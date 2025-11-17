Ударит еще сильнее похолодание: синоптики назвали регионы, которые будет засыпать снегом

Что узнаете:
Погода в Украине в ближайшее время станет холодной. Ближайшей ночью даже ожидается мокрый снег. Об этом предупреждает синоптик Наталья Диденко.
Погода 18 ноября
Днем 18 ноября температура воздуха в Украине повысится до 3-8 градусов тепла. В южных, восточных и Днепропетровской областях будет теплее - 12-17 градусов тепла.
Ближайшей ночью в западных областях будут дожди, а в Карпатах - мокрый снег. Днем осадки будут в Карпатах и в Одесской области. Ветер в этот день будет штормовым - 15-20 м/с.
В Киеве 18 ноября также будет холодно и сухо. Температура воздуха опустится до 6-8 градусов тепла.
Когда будет новое похолодание
Наталка Диденко отмечает, что усиление похолодания будет уже с 24 ноября.
"Поэтому без шапок не выходим, шарфы крутим вокруг шеи несколько раз, котов подкармливаем вдвойне, особенно кормами для здоровья, блеска и шелка шерсти, думаем о дополнительном разумном утеплении, читаем книги, держим равновесие, поддерживаем собственную культуру и, как всегда, донатами, наших золотых парней и девушек!" - отметила она.
О персоне: Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.
