Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Комитет Рады принял решение относительно Галущенко на фоне коррупции в энергетике

Руслана Заклинская
17 ноября 2025, 15:25
137
Вопрос отставки Германа Галущенко будет вынесен на рассмотрение парламента.
Комитет Рады принял решение относительно Галущенко на фоне коррупции в энергетике
Отставка Германа Галущенко / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/verkhovna.rada.ukraine, facebook.com/german.galushchenko

Главное:

  • Комитет ВР рекомендует парламенту рассмотреть отставку Германа Галущенко
  • Решение об увольнении министра могут принять на этой неделе

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики рекомендует парламенту рассмотреть вопрос отставки Германа Галущенко с должности министра юстиции и принять соответствующее решение. Об этом сообщили в Telegram Верховной Рады Украины.

В парламент 12 ноября поступило представление премьер-министра Украины об увольнении Галущенко, а также личное заявление самого министра с просьбой уйти в отставку.

видео дня

Народные депутаты отмечают, что решение об отставке министра юстиции может быть принято уже на текущей сессионной неделе.

Отметим, что Герман Галущенко впервые стал министром в апреле 2021 года. Тогда Верховная Рада назначила его главой Министерства энергетики Украины.

После отставки премьер-министра Дениса Шмыгаля 16 июля и формирования нового правительства под руководством Юлии Свириденко, Галущенко покинул энергетическое ведомство и был назначен министром юстиции Украины.

Как отреагировали в ОП на коррупционный скандал

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что коррупция является неотъемлемой частью экономики.

"Любой коррупционный кейс всегда вызывает, мягко говоря, максимально эмоциональные реакции, и это правильно... Но и в либеральных демократиях, и в авторитарных системах такие кейсы происходят. То есть коррупция, к сожалению, является неотъемлемой частью современной экономики", - сказал он.

По его словам, Украина демонстрирует оперативную и жесткую реакцию на громкие коррупционные скандалы.

Операция НАБУ "Мидас" - новости по теме

НАБУ и САП в течение 15 месяцев проводили операцию "Мидас", во время которой проведено более 70 обысков. По данным расследования, в масштабной коррупционной схеме участвовали высокопоставленные чиновники, политики и бизнесмены.

Они влияли на АО НАЭК "Энергоатом" и получали неправомерную выгоду от контрагентов в размере 10-15% от стоимости контрактов.

13 ноября президент Зеленский подписал указ о санкциях против фигурантов дела Тимура Миндича и Александра Цукермана. Бизнесменам запрещено вести бизнес в Украине, заблокированы активы, ограничена торговля, участие в госзакупках и приватизации.

Как сообщал Главред, 12 ноября министр энергетики Светлана Гринчук подала в отставку. А 14 ноября Зеленский исключил из СНБО министра энергетики Светлану Гринчук и министра юстиции Германа Галущенко.

Читайте также:

Об источнике: Верховная Рада Украины

Верховная Рада Украины (ВРУ) - единственный законодательный орган государственной власти Украины, который имеет коллегиальное строение и состоит из 450 народных депутатов Украины, избранных сроком на пять лет на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права путем тайного голосования, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Верховная Рада Энергоатом Коррупция новости Украины Герман Галущенко
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Россияне расширили зону контроля": в ВСУ назвали самую "горячую" точку фронта

"Россияне расширили зону контроля": в ВСУ назвали самую "горячую" точку фронта

16:05Украина
Комитет Рады принял решение относительно Галущенко на фоне коррупции в энергетике

Комитет Рады принял решение относительно Галущенко на фоне коррупции в энергетике

15:25Украина
Над Украиной заметили новую угрозу: "Флэш" раскрыл подробности о Shahed-101

Над Украиной заметили новую угрозу: "Флэш" раскрыл подробности о Shahed-101

15:09Война
Реклама

Популярное

Ещё
Что Москва замалчивала веками - новое открытие меняет историю Киева и Руси

Что Москва замалчивала веками - новое открытие меняет историю Киева и Руси

Украинцев призвали ночью ставить миску с солью на подоконник - для чего

Украинцев призвали ночью ставить миску с солью на подоконник - для чего

Отключать будут весь день: Укрэнерго обнародовало новые графики на 17 ноября

Отключать будут весь день: Укрэнерго обнародовало новые графики на 17 ноября

Россия готовит новый ракетный удар по Украине: какие регионы под угрозой

Россия готовит новый ракетный удар по Украине: какие регионы под угрозой

В Киеве могут закрыть метро и остановить весь электротранспорт: названы условия

В Киеве могут закрыть метро и остановить весь электротранспорт: названы условия

Последние новости

16:06

Россияне продвинулись на Гуляйпольском направлении: в DeepState раскрыли детали

16:05

"Россияне расширили зону контроля": в ВСУ назвали самую "горячую" точку фронта

16:03

ЕС рассматривает новый вариант поддержки Украины до €90 млрд – Bloomberg

16:01

Как создать юзернейм в Telegram за несколько кликов: инструкция с фотоФотоВидео

15:25

Комитет Рады принял решение относительно Галущенко на фоне коррупции в энергетике

Трамп заразился от Путина "победобесием": Вятрович – о том, чем это опасно для Украины и мираТрамп заразился от Путина "победобесием": Вятрович – о том, чем это опасно для Украины и мира
15:14

Как по суффиксу фамилии можно определить местонахождение предков

15:09

Над Украиной заметили новую угрозу: "Флэш" раскрыл подробности о Shahed-101Фото

15:04

Ударит еще сильнее похолодание: синоптики назвали регионы, которые будет засыпать снегом

14:50

В ЕС назвали сроки завершения войны в Украине и раскрыли главное условие

Реклама
14:45

Правительство начало полную перезагрузку управления в энергетике: появились подробности

14:35

Куча самолетов, ракет и ПВО: Зеленский раскрыл детали исторического соглашения с Францией

14:17

Что посмотреть: 6 лучших фильмов с Дэнни Де Вито

14:05

"Сын рос без меня": известный актер-воин раскрыл самое сложное на фронте

14:00

Гарри Поттер мог иметь другое лицо: кто вместо Рэдклиффа должен был играть эту роль

13:57

Батареи заработаю на полную: простой трюк превратит их в настоящую мини-печкуВидео

13:42

Трамп захотел праздновать дни победы, как Путин: нардеп разнес идею лидера США

13:28

"Хочу идти": Настя Каменских наделала шума своим заявлением

13:14

Не только с маслом: с какими продуктами нельзя есть хлеб

13:13

Под Одессой нашли уникальное растение, которое подают в ресторанах Нидерландов

12:53

В Польше взорвали железную дорогу, по которой перевозили грузы для УкраиныВидео

Реклама
12:46

"Хватит осуждать": Никитюк откровенно заговорила о суррогатном материнстве

12:34

Без филлеров и подтяжек: как убрать носогубные складки при помощи макияжа

12:32

Тина Кароль рассказала о помолвке и показала обручальное кольцо

12:22

Ситуация меняется каждый час: военный рассказал о продвижении врага в Покровске

12:16

ВСУ придумали, как отражать атаки врага в тумане: BI рассказал о новом способеВидео

12:14

Гороскоп на завтра 18 ноября: Стрельцам - сюрприз, Водолеям - море комплиментов

12:02

Уже пора запасаться: как использовать старые газеты в саду и в огородеВидео

12:01

В Украине ожидается сильный скачок цен: что подорожает уже в ближайшее время

11:56

Почему Трамп не может заставить Путина завершить войну: в Раде назвали причину

11:53

Алла Пугачева приняла важное решение и лишилась важного

11:51

Зеленский прибыл на переговоры с Макроном: появились первые подробности

11:41

"Напейтесь, нажритесь": зависимая Волочкова сбежала из рехаба

11:05

"Мы вместе смеемся": Том Круз удостоен почетного "Оскара"

11:02

"Зимняя поддержка": сколько заявок подали украинцы и когда будет выплата

11:00

Город назвали в честь пьянчужки, а теперь он оккупирован: какое имя ему вернули

10:58

Возможен прорыв: Зеленский во Франции может подписать важное соглашение - Reuters

10:37

"Под обстрелами": Брежнева неожиданно показалась в УкраинеВидео

10:34

Китайский гороскоп на завтра 18 ноября: Лошадям - беспокойство, Свиньям - страх

10:22

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 17 ноября (обновляется)

10:16

Начнет "летать": как ускорить интернет на смартфоне

Реклама
10:03

Почему 18 ноября нельзя тяжело работать: какой церковный праздник

09:54

Более 30 тысяч семей без света: известно о последствиях ночной атаки РФФото

09:54

Может быть изолирован: в ISW рассказали об опасности для одного города

09:53

"Ситуация драматическая": прогноз массированных ударов РФ по Украине

09:53

Самые ленивые знаки зодиака: они предпочитают отдых работе

09:47

Все в сборе: Лилия Подкопаева показала редкий снимок с тремя детьми

09:25

Золото и Rolex: Трамп согласился снизить пошлины для Швейцарии из-за подарков - Axios

09:20

"Процесс бурлит": Лилия Ребрик продемонстрировала ремонт в новом доме

09:13

Более 3 километров - самый длинный дом в мире находится в Украине, где именноВидео

09:06

Лавров хочет "соскочить с Титаника", Путин не отпускает - Илья Пономарев

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиЗакускиПраздничное менюСалаты
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять