Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Синоптик

Настоящая зима на пороге: когда Украину накроют снегопады и резкие морозы

Дарья Пшеничник
17 ноября 2025, 16:23
188
Температура снизится уже с 18 числа.
Погода на неделю
В Украину идет серьезное похолодание / Коллаж: Главред, фото: Freepik

Что известно:

  • В Украине на этой неделе ожидается резкое похолодание с мокрым снегом и ночными "минусами"
  • Самыми холодными днями станут 18-19 ноября
  • После короткого потепления в конце недели выходные снова принесут волну холода

На этой неделе украинцы почувствуют настоящий контраст погоды - от осеннего тепла до зимних "минусов". По прогнозам синоптиков, уже с 18 ноября в страну ворвется волна холода, которая принесет дожди и мокрый снег, пишет УНИАН.

Начало недели еще будет относительно теплым: в понедельник, 17 ноября, температура будет держаться на уровне +11°...+14°, а на юге и востоке даже до +16°. На западе пройдут дожди, но в целом погода будет оставаться мягкой.

видео дня

Во вторник ситуация резко изменится - на западе температура упадет до +2°...+4°, в центре до +5°...+8°, а на севере до +4°...+7°. Южные и восточные области еще сохранят тепло до +16°...+18°, однако уже на следующий день холод охватит всю страну.

Среда, 19 ноября, станет самым пасмурным днем недели: дожди пройдут по всей Украине, а на западе и в центре вечером ожидается мокрый снег. Ночью температура опустится до 0°...-2°, днем не будет превышать +2°...+5°. Только юг и восток останутся относительно теплыми - +8°...+12°.

В четверг, 20 ноября, осадки почти прекратятся, небольшие дожди останутся только на востоке. На западе и севере днем прогнозируют -1°...+4°, в центре +5°...+10°, а на юге и востоке +9°...+13°.

Перед выходными, 21 ноября, температура снова поднимется: на западе +4°...+9°, в центре +6°...+13°, на юге и востоке до +14°. Но уже в выходные синоптики ожидают новую волну холода - на западе и севере днем возможен небольшой "минус", тогда как южные и восточные области еще будут держаться теплее, до +16°.

Таким образом, неделя станет настоящей "репетицией зимы": украинцы почувствуют и теплую осень, и первые зимние морозы с мокрым снегом. Синоптики предупреждают о сложных погодных условиях и советуют водителям и пешеходам быть особенно внимательными на дорогах.

Погода в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что погода в Украине 13 ноября будет прохладно и дождливо. Синоптики объявили штормовое предупреждение - І уровень опасности. В западных областях прогнозируют туман с видимостью 200-500 м.

Диденко прогнозировала, что 13 ноября температура воздуха в течение дня самой высокой ожидается в южной части и на западе Украины, +9...+13 градусов, на остальной территории +7...+11 градусов.

Кроме этого, синоптик Игорь Кибальчич заявлял, что благодаря поступлению теплой воздушной массы средиземноморского происхождения, температурный фон в течение недели прогнозируется существенно выше климатической нормы.

Что еще стоит знать:

Об источнике: УНИАН

Украинское Независимое Информационное Агентство Новостей - первое в Украине и крупнейшее независимое информационное агентство, которое было основано в 1993 году, лидер среди новостных медиа страны. Производит новости на трех языках: украинском, русском и английском. Новости распространяет их через платную закрытую подписку, рассылки дайджестов, подборки анонсов, а также информационный портал.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

погода синоптик синоптики прогноз погоды Погода в Украине Погода на завтра Погода на неделю
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Историческое соглашение с Францией подписано - что получит Украина и когда закончится война

Историческое соглашение с Францией подписано - что получит Украина и когда закончится война

16:37Война
Настоящая зима на пороге: когда Украину накроют снегопады и резкие морозы

Настоящая зима на пороге: когда Украину накроют снегопады и резкие морозы

16:23Синоптик
Умеров якобы отказался возвращаться в Украину: в ЦПД раскрыли, где он находится

Умеров якобы отказался возвращаться в Украину: в ЦПД раскрыли, где он находится

16:19Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Что Москва замалчивала веками - новое открытие меняет историю Киева и Руси

Что Москва замалчивала веками - новое открытие меняет историю Киева и Руси

Украинцев призвали ночью ставить миску с солью на подоконник - для чего

Украинцев призвали ночью ставить миску с солью на подоконник - для чего

Отключать будут весь день: Укрэнерго обнародовало новые графики на 17 ноября

Отключать будут весь день: Укрэнерго обнародовало новые графики на 17 ноября

Россия готовит новый ракетный удар по Украине: какие регионы под угрозой

Россия готовит новый ракетный удар по Украине: какие регионы под угрозой

В Киеве могут закрыть метро и остановить весь электротранспорт: названы условия

В Киеве могут закрыть метро и остановить весь электротранспорт: названы условия

Последние новости

16:37

Историческое соглашение с Францией подписано - что получит Украина и когда закончится война

16:35

Погода на завтра 18 ноября - прогноз для каждой области и Киева (обновляется)

16:31

Новолуние в ноябре круто изменит жизнь 3 знаков зодиака: кому финансово повезет

16:31

Женщина купила дом и нашла в саду загадочную дверь: за ней была шокирующая находкаВидео

16:27

Гороскоп на декабрь 2025: какой знак зодиака получит большой куш

Лавров хочет "соскочить с Титаника", Путин не отпускает - Илья ПономаревЛавров хочет "соскочить с Титаника", Путин не отпускает - Илья Пономарев
16:26

Любовь после развода: как найти пару и не потерять себя

16:23

Настоящая зима на пороге: когда Украину накроют снегопады и резкие морозы

16:19

Умеров якобы отказался возвращаться в Украину: в ЦПД раскрыли, где он находится

16:16

"Качественные переобуваки": известный воин-артист "прошелся" по украинским певцам

Реклама
16:11

Как оформить дом на Новый год: бюджетные, но трендовые идеи

16:06

Россияне продвинулись на Гуляйпольском направлении: в DeepState раскрыли детали

16:05

"Россияне расширили зону контроля": в ВСУ назвали самую "горячую" точку фронта

16:03

ЕС рассматривает новый вариант поддержки Украины до €90 млрд – Bloomberg

16:01

Как создать юзернейм в Telegram за несколько кликов: инструкция с фотоФотоВидео

15:25

Комитет Рады принял решение относительно Галущенко на фоне коррупции в энергетике

15:14

Как по суффиксу фамилии можно определить местонахождение предков

15:09

Над Украиной заметили новую угрозу: "Флэш" раскрыл подробности о Shahed-101Фото

15:04

Ударит еще сильнее похолодание: синоптики назвали регионы, которые будет засыпать снегом

14:50

В ЕС назвали сроки завершения войны в Украине и раскрыли главное условие

14:45

Правительство начало полную перезагрузку управления в энергетике: появились подробности

Реклама
14:35

Куча самолетов, ракет и ПВО: Зеленский раскрыл детали исторического соглашения с Францией

14:17

Что посмотреть: 6 лучших фильмов с Дэнни Де Вито

14:05

"Сын рос без меня": известный актер-воин раскрыл самое сложное на фронте

14:00

Гарри Поттер мог иметь другое лицо: кто вместо Рэдклиффа должен был играть эту роль

13:57

Батареи заработаю на полную: простой трюк превратит их в настоящую мини-печкуВидео

13:42

Трамп захотел праздновать дни победы, как Путин: нардеп разнес идею лидера США

13:28

"Хочу идти": Настя Каменских наделала шума своим заявлением

13:14

Не только с маслом: с какими продуктами нельзя есть хлеб

13:13

Под Одессой нашли уникальное растение, которое подают в ресторанах Нидерландов

12:53

В Польше взорвали железную дорогу, по которой перевозили грузы для УкраиныВидео

12:46

"Хватит осуждать": Никитюк откровенно заговорила о суррогатном материнстве

12:34

Без филлеров и подтяжек: как убрать носогубные складки при помощи макияжа

12:32

Тина Кароль рассказала о помолвке и показала обручальное кольцо

12:22

Ситуация меняется каждый час: военный рассказал о продвижении врага в Покровске

12:16

ВСУ придумали, как отражать атаки врага в тумане: BI рассказал о новом способеВидео

12:14

Гороскоп на завтра 18 ноября: Стрельцам - сюрприз, Водолеям - море комплиментов

12:02

Уже пора запасаться: как использовать старые газеты в саду и в огородеВидео

12:01

В Украине ожидается сильный скачок цен: что подорожает уже в ближайшее время

11:56

Почему Трамп не может заставить Путина завершить войну: в Раде назвали причину

11:53

Алла Пугачева приняла важное решение и лишилась важного

Реклама
11:51

Зеленский прибыл на переговоры с Макроном: появились первые подробности

11:41

"Напейтесь, нажритесь": зависимая Волочкова сбежала из рехаба

11:05

"Мы вместе смеемся": Том Круз удостоен почетного "Оскара"

11:02

"Зимняя поддержка": сколько заявок подали украинцы и когда будет выплата

11:00

Город назвали в честь пьянчужки, а теперь он оккупирован: какое имя ему вернули

10:58

Возможен прорыв: Зеленский во Франции может подписать важное соглашение - Reuters

10:37

"Под обстрелами": Брежнева неожиданно показалась в УкраинеВидео

10:34

Китайский гороскоп на завтра 18 ноября: Лошадям - беспокойство, Свиньям - страх

10:22

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 17 ноября (обновляется)

10:16

Начнет "летать": как ускорить интернет на смартфоне

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихФилипп КиркоровВиталий КозловскийЕлена ЗеленскаяПотапСофия Ротару
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Новый год 2026
Китайский гороскоп на 2026 годГод Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Рецепты
ЗакускиПростые блюдаСалатыЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять