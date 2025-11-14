"Кинжалы", "Калибры" и "шахеды": враг массово атакует

https://glavred.info/war/tabun-shahedov-v-napravlenii-stolicy-v-gorode-uzhe-rabotaet-pvo-10715291.html Ссылка скопирована

Вечером четверга, 13 ноября, российские войска снова атаковали Украину ударными беспилотниками. Воздушные силы ВСУ предупредили о приближении к столице вражеских БПЛА и призвали граждан реагировать на сигналы воздушной тревоги.

Впоследствии начальник Киевской городской военной администрации сообщил о работе систем противовоздушной обороны в столице.

В сообщении отмечается: "В Киеве громко. Оставайтесь в укрытиях до отбоя тревоги".

По информации мониторингового канала "monitoringwar", получены данные о запуске 6× КРМБ 3М14 "Калибр" из акватории Черного моря. При этом отмечается, что информация может отличаться от реальной обстановки.

Воздушные силы сообщили также, что "Вся Украина - ракетная опасность. Зафиксирован взлет МиГ-31К" в 00:26.

