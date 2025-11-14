Влупит настоящий мороз: названы области Украины, которые окутает холод

Вы узнаете:
- Какой будет погода на выходных
- В каких регионах ожидаются морозы
Погода в Украине на выходных, 15-16 ноября, будет преимущественно теплой, местами с небольшими дождями. Об этом рассказал синоптик Игорь Кибальчич.
По его словам, в последующие двое суток через территорию нашей страны пройдут малоактивные атмосферные фронты, которые вызовут небольшие дожди в северных, западных и местами восточных областях.
"Температурный фон прогнозируется выше нормы и только в северных и северо-западных регионах в связи с поступлением холодной воздушной массы скандинавского происхождения, 16 ноября произойдет заметное снижение температуры до небольших морозов ночью", - подчеркнул он.
Погода в Украине 15 ноября
В субботу в западных регионах страны ожидается облачная погода, без существенных осадков. Температура ночью составит +3...+8 градусов, днем +7...+13 градусов, на Прикарпатье и Буковине местами +14...+16 градусов.
В северной части страны ночью без осадков, днем будет дождливо. Температура ночью ожидается в пределах +2...+7 градусов, днем +6...+11 градусов, вечером снижение до +1...+4 градусов.
В центральных областях в течение суток ожидается теплая погода, без существенных осадков. Температура ночью составит +1...+6 градусов, днем +8...+13 градусов.
На юге Украины и в Крыму ожидается теплая и сухая погода, без осадков. Температура ночью составит +3...+8 градусов, днем +11...+16 градусов.
В восточной части страны прогнозируется теплая погода без осадков. Температура ночью ожидается в пределах 0...+5 градусов, днем +7...+12 градусов.
Погода в Украине 16 ноября
В воскресенье в западной части Украины ночью без существенных осадков, местами возможен туман. Днем ожидается небольшой дождь. Температура ночью составит -1...+4 градусов, днем +3...+8 градусов, на Прикарпатье и Буковине до +11 градусов.
В северных областях ожидается прохладная погода без осадков. Температура в ночное время снизится до -4...+1 градусов, днем будет колебаться в пределах +1...+6 градусов.
В центральных регионах Украины ожидается погода без осадков. Температура ночью составит 0...+5 градусов, в дневные часы +5...+10 градусов.
На юге Украины прогнозируется теплая и сухая погода. Кое-где возможен туман. Температура ночью +6...+11 градусов, днем воздух прогреется до +11...+16 градусов.
В восточных регионах страны ночью местами ожидается небольшой дождь, днем без осадков. Температура ночью составит +1...+6 градусов, днем +4...+9 градусов.
Какой будет погода в декабре
Ведущие метеосистемы ECMWF и UKMO прогнозируют, что этой зимой украинцам не стоит ждать классических снежных пейзажей. Вероятно, Европу накроет мягкая и сухая зима.
Отмечается, что в декабре снег в Украине будет выпадать редко, преимущественно в северных и центральных областях.
Погода в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, 14 ноября синоптики объявили штормовое предупреждение - І уровень опасности. В южных, большинстве центральных областях и на Прикарпатье прогнозируют туман с видимостью 200-500 м.
Синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что 14 и 15 ноября в Украине ожидается потепление, а уже во вторник - существенное похолодание до небольших "минусов" ночью.
