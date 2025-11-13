Укр
Самая опасная зима для Украины впереди: Politico предупреждает о трех ключевых угрозах

Дарья Пшеничник
13 ноября 2025, 20:27
Чтобы преодолеть их только героизма и импровизации может оказаться недостаточно.
Война на Украине
Предстоящая зима станет самой опасной для Украины / Коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, Culture.pl

Основное из новости:

  • Финансовый кризис угрожает обороноспособности Украины
  • Потери на фронте усиливают давление
  • Энергетическая инфраструктура под ударом

С приближением зимы 2025-2026 годов Украина оказывается перед самым опасным этапом войны с момента полномасштабного вторжения России.

Об этом пишет в своей публикации в Politico пишет Джейми Деттмер, редактор мнений в POLITICO Europe. Если в 2022-м страна выстояла благодаря героизму, западному оружию и российским просчетам, то сейчас ситуация значительно сложнее - и не только на поле боя.

Финансовый фронт

Украина рискует остаться без финансирования уже в феврале 2026 года, если ЕС не сможет разблокировать план по привлечению €140 миллиардов из-за использования замороженных активов российского Центробанка. Бельгия, где хранятся эти активы, блокирует инициативу из-за опасений юридических последствий и возможных ответных действий со стороны Кремля. Ситуацию осложняет и позиция Словакии, которая также выступила против использования этих средств на оборону Украины.

На фоне прекращения финансовой поддержки со стороны США под руководством президента Дональда Трампа, ЕС оказался перед дилеммой: либо найти новые источники финансирования, либо рисковать стратегическим поражением Украины. Тем временем в Киеве вспыхнул новый коррупционный скандал, что лишь подливает масла в огонь скептицизма среди западных партнеров.

Военный фронт: битва за Покровск и угроза Донбассу

На востоке страны ситуация обостряется: город Покровск, важный логистический узел, оказался под угрозой захвата. Потеря этого населенного пункта может открыть россиянам путь к Краматорску и Славянску - ключевым городам Донецкой области.

Критики указывают на тактические ошибки украинского командования, в частности на то, что войска были отвлечены на соседнее Доброполье, что позволило врагу прорваться в Покровск. Депутат Марьяна Безуглая заявила, что система принятия решений в ВСУ "не успевает за темпом войны" и действует в рамках, навязанных противником.

Особенно остро стоит проблема нехватки личного состава: на некоторых участках фронта соотношение сил достигает 1 к 10 не в пользу Украины.

Энергетический фронт

Нынешняя зима может стать самой тяжелой в истории войны. Россия изменила тактику и теперь атакует не только электросети, но и газовую инфраструктуру. По данным "Нафтогаза", страна уже потеряла до трети мощностей по добыче газа, а удары по объектам в Харьковской, Сумской и Черниговской областях продолжаются.

Бывший министр энергетики Ольга Буславец предупреждает: "Эта зима будет тяжелее всех предыдущих". Без достаточной ПВО и стабильного импорта энергии из Европы миллионы украинцев могут остаться без тепла.

Кто способен посадить Путина за стол переговоров

Министр обороны Великобритании Джон Гили считает, что президент США Дональд Трамп может стать ключевой фигурой, способной заставить российского диктатора Владимира Путина сесть за стол переговоров.

"Президент Трамп - это та фигура, которая может посадить Путина за стол переговоров, которая потенциально может положить конец боевым действиям", - заявил Гили.

Он добавил, что партнеры Украины из "коалиции решительных" постоянно координируют действия, чтобы быть готовыми вмешаться и помочь обеспечить мир, когда для этого наступит время.

Ситуация на фронте - последние новости

Как писал Главред, в ноябре 2025 года наблюдается значительное обострение на участках фронта на юге Запорожской области. Россияне активизировали наступление, захватив как минимум три населенных пункта и принудив подразделения Украины отойти на более выгодные позиции в направлениях Гуляйполя и Александровки.

Кроме того, враг предпринял попытку закрепиться на островах Херсонщины. Однако морпехи 1-го батальона 40-й отдельной бригады береговой обороны помешали врагу. Военные сообщили, что провели операцию, которая разрушила планы оккупантов.

Напомним, россияне установили контроль над населенными пунктами Ровнополье и Яблочное в Запорожской области, а также осуществили тактическое продвижение на участках фронта в Донецкой и Днепропетровской областях. Об этом в ночь на 13 ноября сообщили аналитики DeepState.

Другие важные новости:

Об источнике: Politico

Politico (изначально известна как The Politico) - американская медиа-организация в области политической журналистики, базирующаяся в Арлингтоне, штат Вирджиния.

Основана американским банкиром и медиаменеджером Робертом Оллбриттоном в 2007 году. Освещает политику в Соединенных Штатах и на международном уровне, публикуя статьи, посвященные политике в США, Европейском союзе, Великобритании и Канаде, пишет Википедия.

Идеологически освещение Politico было описано как центристское по американской политике и атлантистское по международной политике.
В 2021 году за 1 миллиард долларов США Politico приобрела немецкая медиакомпания Axel Springer SE.

Axel Springer является крупнейшим в Европе издателем газет и ранее приобрела Business Insider.

Также существует англоязычный еженедельник Politico Europe. Этот проект - совместное детище американского журнала Politico и немецкого издательства Axel Springer.

Издание Politico Europe начало свою работу на европейском рынке СМИ в 2015 году. В фокусе издания - события в Европе и политика ЕС. Считается одним из самых влиятельных средств массовой информации, работающих в сегменте освещения европейской политики. Кроме того, по инициативе Politico регулярно проводятся конференции и дискуссии по актуальным вопросам европейской политики.

Продает имущество: у российской певицы диагностировали психическое заболевание

Продает имущество: у российской певицы диагностировали психическое заболевание

Фальшивые традиции: что на самом деле стоит за популярными украинскими символами

Фальшивые традиции: что на самом деле стоит за популярными украинскими символами

Пострадают малообеспеченные: стало известно, где правительство возьмет деньги для "тысячи Зеленского"

Пострадают малообеспеченные: стало известно, где правительство возьмет деньги для "тысячи Зеленского"

Россия готовится к открытию нового фронта: у Путина уже готовы документы

Россия готовится к открытию нового фронта: у Путина уже готовы документы

Китайский гороскоп на завтра 14 ноября: Лошадям - срывы, Свиньям - обида

Китайский гороскоп на завтра 14 ноября: Лошадям - срывы, Свиньям - обида

