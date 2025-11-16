Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Синоптик

Ударит 5-градусный мороз и начнутся снегопады: названа дата резкого похолодания

Ангелина Подвысоцкая
16 ноября 2025, 14:30
350
В течение недели в Украине будет переменчивая погода. Совсем скоро регионы начнет засыпать снегом и будет гололедица.
погода
Прогноз погоды в Украине на неделю / фото: Главред

Что узнаете:

  • Когда температура воздуха опустится до -5 градусов
  • Какая будет погода ночью
  • Когда Украину начнет засыпать снегом

Погода в Украине в течение недели будет переменчивой во всех регионах. Погодные условия будут неустойчивыми, с осадками и перепадами температур. Об этом заявил синоптик Игорь Кибальчич.

Погода 17 ноября

В понедельник, 17 ноября, ночью в северных, центральных и восточных областях, днем на западе Украины пройдут дожди, в остальных регионах без существенных осадков. Ветер южный/юго-западный, 7 - 12 м/с, утром и днем местами порывы, 15 - 20 м/с. Температура воздуха в ночное время составит +3...+9 °С, днем +9...+14 °С, в южной части и на Прикарпатье +15...+18 °С.

видео дня
погода 17 ноября
Прогноз погоды в Украине на 17 ноября / фото: meteoprog

Погода 18 ноября

Во вторник, 18 ноября, ночью небольшие дожди пройдут в западных областях, днем также будет наблюдаться дождливая погода в центральных и северных регионах. На остальной территории преимущественно без осадков. В юго-западных областях возможен туман. Ветер на Левобережье южного направления, в западной части северо-западный, 7 - 12 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +5...+11 °С, в западных областях -2...+3 °С; днем +12...+17 °С, в северных и западных регионах +2...+7 °С.

погода 18 ноября
Прогноз погоды в Украине 18 ноября / фото: meteoprog

Погода 19 ноября

В среду, 19 ноября, под влиянием атмосферного фронта, в центральных, северных и западных регионах, а также в Одесской области пройдут дожди, в северо-западных областях с мокрым снегом. Кое-где ожидаются значительные осадки. Преимущественно без осадков будет только на юго-востоке Украины. Ветер переменных направлений, 5 - 10 м/с. Температура воздуха распределится неравномерно. В западных и северных регионах ночью -2...+3 °С, днем -1...+4 °С; на остальной территории страны ночью +4...+11 °С, днем +5...+11 °С, на юго-востоке и в Крыму +13...+18 °С.

погода 19 ноября
Прогноз погоды в Украине на 19 ноября / фото: meteoprog

Погода 20 ноября

В четверг, 20 ноября, ночью дожди пройдут на юге, в центре и севере Украины, днем еще осадки задержатся в восточных областях. В остальных регионах будет сухо. Ветер ожидается северный/северо-западный, 5 - 10 м/с, на Левобережье вероятны отдельные порывы, 15 - 20 м/с. Температура воздуха в северных и западных областях ночью составит -3...+2 °С, днем 0...+5 °С. В остальных регионах в течение суток +3...+10 °С.

погода 20 ноября
Прогноз погоды в Украине на 20 ноября / фото: Windy

Погода 21 ноября

В пятницу, 21 ноября, под влиянием антициклона во всех регионах Украины будет преобладать малооблачная погода, без осадков. Ночью и утром местами в центральных и южных областях возможен туман. Ветер ночью переменных направлений, днем юго-восточный, 5 - 10 м/с. Температура воздуха в ночное время составит 0...+6 °С, в северных и западных областях местами -1...-5 °С; днем +2...+8 °С, на юге и в Крыму +9...+14 °С.

погода 21 ноября
Прогноз погоды в Украине на 21 ноября / фото: Windy

Погода 22 ноября

В субботу, 22 ноября, ночью в западной части страны ожидается дождь и мокрый снег, местами налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. Днем осадки распространятся также на северные области. В остальных регионах преимущественно без осадков. Ночью и в первой половине дня местами туман. Ветер переменных направлений, 5 - 10 м/с. Температура в северо-западных областях в течение суток будет колебаться в пределах -2...+3 °С, на остальной территории ночью +2...+8 °С, днем +8...+13 °С, на юге и в Крыму +14...+16 °С.

погода 22 ноября
Прогноз погоды в Украине на 22 ноября / фото: ventusky

Погода 23 ноября

В воскресенье, 23 ноября, ночью дожди пройдут в восточных и южных областях, днем на всей территории Украины ожидается антициклональная погода без осадков. Ветер северо-западный, 7 - 12 м/с, утром и днем на Левобережье местами порывы, 15 - 20 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах -2...+4 °С, днем 0...+6 °С.

23 ноября
Прогноз погоды в Украине на 23 ноября / фото: ventusky

Погода в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что погода в Украине 13 ноября будет прохладно и дождливо. Синоптики объявили штормовое предупреждение - І уровень опасности. В западных областях прогнозируют туман с видимостью 200-500 м.

Диденко прогнозировала, что 13 ноября температура воздуха в течение дня самой высокой ожидается в южной части и на западе Украины, +9...+13 градусов, на остальной территории +7...+11 градусов.

Кроме этого, синоптик Игорь Кибальчич заявлял, что благодаря поступлению теплой воздушной массы средиземноморского происхождения, температурный фон в течение недели прогнозируется существенно выше климатической нормы.

Вас также заинтересует:

О персоне: Игорь Кибальчич

Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

погода прогноз погоды Погода в Украине погода в Киеве Погода на завтра Погода на сегодня Погода на неделю погода завтра Игорь Кибальчич
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Ударит 5-градусный мороз и начнутся снегопады: названа дата резкого похолодания

Ударит 5-градусный мороз и начнутся снегопады: названа дата резкого похолодания

14:30Синоптик
Украина массированно ударила вглубь России: Генштаб назвал цели атаки и последствия

Украина массированно ударила вглубь России: Генштаб назвал цели атаки и последствия

12:31Война
"Я не очень оптимистичен": в Финляндии вышли с заявлением по перемирию в Украине

"Я не очень оптимистичен": в Финляндии вышли с заявлением по перемирию в Украине

11:46Война
Реклама

Популярное

Ещё
Откроется поток богатства: три знака зодиака скоро будут грести деньги лопатой

Откроется поток богатства: три знака зодиака скоро будут грести деньги лопатой

Украина массированно ударила вглубь России: Генштаб назвал цели атаки и последствия

Украина массированно ударила вглубь России: Генштаб назвал цели атаки и последствия

Весь мир — у ног: декабрь станет стартом новой жизни для одного знака зодиака

Весь мир — у ног: декабрь станет стартом новой жизни для одного знака зодиака

Эти три знака зодиака сорвут джекпот от Вселенной: кто окажется счастливчиком

Эти три знака зодиака сорвут джекпот от Вселенной: кто окажется счастливчиком

Отключение света в Украине — графики на 16 ноября (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 16 ноября (обновляется)

Последние новости

14:30

Ударит 5-градусный мороз и начнутся снегопады: названа дата резкого похолодания

13:55

В предынфарктном состоянии: популярный украинский рок-музыкант загремел в больницу

13:44

На вкус от икры не отличишь: рецепт универсальной закуски из сельди

13:37

Умер после матча: перестало биться сердце легенды сборной Украины по футболу

13:30

Участница "Холостяка" оказалась на грани срыва - что произошло

Полностью защитить всю энергетику не удастся: Гончар - о последствиях ударов РФ зимойПолностью защитить всю энергетику не удастся: Гончар - о последствиях ударов РФ зимой
13:06

Какие пять вещей никогда нельзя увидеть во время сна - ученые раскрыли секрет

12:43

Доллар "взял разгон" на повышение: что будет с курсом валюты в ближайшее время

12:38

"Это не моя жизнь": известный певец лечится у психотерапевта и назвал причину

12:31

Украина массированно ударила вглубь России: Генштаб назвал цели атаки и последствияВидео

Реклама
12:26

Эпштейн слил Трампа Кремлюмнение

11:59

Почему сорвались переговоры Трампа и Путина о завершении войны - названа причина

11:56

Гороскоп Таро на неделю с 17 по 23 ноября: Тельцам - деньги, Рыбам - прорыв

11:46

"Я не очень оптимистичен": в Финляндии вышли с заявлением по перемирию в Украине

11:45

Коррупционное дело набирает обороты: в Украине полностью перезагружают управление

11:43

Китайский гороскоп на завтра 17 ноября: Крысам - неприятности, Кроликам - гнев

10:48

Враг имеет успехи: военный предупредил об угрозе для важного города

10:42

Финансовый гороскоп на неделю с 17 по 23 ноября

10:32

Стала блондинкой: Наталья Могилевская показала редкое фото старшей дочери

10:23

Огромная проблема с искусственным интеллектоммнение

10:20

Есть перебои со светом, под атакой оказались объекты энергетики - МинэнергоФото

Реклама
09:57

Недельная магнитная буря жестко затягивается: когда закончится мощный шторм

09:54

Гражданская инфраструктура Украины в огне: все детали ночного удара РоссииФото

09:38

Известную испанскую певицу зверски убили в доме престарелых - детали

09:37

Любовный гороскоп на неделю с 17 по 23 ноября

09:20

Отключение света в Украине — графики на 16 ноября (обновляется)

09:14

Все эшелоны остановились: партизаны одним поджогом сорвали поставки РФ на фронте

09:12

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 16 ноября (обновляется)

08:38

Украина договорилась о поставках газа и новом соглашении: детали от Зеленского

08:30

Гороскоп на неделю с 17 по 23 ноября: Львам - стресс, Дев завалит работой

08:10

Карта Deep State онлайн за 16 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

07:51

"Нептуны" и страшный гул в небе: РФ и Крым массированно атаковали ракеты и дроны

05:50

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках кошек на стоге сена за 29 секунд

05:33

Весь мир — у ног: декабрь станет стартом новой жизни для одного знака зодиакаВидео

04:30

Откроется поток богатства: три знака зодиака скоро будут грести деньги лопатой

03:31

Сделают рывок вперед: на каких ТОП-5 знаков ждут приятные сюрпризы до конца года

02:33

"Вечный негатив": обиженный Пресняков пошел против отца-путиниста

01:42

Спидометр "врет" о скорости автомобиля - почему и чем лучше пользоваться

00:35

На Марсе нашли тайные подземные убежища: учёные допустили следы инопланетян

15 ноября, суббота
23:42

Россияне расстреляли украинских военных на Запорожье: стало известно число жертв

22:51

"Каждый квартал трудно отбивать у врага": военный рассказал о боях около Покровска

Реклама
22:38

Джим Кэрри ошарашил внешним видом после пластики

22:26

"Возможен худший сценарий": раскрыт тревожный прогноз блэкаута в Украине

21:27

Коррупция во время войны: в ОП громкий скандал назвали "частью экономики"

20:49

Из плена могут вернуться более тысячи украинцев: Умеров проводит переговоры с РФ

20:26

Путин поставил сроки захвата Покровска и Купянска: Зеленский раскрыл провал РФ

19:48

Главная елка Украины: как и чем будут украшать новогоднее дерево

19:43

Без света останется большинство украинцев: новые графики отключений на 16 ноября

19:27

Украинцев предупредили о стремительном росте цен: какие продукты подорожают

19:10

Спецпосланник по Беларуси: попытка тянуть Лукашенко или тянуть страну?мнение

18:41

Эти три знака зодиака сорвут джекпот от Вселенной: кто окажется счастливчиком

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинФилипп КиркоровНастя КаменскихЕлена ЗеленскаяВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Новый год 2026
Китайский гороскоп на 2026 годГод Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиНапиткиСалатыПраздничное меню
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять