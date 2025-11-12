Налетит настоящий шторм и будут лить дожди: объявлено штормовое предупреждение

Погода во Львове будет самой холодной. Там температура воздуха опустится до +3 градусов.

https://glavred.info/synoptic/naletit-nastoyashchiy-shtorm-i-budut-lit-dozhdi-obyavleno-shtormovoe-preduprezhdenie-10714862.html Ссылка скопирована

Прогноз погоды в Украине на 13 ноября / фото: unsplash.com

Вы узнаете:

Какой будет погода ночью 13 ноября

Где температура воздуха опустится до 0 градусов

Где будет сильный туман и дожди

Погода в Украине 13 ноября будет прохладно и дождливо. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики объявили штормовое предупреждение - І уровень опасности. В западных областях прогнозируют туман с видимостью 200-500 м.

видео дня

"Погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта", - говорится в сообщении.

Прогноз погоды в Украине на 13 ноября / фото: ventusky

Синоптик Наталья Диденко предупредила украинцев о том, что 13 ноября сухо будет только на западе, в других регионах будут незначительные дожди. Температура воздуха повысится до 9-13 градусов тепла. Холоднее всего будет в Черниговской, Киевской и Черкасской областях. Там температура воздуха опустится до 5-9 градусов тепла.

В пятницу-субботу придет потепление. В регионах потеплеет до 10-14 градусов тепла, но уже после этого будет новое похолодание - 4-9 градусов тепла. 18 ноября ожидается новое похолодание.

Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Погода 13 ноября

В Украине 13 ноября будет облачно с прояснениями. В этот день синоптики прогнозируют дожди по всей Украине, кроме западных областей. В западных и северных областях будет туман.

"Воздушные потоки, которые будут поступать с запада и северо-запада, будут приносить прохладный воздух, поэтому этой ночью ожидаем значения температуры в пределах 0..5 градусов тепла, а дневные максимумы будут достигать +5..+10 градусов", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +3

По данным meteoprog, 13 ноября в Украине будет прохладно. Теплее всего будет в Луганской области. Там температура воздуха повысится до +9...+13 градусов. Самая низкая температура будет в Черниговской области. Там температура воздуха опустится до +4...+7 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 13 ноября / фото: meteoprog

Погода 13 ноября в Киеве

В Киеве 13 ноября будет облачно с прояснениями. Синоптики этот день прогнозируют дождь и туман. Ветер в этот день будет северо-западный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура по области ночью 0-5° тепла, днем 5-10°; в Киеве ночью 3-5° тепла, днем 6-8°", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 13 ноября / фото: meteoprog

Погода в Украине - новости по теме

Напомним, Главред писал, что в Украине 4 ноября будет уже прохладно. В то же время в некоторых областях задержится тепло.

Синоптик Наталья Диденко прогнозировала, что с 6 ноября ожидается новое потепление, а за ним - сильное похолодание, с минусовыми температурами.

Между тем метеоролог Игорь Кибальчич рассказывал, что погода в Украине в первую неделю ноября будет теплой и комфортной. Средние показатели температуры воздуха окажутся существенно выше климатической нормы.

Читайте также:

Об источнике: Укргидрометцентр Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред