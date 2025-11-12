Правительство отстранило Галущенко от исполнения обязанностей министра юстиции

Премьер-министр объяснила, кто будет исполнять обязанности министра.

Решение приняли во время внеочередного заседания правительства / Коллаж: Главред, фото: Википедия, t.me/svyrydenkoy

Главное:

Германа Галущенко отстранили от исполнения обязанностей министра юстиции

Исполнять обязанности министра будет Людмила Сугак

Галущенко поддержал решение о своем отстранении

Утром 12 ноября во время внеочередного заседания правительства было принято решение отстранить Германа Галущенко от исполнения обязанностей министра юстиции.

Об этом в Telegram сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко. По ее словам, правительство приняло решение возложить исполнение обязанностей министра на одну из заместителей.

Кто будет исполнять обязанности министра юстиции

Заместитель министра юстиции по европейской интеграции Людмила Сугак будет исполнять обязанности министра. В Минюсте сообщают, что ранее она занимала должность начальника Международного управления центрального аппарата Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

Также Сугак работала помощником-консультантом народного депутата Украины, главным специалистом центрального аппарата Министерства юстиции, а в начале своей карьеры – юристом.

Как Галущенко прокомментировал свое устранение

Герман Галущенко в Facebook сообщил, что говорил с премьер-министром Украины Юлией Свириденко. Он отметил, что полностью согласен с решением правительства, что сначала нужно принять политическое решение, а уже потом разбираться со всеми деталями.

"Не держусь за должность министра и не буду держаться. Считаю, что отстранение на время расследования — это цивилизованный и правильный сценарий. Буду защищать себя в юридической плоскости и буду доказывать свою позицию", - добавил он.

Решения правительства Украины - последние новости

Напомним, Главред писал, что правительство готовило решение о годовом моратории на проверки бизнеса. Документ разрабатывался совместно с силовыми структурами и Советом национальной безопасности и обороны.

Впоследствии стало известно, что Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение относительно такого моратория и теперь контроль будет осуществляться только точечно - в случае высоких рисков.

Накануне также правительство обновило порядок пересечения государственной границы. Мужчины в возрасте от 18 до 22 лет могут беспрепятственно выезжать за границу и возвращаться в Украину во время военного положения.

О персоне: Юлия Свириденко Свириденко Юлия Анатольевна в сентябре 2019 года назначена на должность заместителя Министра, а с июля 2020 года - первого заместителя Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины. Указом Президента Украины 22 декабря 2020 года назначена Заместителем Руководителя Офиса Президента Украины. А 4 ноября 2021 г. назначена на должность Первого вице-премьер-министра Украины - Министра экономики Украины, говорится на сайте Кабмина. 17 июля 2025 года назначена на должность премьер-министра Украины.

