Отставка правительства на фоне коррупционного скандала - в Раде сделали заявление

Председатель Верховной Рады призвал депутатов прекратить политические блокировки трибуны и вернуться к конструктивной работе.

https://glavred.info/politics/otstavka-pravitelstva-na-fone-korrupcionnogo-skandala-v-rade-sdelali-zayavlenie-10716680.html Ссылка скопирована

Отставка правительства - Стефанчук эмоционально обратился к депутатам / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот с видео

О чем говорится в материале:

Стефанчук призвал не допустить "политического саботажа"

Глава ВР раскритиковал блокирование трибуны депутатами

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук обратился к народным депутатам с требованием завтра поддержать решение об увольнении министров. Он также раскритиковал тех парламентариев, которые сегодня сорвали голосование, заблокировав трибуну, назвав их действия безответственными. Об этом он сообщил в Facebook.

Он подчеркнул, что парламент должен выполнять свои обязанности, ведь страна, которая находится в состоянии войны, не может допустить политического саботажа.

видео дня

Стефанчук подчеркнул, что сегодня Верховная Рада начала рассмотрение важных кадровых вопросов - увольнение двух министров, что является как общественным запросом, так и необходимым шагом для государства во время войны

"К сожалению, при рассмотрении отдельные народные депутаты заблокировали трибуну. Звучали требования об отставке всего Кабинета Министров. Вместе с тем следует четко разграничивать: увольнение отдельных министров и отставка всего Правительства - это разные процедуры, предусмотренные Конституцией и действующим законодательством", - указал он.

Стефанчук сообщил, что оппозиционные силы оперативно получили все необходимые материалы для продвижения своей инициативы по отставке правительства и уже запустили эту процедуру в рамках закона.

Вместе с тем он подчеркнул, что представители одной политической силы нарушают Регламент и пытаются реализовать собственные политические интересы. Заблокировав работу парламента, они срывают рассмотрение ключевых вопросов, которые Верховная Рада должна принимать в интересах страны. Такие действия он назвал безответственными.

По его словам, пока Вооруженные силы держат оборону на фронте, парламент должен сохранять единство и действовать ответственно перед гражданами. Дискуссии и разные позиции возможны, но существует граница, после которой политические амбиции становятся угрозой для государства.

Стефанчук подчеркнул, что Верховная Рада должна выполнить свои конституционные функции, ведь страна ожидает решений, а не блокирования трибуны.

Поэтому призываю всех народных депутатов завтра вернуться к конструктивной работе. И выполнить возложенную на нас Конституцией обязанность. Сегодня важно думать не о собственных рейтингах, а о том, какой будет Украина завтра", - резюмирует он.

Отставка министров энергетики и юстиции на фоне коррупционного скандала в Энергоатоме - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Верховная Рада 18 ноября не смогла принять решение об увольнении министра энергетики Светланы Гринчук и министра юстиции Германа Галущенко, несмотря на коррупционный скандал в "Энергоатоме". Фракция "Европейская Солидарность" во главе с Петром Порошенко заблокировала трибуну, требуя отставки всего действующего правительства.

17 ноября профильный комитет Верховной Рады по правовой политике рекомендовал парламенту рассмотреть вопрос увольнения Германа Галущенко с должности министра юстиции и принять соответствующее решение.

Светлана Гринчук 12 ноября объявила, что подает в отставку с должности министра энергетики Украины.

Другие новости:

О персоне: Руслан Стефанчук Руслан Стефанчук - украинский правовед и политик, государственный деятель, председатель Верховной Рады Украины IX сост. с 8 октября 2021. В 2019-2021 годах - советник Президента Украины, первый заместитель Председателя Верховной Рады Украины (29 мая 2019-7 октября 2021), представитель президента в Верховной Раде (21 мая 2019-7 октября 2021). Доктор юридических наук и заслуженный деятель науки и техники Украины, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред