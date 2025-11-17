Ударит еще сильнее похолодание: синоптики назвали регионы, которые будет засыпать снегом

Украину накрывает новая волна похолодания с осадками и сильными порывами ветра.

Прогноз погоды в Украине на 18 ноября / фото: УНИАН

Что узнаете:

Когда Украину атакует похолодание

В каких областях будут дожди и снег

Какая будет погода во вторник, 18 ноября

Погода в Украине в ближайшее время станет холодной. Ближайшей ночью даже ожидается мокрый снег. Об этом предупреждает синоптик Наталья Диденко.

Погода 18 ноября

Днем 18 ноября температура воздуха в Украине повысится до 3-8 градусов тепла. В южных, восточных и Днепропетровской областях будет теплее - 12-17 градусов тепла.

Ближайшей ночью в западных областях будут дожди, а в Карпатах - мокрый снег. Днем осадки будут в Карпатах и в Одесской области. Ветер в этот день будет штормовым - 15-20 м/с.

Прогноз погоды в Украине на 18 ноября / фото: meteoprog

В Киеве 18 ноября также будет холодно и сухо. Температура воздуха опустится до 6-8 градусов тепла.

Прогноз погоды в Украине на 18 ноября / фото: meteoprog

Когда будет новое похолодание

Наталка Диденко отмечает, что усиление похолодания будет уже с 24 ноября.

"Поэтому без шапок не выходим, шарфы крутим вокруг шеи несколько раз, котов подкармливаем вдвойне, особенно кормами для здоровья, блеска и шелка шерсти, думаем о дополнительном разумном утеплении, читаем книги, держим равновесие, поддерживаем собственную культуру и, как всегда, донатами, наших золотых парней и девушек!" - отметила она.

Погода в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что погода в Украине 13 ноября будет прохладно и дождливо. Синоптики объявили штормовое предупреждение - І уровень опасности. В западных областях прогнозируют туман с видимостью 200-500 м.

Диденко прогнозировала, что 13 ноября температура воздуха в течение дня самой высокой ожидается в южной части и на западе Украины, +9...+13 градусов, на остальной территории +7...+11 градусов.

Кроме этого, синоптик Игорь Кибальчич заявлял, что благодаря поступлению теплой воздушной массы средиземноморского происхождения, температурный фон в течение недели прогнозируется существенно выше климатической нормы.

О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

