Ударит 5-градусный мороз и начнутся снегопады: названа дата резкого похолодания

В течение недели в Украине будет переменчивая погода. Совсем скоро регионы начнет засыпать снегом и будет гололедица.

Прогноз погоды в Украине на неделю / фото: Главред

Погода в Украине в течение недели будет переменчивой во всех регионах. Погодные условия будут неустойчивыми, с осадками и перепадами температур. Об этом заявил синоптик Игорь Кибальчич.

Погода 17 ноября

В понедельник, 17 ноября, ночью в северных, центральных и восточных областях, днем на западе Украины пройдут дожди, в остальных регионах без существенных осадков. Ветер южный/юго-западный, 7 - 12 м/с, утром и днем местами порывы, 15 - 20 м/с. Температура воздуха в ночное время составит +3...+9 °С, днем +9...+14 °С, в южной части и на Прикарпатье +15...+18 °С.

Прогноз погоды в Украине на 17 ноября / фото: meteoprog

Погода 18 ноября

Во вторник, 18 ноября, ночью небольшие дожди пройдут в западных областях, днем также будет наблюдаться дождливая погода в центральных и северных регионах. На остальной территории преимущественно без осадков. В юго-западных областях возможен туман. Ветер на Левобережье южного направления, в западной части северо-западный, 7 - 12 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +5...+11 °С, в западных областях -2...+3 °С; днем +12...+17 °С, в северных и западных регионах +2...+7 °С.

Прогноз погоды в Украине 18 ноября / фото: meteoprog

Погода 19 ноября

В среду, 19 ноября, под влиянием атмосферного фронта, в центральных, северных и западных регионах, а также в Одесской области пройдут дожди, в северо-западных областях с мокрым снегом. Кое-где ожидаются значительные осадки. Преимущественно без осадков будет только на юго-востоке Украины. Ветер переменных направлений, 5 - 10 м/с. Температура воздуха распределится неравномерно. В западных и северных регионах ночью -2...+3 °С, днем -1...+4 °С; на остальной территории страны ночью +4...+11 °С, днем +5...+11 °С, на юго-востоке и в Крыму +13...+18 °С.

Прогноз погоды в Украине на 19 ноября / фото: meteoprog

Погода 20 ноября

В четверг, 20 ноября, ночью дожди пройдут на юге, в центре и севере Украины, днем еще осадки задержатся в восточных областях. В остальных регионах будет сухо. Ветер ожидается северный/северо-западный, 5 - 10 м/с, на Левобережье вероятны отдельные порывы, 15 - 20 м/с. Температура воздуха в северных и западных областях ночью составит -3...+2 °С, днем 0...+5 °С. В остальных регионах в течение суток +3...+10 °С.

Прогноз погоды в Украине на 20 ноября / фото: Windy

Погода 21 ноября

В пятницу, 21 ноября, под влиянием антициклона во всех регионах Украины будет преобладать малооблачная погода, без осадков. Ночью и утром местами в центральных и южных областях возможен туман. Ветер ночью переменных направлений, днем юго-восточный, 5 - 10 м/с. Температура воздуха в ночное время составит 0...+6 °С, в северных и западных областях местами -1...-5 °С; днем +2...+8 °С, на юге и в Крыму +9...+14 °С.

Прогноз погоды в Украине на 21 ноября / фото: Windy

Погода 22 ноября

В субботу, 22 ноября, ночью в западной части страны ожидается дождь и мокрый снег, местами налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. Днем осадки распространятся также на северные области. В остальных регионах преимущественно без осадков. Ночью и в первой половине дня местами туман. Ветер переменных направлений, 5 - 10 м/с. Температура в северо-западных областях в течение суток будет колебаться в пределах -2...+3 °С, на остальной территории ночью +2...+8 °С, днем +8...+13 °С, на юге и в Крыму +14...+16 °С.

Прогноз погоды в Украине на 22 ноября / фото: ventusky

Погода 23 ноября

В воскресенье, 23 ноября, ночью дожди пройдут в восточных и южных областях, днем на всей территории Украины ожидается антициклональная погода без осадков. Ветер северо-западный, 7 - 12 м/с, утром и днем на Левобережье местами порывы, 15 - 20 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах -2...+4 °С, днем 0...+6 °С.

Прогноз погоды в Украине на 23 ноября / фото: ventusky

