан Стефанчук - украинский правовед и политик, государственный деятель, председатель Верховной Рады Украины IX сост. с 8 октября 2021. В 2019-2021 годах - советник Президента Украины, первый заместитель Председателя Верховной Рады Украины (29 мая 2019-7 октября 2021), представитель президента в Верховной Раде (21 мая 2019-7 октября 2021). Доктор юридических наук и заслуженный деятель науки и техники Украины, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Верховная Рада Руслан Стефанчук новости Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Испания готовит новый пакет помощи Украине на ощутимую сумму - что в списке

Испания готовит новый пакет помощи Украине на ощутимую сумму - что в списке

21:49Мир
Отставка правительства на фоне коррупционного скандала - в Раде сделали заявление

Отставка правительства на фоне коррупционного скандала - в Раде сделали заявление

20:55Политика
Влупит мороз и будет сыпать снег даже в центре страны: новый прогноз погоды

Влупит мороз и будет сыпать снег даже в центре страны: новый прогноз погоды

20:37Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Новый светофор с красным крестом появился на дорогах Украины - что он означает

Новый светофор с красным крестом появился на дорогах Украины - что он означает

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке с девушкой под зонтом за 23 сек

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке с девушкой под зонтом за 23 сек

Китайский гороскоп на завтра 19 ноября: Обезьянам - депрессия, Свиньям - жертвы

Китайский гороскоп на завтра 19 ноября: Обезьянам - депрессия, Свиньям - жертвы

Водителей Украины начали массово наказывать в ноябре: какая ошибка будет стоить прав

Водителей Украины начали массово наказывать в ноябре: какая ошибка будет стоить прав

Отключение света в Украине — графики на 18 ноября (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 18 ноября (обновляется)

Последние новости

21:49

Испания готовит новый пакет помощи Украине на ощутимую сумму - что в списке

21:38

Дешевле даже дров: чем можно отапливать дом, когда нет света и газа

20:59

Неожиданный фактор: исследование показало, почему продукты в Украине дороже, чем в Польше

20:55

Отставка правительства на фоне коррупционного скандала - в Раде сделали заявление

20:50

Доллар по 42 грн останется лишь в памяти: появился прогноз курса на два года

Россия будет воевать еще три года и полезет на правобережье Украины – СвитанРоссия будет воевать еще три года и полезет на правобережье Украины – Свитан
20:44

Что стало причиной потери титула WBO Усиком: промоутер объяснил причину

20:37

Влупит мороз и будет сыпать снег даже в центре страны: новый прогноз погоды

20:24

Голливудский украинец Лев Шрайбер оказался в больнице

20:09

Денежный поток и страстный роман: что ждет Близнецов в конце 2025 годаВидео

Реклама
19:53

Серая зона расширяется: оккупанты продвинулись на важном направлении - DeepState

19:45

Курс шаткий: эксперты объяснили украинцам, стоит ли сейчас скупать валюту

19:44

Как на украинском сказать "изысканный" - самые точные аналогиВидео

19:36

Авиация уже активна, в ближайшие часы может быть массированный обстрел

19:34

Какие области Украины Россия хочет оккупировать - раскрыты реальные планы Кремля

19:10

Декларация о намерениях: кто заплатит за 100 французских самолетовмнение

18:55

Не агроволокно и не листья: как укрыть саженцы винограда от морозов и оттепелейВидео

18:49

Вкусно, как у бабушки: рецепт рогаликов, которые разлетаются за мгновение

18:39

В РФ прогремели сверхмощные взрывы: ВСУ влупили ракетами ATACMS

18:33

В Киеве во время тревог ограничат движение по Южному мосту: как будет ездить транспорт

18:29

Дроны летят на Москву, гремят взрывы: центральные регионы РФ под массированной атакой

Реклама
18:26

Украина будет снова без света: Укрэнерго ввело графики на 19 ноября

18:22

Зачем автомобиль натирают луком - опытные водители раскрыли секрет

17:55

Секретные квадратные отверстия на USB: для чего они действительно нужны

17:50

Сигналы нельзя игнорировать: как кошки ведут себя перед смертьюВидео

17:44

Субсидии по-новому: кому из украинцев пересчитали и как узнать свою сумму

17:37

В Польше похитили украинца: его избили молотком и пытали кипятком в гаражеВидео

17:34

Стало известно, сколько людей РФ принудительно "мобилизовала" с оккупированных территорий

17:30

Ход истории изменили две женщины: кем были жены последнего короля Руси-УкраиныВидео

17:30

Погода на завтра 19 ноября - прогноз для каждой области и Киева (обновляется)

17:20

Новый курс валют на 19 ноября: насколько сильно упадет гривня

17:04

Наталья Могилевская попала в опасный инцидент - что произошлоВидео

17:02

Десятки ракет и более тысячи дронов: РФ готовит обстрел Украины, когда он состоится

16:57

В зоне риска два областных центра: удастся ли России оккупировать новые города

16:57

У трех знаков зодиака начинается "белая полоса": проблемы останутся в прошлом

16:51

РФ готовит новую волну ударов: эксперт раскрыл детали плана врага

16:44

Умер известный актер, который помогал российским оккупантам — детали

16:41

Быстро и без дорогой химии: домашнее средство для удаления пятен с сидений авто

16:15

Масштабный сбой Cloudflare: почему не работают интернет-сервисы и сайты

16:12

Рождество Христово 2025: приметы, что можно и категорически запрещено делать

16:10

У Трампа обратились к странам ЕС с важным призывом по войне - что предлагают

Реклама
15:32

Опасная погода будет уже в ближайшие часы: украинцев призвали быть осторожными

15:09

Удар рядом с поездом: группа Ziferblat попала под обстрел РФ

15:06

Россияне используют новые иранские дроны: их уже заметили над украинским городом

15:00

Приходит без поводка: соседский пес доводит девушку до истерики из-за своего поведения

15:00

Дешевле, чем в прошлом году: названы продукты, цена которых приятно удивит

14:55

Сколько еще продержится Покровск: озвучен возможный сценарий боев

14:40

Желтые пятна исчезнут менее чем за 1 час: что засыпать в унитазВидео

14:36

Звучит, как мат: какая забавная фамилия есть в Украине

14:18

Депутаты заблокировали трибуну Рады: рассмотрение отставок Галущенко и Гринчук сорвано

14:00

Какую дверь выберете: психологический тест, который раскроет ваш тип партнера для любви

Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Новый год 2026
В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 годГод Красной Огненной Лошади — каким будет 2026
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт Миддлтон
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять