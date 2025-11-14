Сильнейший ветер, ливни и похолодание: погода резко изменится в ближайшие дни

Что узнаете, что узнаете:
Погода в Украине на выходных будет разной. Кое-где ожидается даже похолодание. Однако уже в понедельник будет теплее. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
В то же время не следует ожидать длительного тепла, ведь 19-20 ноября существенно похолодает на территории западных, северных, центральных областей.
Погода 15 ноября
В субботу, 15 ноября, небольшие дожди ожидаются в Волынской, Ровенской, Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской областях. Температура воздуха будет держаться на уровне 8-12 градусов тепла. Холоднее всего будет в зоне дождей. Там температура воздуха днем опустится до 5-8 градусов тепла.
Погода 16 ноября
В воскресенье, 16 ноября, будет прохладнее. Температура воздуха в большинстве областей опустится до 3-8 градусов тепла. Немного теплее будет только на территории южных областей.
Погода в Киеве
В Киеве 15 ноября дождь будет вечером. Также в этот день ожидаются сильные порывы юго-западного ветра. Температура воздуха повысится до +10 градусов.
