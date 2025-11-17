Комитет Рады принял решение относительно Галущенко на фоне коррупции в энергетике

Главное:
- Комитет ВР рекомендует парламенту рассмотреть отставку Германа Галущенко
- Решение об увольнении министра могут принять на этой неделе
Комитет Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики рекомендует парламенту рассмотреть вопрос отставки Германа Галущенко с должности министра юстиции и принять соответствующее решение. Об этом сообщили в Telegram Верховной Рады Украины.
В парламент 12 ноября поступило представление премьер-министра Украины об увольнении Галущенко, а также личное заявление самого министра с просьбой уйти в отставку.
Народные депутаты отмечают, что решение об отставке министра юстиции может быть принято уже на текущей сессионной неделе.
Отметим, что Герман Галущенко впервые стал министром в апреле 2021 года. Тогда Верховная Рада назначила его главой Министерства энергетики Украины.
После отставки премьер-министра Дениса Шмыгаля 16 июля и формирования нового правительства под руководством Юлии Свириденко, Галущенко покинул энергетическое ведомство и был назначен министром юстиции Украины.
Как отреагировали в ОП на коррупционный скандал
Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что коррупция является неотъемлемой частью экономики.
"Любой коррупционный кейс всегда вызывает, мягко говоря, максимально эмоциональные реакции, и это правильно... Но и в либеральных демократиях, и в авторитарных системах такие кейсы происходят. То есть коррупция, к сожалению, является неотъемлемой частью современной экономики", - сказал он.
По его словам, Украина демонстрирует оперативную и жесткую реакцию на громкие коррупционные скандалы.
Операция НАБУ "Мидас" - новости по теме
НАБУ и САП в течение 15 месяцев проводили операцию "Мидас", во время которой проведено более 70 обысков. По данным расследования, в масштабной коррупционной схеме участвовали высокопоставленные чиновники, политики и бизнесмены.
Они влияли на АО НАЭК "Энергоатом" и получали неправомерную выгоду от контрагентов в размере 10-15% от стоимости контрактов.
13 ноября президент Зеленский подписал указ о санкциях против фигурантов дела Тимура Миндича и Александра Цукермана. Бизнесменам запрещено вести бизнес в Украине, заблокированы активы, ограничена торговля, участие в госзакупках и приватизации.
Как сообщал Главред, 12 ноября министр энергетики Светлана Гринчук подала в отставку. А 14 ноября Зеленский исключил из СНБО министра энергетики Светлану Гринчук и министра юстиции Германа Галущенко.
Читайте также:
- На фоне коррупционного скандала: Кабмин распустил Наблюдательный совет "Энергоатома"
- Пожизненные сроки за коррупцию - у Зеленского сделали заявление на фоне скандала
- Гетманцев встал на защиту чиновника НБУ Олейника, обвиненного в коррупции
Об источнике: Верховная Рада Украины
Верховная Рада Украины (ВРУ) - единственный законодательный орган государственной власти Украины, который имеет коллегиальное строение и состоит из 450 народных депутатов Украины, избранных сроком на пять лет на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права путем тайного голосования, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред