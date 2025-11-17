Комитет Рады принял решение относительно Галущенко на фоне коррупции в энергетике

Вопрос отставки Германа Галущенко будет вынесен на рассмотрение парламента.

Отставка Германа Галущенко / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/verkhovna.rada.ukraine, facebook.com/german.galushchenko

Комитет ВР рекомендует парламенту рассмотреть отставку Германа Галущенко

Решение об увольнении министра могут принять на этой неделе

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики рекомендует парламенту рассмотреть вопрос отставки Германа Галущенко с должности министра юстиции и принять соответствующее решение. Об этом сообщили в Telegram Верховной Рады Украины.

В парламент 12 ноября поступило представление премьер-министра Украины об увольнении Галущенко, а также личное заявление самого министра с просьбой уйти в отставку.

Народные депутаты отмечают, что решение об отставке министра юстиции может быть принято уже на текущей сессионной неделе.

Отметим, что Герман Галущенко впервые стал министром в апреле 2021 года. Тогда Верховная Рада назначила его главой Министерства энергетики Украины.

После отставки премьер-министра Дениса Шмыгаля 16 июля и формирования нового правительства под руководством Юлии Свириденко, Галущенко покинул энергетическое ведомство и был назначен министром юстиции Украины.

Как отреагировали в ОП на коррупционный скандал

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что коррупция является неотъемлемой частью экономики.

"Любой коррупционный кейс всегда вызывает, мягко говоря, максимально эмоциональные реакции, и это правильно... Но и в либеральных демократиях, и в авторитарных системах такие кейсы происходят. То есть коррупция, к сожалению, является неотъемлемой частью современной экономики", - сказал он.

По его словам, Украина демонстрирует оперативную и жесткую реакцию на громкие коррупционные скандалы.

Операция НАБУ "Мидас" - новости по теме

НАБУ и САП в течение 15 месяцев проводили операцию "Мидас", во время которой проведено более 70 обысков. По данным расследования, в масштабной коррупционной схеме участвовали высокопоставленные чиновники, политики и бизнесмены.

Они влияли на АО НАЭК "Энергоатом" и получали неправомерную выгоду от контрагентов в размере 10-15% от стоимости контрактов.

13 ноября президент Зеленский подписал указ о санкциях против фигурантов дела Тимура Миндича и Александра Цукермана. Бизнесменам запрещено вести бизнес в Украине, заблокированы активы, ограничена торговля, участие в госзакупках и приватизации.

Как сообщал Главред, 12 ноября министр энергетики Светлана Гринчук подала в отставку. А 14 ноября Зеленский исключил из СНБО министра энергетики Светлану Гринчук и министра юстиции Германа Галущенко.

Об источнике: Верховная Рада Украины Верховная Рада Украины (ВРУ) - единственный законодательный орган государственной власти Украины, который имеет коллегиальное строение и состоит из 450 народных депутатов Украины, избранных сроком на пять лет на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права путем тайного голосования, пишет Википедия.

