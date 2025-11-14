Укр
Сильнейший ветер, ливни и похолодание: погода резко изменится в ближайшие дни

Ангелина Подвысоцкая
14 ноября 2025, 18:25
Синоптики рассказали, в каких областях следует ожидать дожди и когда придет похолодание.
Прогноз погоды в Украине на выходных / фото: УНИАН

  • Какой будет погода на выходных
  • Когда синоптики прогнозируют похолодание
  • В каких регионах будут дожди

Погода в Украине на выходных будет разной. Кое-где ожидается даже похолодание. Однако уже в понедельник будет теплее. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

В то же время не следует ожидать длительного тепла, ведь 19-20 ноября существенно похолодает на территории западных, северных, центральных областей.

Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

Погода 15 ноября

В субботу, 15 ноября, небольшие дожди ожидаются в Волынской, Ровенской, Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской областях. Температура воздуха будет держаться на уровне 8-12 градусов тепла. Холоднее всего будет в зоне дождей. Там температура воздуха днем опустится до 5-8 градусов тепла.

Прогноз погоды в Украине на 15 ноября / фото: meteoprog

Погода 16 ноября

В воскресенье, 16 ноября, будет прохладнее. Температура воздуха в большинстве областей опустится до 3-8 градусов тепла. Немного теплее будет только на территории южных областей.

Прогноз погоды в Украине на 16 ноября / фото: meteoprog

Погода в Киеве

В Киеве 15 ноября дождь будет вечером. Также в этот день ожидаются сильные порывы юго-западного ветра. Температура воздуха повысится до +10 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 15 ноября / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что погода в Украине 13 ноября будет прохладно и дождливо. Синоптики объявили штормовое предупреждение - І уровень опасности. В западных областях прогнозируют туман с видимостью 200-500 м.

Диденко прогнозировала, что 13 ноября температура воздуха в течение дня самой высокой ожидается в южной части и на западе Украины, +9...+13 градусов, на остальной территории +7...+11 градусов.

Кроме этого, синоптик Игорь Кибальчич заявлял, что благодаря поступлению теплой воздушной массы средиземноморского происхождения, температурный фон в течение недели прогнозируется существенно выше климатической нормы.

О персоне: Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

