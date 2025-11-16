Недельная магнитная буря жестко затягивается: когда закончится мощный шторм

Эта магнитная буря может повлиять на ваше самочувствие и ухудшить его.

https://glavred.info/synoptic/nedelnaya-magnitnaya-burya-zhestko-zatyagivaetsya-kogda-zakonchitsya-moshchnyy-shtorm-10715861.html Ссылка скопирована

Украину атаковала сильная магнитная буря / иллюстрация: искусственный интеллект (ChatGPT)

Что узнаете:

Как магнитная буря влияет на человека

Когда будет пик следующей магнитной бури

Когда закончится магнитная буря

Украину накрыла невероятно сильная магнитная буря. Эта магнитная буря может сильно повлиять на здоровье человека. Об этом сообщает meteoagent.

7 ноября регионы атаковала 7-балльная магнитная буря. На следующий день она стала еще сильнее - 8 баллов. 9 -10 ноября магнитная буря опустилась до уровня 6 баллов, а 11 ноября - до 5-ти баллов.

видео дня

Ожидалось, что магнитная буря закончится, а ее мощность пойдет на спад. Однако 12-13 ноября она ударила почти с 9-балльной мощностью, что делает ее невероятно сильной. На следующий день произошел резкий рывок вниз до 4-х баллов. Но уже на следующий день мощность бури вновь выросла. 15 ноября она стала 6-балльной, а 16 ноября опустилась до 5-ти баллов.

Эксперты прогнозируют, что завтра, 17 ноября её мощность опустится до 4-х баллов, а вскоре достигнет минимума.

Украина под атакой 5-балльной магнитной бури / фото: meteoagent

По данным meteoprog, за последние 24 часа произошло 15 вспышек класса С и М. Сообщается, что 13 ноября могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 70%. Вероятность вспышек класса Х составляет 30%. Сообщается, что сейчас на Солнце замечено 21 солнечное пятно.

"Магнитная буря такой силы может быть причиной незначительных сбоев в работе энергосистем, а также повлиять на маршруты миграции птиц и животных. Также магнитная буря может повлиять на здоровье метеозависимых и пожилых людей, поэтому в этот день им нужно быть осторожными", - говорится в сообщении.

Как магнитная буря влиияет на человека / Инфографика Главред

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

головная боль,

головокружение,

тошнота,

боль в сердце,

слабость и сонливость,

боль в спине и суставах,

повышенное давление,

обострение хронических заболеваний.

Что делать во время магнитной бури

Как сообщает Главред, чтобы свести к минимуму негативное влияние бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до нее.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

Вас также заинтересует:

Что такое магнитная буря? Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже человеческий организм. Они могут вызвать нарушение или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле. Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитного шторма у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред