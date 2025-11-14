Обломки попали в дома, несколько высоток горят: последствия атаки Киев

https://glavred.info/war/oblomki-popali-v-doma-neskolko-vysotok-goryat-posledstviya-ataki-kiev-10715306.html Ссылка скопирована

Российские оккупанты в ночь на 14 ноября совершили массированную атаку на Киев с использованием дронов и ракет. В результате обстрелов в столице возникли пожары в многоэтажных жилых домах, а также есть раненые.

По сообщению мэра Киева Виталия Кличко и начальника КГВА Тимура Ткаченко в Telegram.

В воздушном пространстве Украины зафиксированы пуски крылатых, баллистических ракет и ракет "Кинжал", направленных в направлении Киева. Из-за этого в столице неоднократно раздавались мощные взрывы, которые продолжаются до сих пор.

Такченко отметил, что россияне бьют по жилым домам. Очень много пострадавших многоэтажек по всему Киеву, практически в каждом районе. Также на фоне атаки в столице в некоторых районах вместе со светом пропала вода и отопление.

Враг нанес удары по Днепровскому, Дарницкому, Подольскому, Шевченковскому и Соломенскому районам города.

Начальник КГВА сообщил: "В Днепровском районе зафиксировано попадание дрона в жилой дом".

Мэр Кличко уточнил: "В Днепровском районе, где обломки попали в пятиэтажный жилой дом, есть разрушения на одном из нижних этажей, горят также две квартиры. Из дома эвакуировали 9 человек. Все службы работают на месте".

Сначала сообщалось, что в Дарницком районе горит машина, однако позже стало известно о падении обломков на территорию школы и во двор жилого дома.

В Подольском районе ночью произошло возгорание в жилой многоэтажке, а впоследствии - еще одно пожарное возгорание примерно на 12 этаже другого дома. В другом сообщении мэр отметил: "В Соломенском районе возгорание на крыше жилой пятиэтажки".

Кличко также сообщил о разрушениях в административном здании в Шевченковском районе и пожаре в медицинском учреждении Голосеевского района, вызванном падением обломков.

По данным Тимура Ткаченко, в результате атаки по Днепровскому району получили ранения пять человек. Впоследствии мэр города уточнил, что сейчас известно о девяти пострадавших в столице. Четырех из них медики госпитализировали, в том числе одного мужчину в крайне тяжелом состоянии.

Кроме того, атаке подверглась Киевщина. Как отмечает Председатель Киевской ОГА Николай Калашник, под вражеским ударом оказались объекты критической инфраструктуры и мирные населенные пункты.

В частности, в Бучанском, Вышгородском и Фастовском районах в результате атаки возникли пожары частных домов. В Белоцерковском районе зафиксировано возгорание складских помещений, а в Обуховском районе - пожар легкового автомобиля.

К сожалению, в Белой Церкви пострадал 55-летний мужчина. С термическими ожогами тела он госпитализирован в местную больницу. Вся необходимая медицинская помощь оказывается, - отметил председатель КОВА.

