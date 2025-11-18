Влупит мороз и будет сыпать снег даже в центре страны: новый прогноз погоды

Вы узнаете:
Погода в Украине 19 ноября будет холодно. Также будет снег, дождь и сильные порывы ветра. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Синоптики уже объявили І уровень опасности из-за ухудшения погоды. Ожидается, что до конца суток будут очень сильные порывы ветра - 15-20 м/с.
"Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта", - говорится в сообщении.
Синоптик Наталья Диденко предупредила украинцев о том, что 19 ноября будет холодно. В южных, Донецкой, Луганской, Днепропетровской, Черкасской и Кировоградской областях будут дожди и даже мокрый снег. Ближайшей ночью в западных и северных областях будет мороз - 0-4 градуса. В других областях будет теплее - 2-8 градусов тепла. Ожидается, что 21 ноября придет потепление. Оно продержится несколько дней. В дальнейшем будет холодная погода.
О персоне: Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.
Погода 19 ноября
В Украине 19 ноября будет облачно с прояснениями. В этот день синоптики прогнозируют дожди в южных, восточных и центральных областях. В центральных областях может быть мокрый снег. В этот день ветер будет юго-восточный со скоростью 5-10 м/с.
"Температура на юге и востоке страны ночью 4-9°, днем 7-12° тепла, в Крыму 15-20°; на остальной территории ночью 0-5° мороза (в большинстве центральных областей 0-5° тепла), днем 2-7° тепла; Карпатах ночью 4-9° мороза, днем около 0°", - говорится в сообщении.
В Украине ударит -2
По данным meteoprog, 19 ноября в Украине будет теплее. Теплее всего будет в Луганской области. Там температура воздуха повысится до +8...+14 градусов. Самая низкая температура будет в Черниговской области. Там температура воздуха опустится до -2...+4 градусов.
Погода 19 ноября в Киеве
В Киеве 19 ноября будет облачно с прояснениями. Синоптики этот день осадков не прогнозируют. Ветер в этот день будет юго-восточный со скоростью 5-8 м/с.
"Температура по области ночью 0-5° мороза, днем 2-7° тепла; в Киеве ночью 0-2° мороза, днем 3-5° тепла", - сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Украине - последние новости
Напомним, Главред писал, что погода в Украине 13 ноября будет прохладно и дождливо. Синоптики объявили штормовое предупреждение - І уровень опасности. В западных областях прогнозируют туман с видимостью 200-500 м.
Диденко прогнозировала, что 13 ноября температура воздуха в течение дня самой высокой ожидается в южной части и на западе Украины, +9...+13 градусов, на остальной территории +7...+11 градусов.
Кроме этого, синоптик Игорь Кибальчич заявлял, что благодаря поступлению теплой воздушной массы средиземноморского происхождения, температурный фон в течение недели прогнозируется существенно выше климатической нормы.
Об источнике: Укргидрометцентр
Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.
