"Кинжалы", "Калибры" и "шахеды": враг массово атакует

Вечером четверга, 13 ноября, российские войска снова атаковали Украину ударными беспилотниками. Воздушные силы ВСУ предупредили о приближении к столице вражеских БПЛА и призвали граждан реагировать на сигналы воздушной тревоги.
Впоследствии начальник Киевской городской военной администрации сообщил о работе систем противовоздушной обороны в столице.
В сообщении отмечается: "В Киеве громко. Оставайтесь в укрытиях до отбоя тревоги".
По информации мониторингового канала "monitoringwar", получены данные о запуске 6× КРМБ 3М14 "Калибр" из акватории Черного моря. При этом отмечается, что информация может отличаться от реальной обстановки.
Воздушные силы сообщили также, что "Вся Украина - ракетная опасность. Зафиксирован взлет МиГ-31К" в 00:26.
Новость дополняется. . . . . . .
