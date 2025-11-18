Опасная погода будет уже в ближайшие часы: украинцев призвали быть осторожными

Что узнаете:
- Какой будет погода ночью 19 ноября
- Где синоптики объявили штормовое предупреждение
- В каких областях будет снег и мороз
Украину накрывает штормовая погода. Синоптики внезапно предупредили о серьезной опасности. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Синоптики уже объявили І уровень опасности из-за ухудшения погоды. Ожидается, что до конца суток будут очень сильные порывы ветра - 15-20 м/с.
"Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта", - говорится в сообщении.
Ранее Главред со ссылкой на синоптика Наталью Диденко отмечало, что 19 ноября погода в Украине будет холодной. В некоторых областях будут дожди и даже мокрый снег. Синоптики предупреждают о новых сильных морозах ночью. Речь идет о южных, Донецкой, Луганской, Днепропетровской, Черкасской и Кировоградской областях. Ближайшей ночью в западных и северных областях будет мороз - 0-4 градуса. В других областях будет теплее - 2-8 градусов тепла.
Ожидается, что 21 ноября придет потепление. Оно продержится несколько дней. В дальнейшем будет холодная погода.
Погода в Украине - последние новости
Напомним, Главред писал, что погода в Украине 13 ноября будет прохладно и дождливо. Синоптики объявили штормовое предупреждение - І уровень опасности. В западных областях прогнозируют туман с видимостью 200-500 м.
Диденко прогнозировала, что 13 ноября температура воздуха в течение дня самой высокой ожидается в южной части и на западе Украины, +9...+13 градусов, на остальной территории +7...+11 градусов.
Кроме этого, синоптик Игорь Кибальчич заявлял, что благодаря поступлению теплой воздушной массы средиземноморского происхождения, температурный фон в течение недели прогнозируется существенно выше климатической нормы.
Читайте также:
- Ударит еще сильнее похолодание: синоптики назвали регионы, которые будет засыпать снегом
- Настоящая зима на пороге: когда Украину накроют снегопады и резкие морозы
- Снег, дожди и шквалы: часть регионов накроет холодный шторм
О персоне: Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред