Приехали зимовать в Киев: удар РФ убил пожилую пару, сын обнаружил погибших родителей

Родители Андрея вернулись в город всего пять дней назад. Отец был онкобольным, и сын ухаживал за ним.

В Киеве погибла пожилая супружеская пара / Коллаж: Главред, фото: ГосЧС, скриншот

В Киеве выросло число жертв атаки

Погибли три человека, среди них — пожилая супружеская пара

Пострадали 26 жителей, включая двух детей 7 и 10 лет

В Киеве выросло число жертв ночной российской атаки. По предварительной информации, в столице три человека погибли. На данный момент информация уточняется, поскольку спасатели пока тела достать не могут. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, пострадали 26 жителей города. Среди них двое детей 7 и 10 лет.

Девять человек медики госпитализировали, в частности, беременную женщину. Другим оказали помощь на месте или амбулаторно.

Родители Андрея погибли в результате вражеской атаки / скриншот

Тем временем стало известно, что в столице погибла пожилая супружеская пара. О трагедии рассказал их сын Андрей, сообщил Ян Доброносов в Facebook.

По словам мужчины, родители провели лето в селе и решили вернуться в Киев на отопительный сезон. Они приехали в столицу всего пять дней назад.

Сын получил звонок ночью, что произошел "прилет", и доступ к их квартире заблокирован.

Прибыв с ключами, сын обнаружил квартиру полностью разрушенной: стен не было, все было завалено обломками "по пояс", а соседние квартиры тоже повреждены. Стало очевидно, что спасать уже нечего.

"Когда я зашел, то я уже понял, что там стены нет, ничего нет, все так вот кучей завалено. И нам потом сказали, как второй раз поднимался, что мать лежит открыто, она погибла, скорее всего, на месте. Отец под плитой", - рассказал сын погибших.

Позже подтвердили, что его родители погибли на месте. Квартира выходила на ту сторону дома, куда пришелся удар.

На месте продолжают работать спасатели.

Удары РФ по Украине - последние новости

Как писал Главред, вечером 13 ноября российские войска снова совершили атаку на Украину ударными беспилотниками. Воздушные силы ВСУ предупредили о приближении вражеских БПЛА к столице и призвали граждан реагировать на сигналы воздушной тревоги. Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил о работе систем противовоздушной обороны в городе.

Утром 14 ноября в ГосЧС рассказали о последствиях ночной атаки. Зафиксированы многочисленные разрушения и пожары в жилых домах и объектах гражданской инфраструктуры почти во всех районах столицы.

