Украинским учителям значительно повысят зарплаты: в правительстве назвали точную дату

Даяна Швец
8 ноября 2025, 12:15
Правительство планирует поднять базовые оклады и увеличить надбавки, заявил Гетманцев.
Что известно об изменениях в зарплатах учителей / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко о главном:

  • В Украине планируют повысить зарплату учителей до уровня трех минимальных зарплат
  • Эта цель будет реализована поэтапно, начиная с 1 сентября, нового учебного года

В Украине готовятся к масштабному повышению зарплат педагогов, их планируют довести до уровня трех минимальных окладов. Однако реализовать эту инициативу хотят не сразу, а с началом нового учебного года, 1 сентября. Об этом сообщил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в интервью изданию Новости.LIVE.

Что изменится для учителей в 2026 году

В проекте Государственного бюджета на 2026 год, который подали в Верховную Раду для второго чтения, не учли предложение об установлении базового оклада педагогических работников на уровне трех минимальных заработных плат, как это прописано в статье 61 закона "Об образовании". Несмотря на это, во время первого рассмотрения документа парламент поддержал соответствующую норму почти 300 голосами.

Кабинет Министров, впрочем, сохранил положение о постепенном повышении зарплат педагогов, которое планировалось ранее:

  • с 1 января 2025 года - на 30%;
  • с 1 сентября 2025 года - еще на 20%.

Даже после этих изменений многие молодые педагоги с небольшим стажем будут получать не более 12 000 грн в месяц, тогда как сейчас их средний заработок составляет около 8 000 грн. По словам Гетманцева, этого уровня дохода недостаточно, чтобы обеспечить достойную жизнь.

"Мы десятилетиями относились к учителям по остаточному принципу. Это абсолютно неприемлемо. Поэтому я уже разговаривал с премьер-министром и очень ей благодарен за поддержку того, что мы должны пусть не с 1 января, но с 1 сентября выполнить обязательства по трем минимальным зарплатам", - подчеркнул депутат.

Доплаты и надбавки педагогам

Базовый должностной оклад учителя определяется по Единой тарифной сетке, но фактическая заработная плата формируется благодаря дополнительным выплатам. Они предусмотрены правительственными постановлениями №22 ("О повышении оплаты труда педагогических работников") и №928 ("Некоторые вопросы оплаты труда работников предприятий, учреждений, заведений и организаций во время военного положения").

Согласно им:

  • все учителя, получающие зарплату из образовательной субвенции, имеют +10% к окладу;
  • педагоги, работающие в районах возможных боевых действий, получают +50%, а учителя из активных боевых зон - +100%.

Кроме этого, существует система дополнительных надбавок и премий, которые составляют значительную часть дохода. Например:

  • за выслугу лет - от 10% до 30%;
  • за престижность труда - от 5% до 30%;
  • за классное руководство - 20%;
  • за работу с инклюзивными классами - 20%;
  • за проверку тетрадей - 15%.

Также все педагоги получают ежемесячную доплату в 2 000 грн, независимо от нагрузки или места работы (согласно постановлению "Некоторые вопросы оплаты труда педагогических работников учреждений общего среднего образования").

Для преподавателей, работающих очно или в смешанном формате в прифронтовых регионах, эта доплата удваивается до 4 000 грн. Такое решение вступает в силу с 1 сентября 2025 года, а на его финансирование правительство выделило 372,3 млн грн из госбюджета.

Зарплаты в Украине - что известно

Как сообщал Главред, недавно сообщалось, что некоторые украинцы получат "специальные" зарплаты. При подсчете заработной платы предприятия обязаны включать в расчет все выплаты, в том числе премии и больничные.

В то же время народный депутат Руслан Горбенко сделал заявление о том, что зарплата учителей может вырасти на 50%. Она будет составлять до 30 тысяч гривен в месяц.

А вот чиновникам в Украине хотят снизить зарплаты. Правительственное предложение предусматривает установление лимита для зарплаты государственных служащих на уровне 80 тысяч гривен.

Об источнике: Новости.LIVE

Новости.LIVE - это украинский информационно-политический портал, который стремится предоставлять оперативную и эксклюзивную информацию о событиях в Украине и мире. Он входит в медиахолдинг "Live. Network".

До 2022 года медиахолдинг "Live. Network" принадлежал депутату от пророссийской партии "ОПЗЖ" Вадиму Столару. В 2022 году его медиаактивы, включая "Новости.LIVE", купила предпринимательница Анна Ковалева.

Принципы работы журналистов Новости.LIVE, как говорится на официальной странице:

  • уважение к читателю и его право на правду
  • объективность и беспристрастность
  • полнота и всесторонний анализ информации
  • простота и доступность
  • отсутствие скрытой рекламы
  • уникальность и оперативность
