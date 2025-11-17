Настоящая зима на пороге: когда Украину накроют снегопады и резкие морозы

Что известно:
- В Украине на этой неделе ожидается резкое похолодание с мокрым снегом и ночными "минусами"
- Самыми холодными днями станут 18-19 ноября
- После короткого потепления в конце недели выходные снова принесут волну холода
На этой неделе украинцы почувствуют настоящий контраст погоды - от осеннего тепла до зимних "минусов". По прогнозам синоптиков, уже с 18 ноября в страну ворвется волна холода, которая принесет дожди и мокрый снег, пишет УНИАН.
Начало недели еще будет относительно теплым: в понедельник, 17 ноября, температура будет держаться на уровне +11°...+14°, а на юге и востоке даже до +16°. На западе пройдут дожди, но в целом погода будет оставаться мягкой.
Во вторник ситуация резко изменится - на западе температура упадет до +2°...+4°, в центре до +5°...+8°, а на севере до +4°...+7°. Южные и восточные области еще сохранят тепло до +16°...+18°, однако уже на следующий день холод охватит всю страну.
Среда, 19 ноября, станет самым пасмурным днем недели: дожди пройдут по всей Украине, а на западе и в центре вечером ожидается мокрый снег. Ночью температура опустится до 0°...-2°, днем не будет превышать +2°...+5°. Только юг и восток останутся относительно теплыми - +8°...+12°.
В четверг, 20 ноября, осадки почти прекратятся, небольшие дожди останутся только на востоке. На западе и севере днем прогнозируют -1°...+4°, в центре +5°...+10°, а на юге и востоке +9°...+13°.
Перед выходными, 21 ноября, температура снова поднимется: на западе +4°...+9°, в центре +6°...+13°, на юге и востоке до +14°. Но уже в выходные синоптики ожидают новую волну холода - на западе и севере днем возможен небольшой "минус", тогда как южные и восточные области еще будут держаться теплее, до +16°.
Таким образом, неделя станет настоящей "репетицией зимы": украинцы почувствуют и теплую осень, и первые зимние морозы с мокрым снегом. Синоптики предупреждают о сложных погодных условиях и советуют водителям и пешеходам быть особенно внимательными на дорогах.
Погода в Украине - последние новости
Напомним, Главред писал, что погода в Украине 13 ноября будет прохладно и дождливо. Синоптики объявили штормовое предупреждение - І уровень опасности. В западных областях прогнозируют туман с видимостью 200-500 м.
Диденко прогнозировала, что 13 ноября температура воздуха в течение дня самой высокой ожидается в южной части и на западе Украины, +9...+13 градусов, на остальной территории +7...+11 градусов.
Кроме этого, синоптик Игорь Кибальчич заявлял, что благодаря поступлению теплой воздушной массы средиземноморского происхождения, температурный фон в течение недели прогнозируется существенно выше климатической нормы.
Что еще стоит знать:
Об источнике: УНИАН
Украинское Независимое Информационное Агентство Новостей - первое в Украине и крупнейшее независимое информационное агентство, которое было основано в 1993 году, лидер среди новостных медиа страны. Производит новости на трех языках: украинском, русском и английском. Новости распространяет их через платную закрытую подписку, рассылки дайджестов, подборки анонсов, а также информационный портал.
