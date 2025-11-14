"Я сейчас умру, там дети мои": женщина не может сдержать слез возле места удара по Киеву

Российские оккупанты атаковали жилые дома в Киеве дронами и ракетами. В результате атаки есть погибшие.

Люди эмоционально реагируют на поиски своих родных под завалами / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, ГСЧС

Российские оккупанты в ночь на 14 ноября ударили по Киеву ударными дронами и ракетами. Под атакой были даже жилые многоэтажные дома. Возле одного из таких домов стоит женщина и не может сдержать своих эмоций - под завалами находятся её дочь и зять. Эмоциональное видео уже разлетелось в Сети.

Женщина пришла на место "прилета" и находится в тяжелом эмоциональном состоянии. Она несколько часов ждет вестей о её родных, но информации до сих пор нет. Спасатели работают на месте удара, разбирают завалы, ищут тела погибших и раненых.

На место "прилета" также прибыл мэр Киева Виталий Кличко. Обессиленная женщина эмоционально обратилась к нему.

"Там дети мои - дочка и зять. Мне никто не говорит, где они и что с ними. Вы можете мне сказать? Вы ищите, я понимаю, но где они, скажите мне, пожалуйста. Я умру сейчас тут, я уже не могу, у меня сил нет", - сказала женщина.

Смотрите видео с места удара по Киеву:

Женщина эмоционально ждет вестей о дочери и зате / фото: скриншот

К одному из мест ударов также пришли муж с женой. Их семью также настигло горе. Под завалами до сих пор ищут родителей, которые приезжали в эту квартиру лишь на время отопительного сезона.

"Они были в селе, вот решили приехать зимовать в Киев. 5 дней как приехали и сегодня ночью нам позвонили и сказали, что был "прилет" и невозможно квартиру открыть. Мы взяли ключи, приехали. Когда я туда зашел, я увидел, что там стены нет, завалы по пояс. И нам потом сказали, как второй раз поднимался, что мать лежит открыто, она погибла, скорее всего, на месте. Отец под плитой", - рассказывает сын погибших.

Их квартира была с той стороны дома, где было попадание. Мужчине сперва дали противогаз, чтобы он мог подняться к квартире. Пенсионеры были 1952 и 1954 года рождения. У погибшего отца был рак.

Смотрите видео с места удара по Киеву:

Россияне убили пару пенсионеров в Киеве / фото: скриншот

Новость дополняется...

