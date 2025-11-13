Укр
Песков заявил, что Россия будет продолжать войну и обвинил в этом Украину

Руслана Заклинская
13 ноября 2025, 14:43обновлено 13 ноября, 15:44
Кремль не согласен с утверждением госсекретаря США Марко Рубио, что Россия не стремится к миру.
Песков назвал причину, почему РФ будет продолжать войну / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru, скриншот из видео в YouTube

Что сказал Песков:

  • РФ будет воевать в дальнейшем, поскольку для переговоров нет возможности
  • Песков в очередной раз обвинил Украину в нежелании вести переговоры
  • Украине якобы придется вернуться к переговорам уже в худшей позиции

Россия будет продолжать войну в Украине, поскольку, по его словам, "нет возможности для переговоров". В Кремле не согласны со словами госсекретаря США Марко Рубио о том, что РФ не хочет мира. Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передают росСМИ.

Кремлевский спикер в очередной раз пытался переложить ответственность за войну на Украину. Он заявил, что причиной продолжения войны якобы является "нежелание Киева продолжать контакты", при этом цинично пригрозил, что Украина "рано или поздно будет вынуждена вернуться к переговорам, но уже с гораздо худшей позиции".

видео дня

В то же время Песков утверждает, что Россия "хочет мира" и якобы "открыта для решения конфликта" политико-дипломатическим путем. В Кремле назвали "печальным" решение Украины не вести переговоры.

Песков также прокомментировал неприязнь Украины к Владимиру Мединскому, заявив, что "слушать собеседника - правило дипломатии". Пресс-секретарь Путина назвал "глубокими и содержательными" лекции Мединского, которыми он пытался оправдать российскую агрессию в Украине.

Кто способен усадить Путина за стол переговоров

Министр обороны Великобритании Джон Гили считает, что прездент США Дональд Трамп может стать ключевой фигурой, способной заставить российского диктатора Владимира Путина сесть за стол переговоров.

"Президент Трамп - это та фигура, которая может посадить Путина за стол переговоров, которая потенциально может положить конец боевым действиям", - заявил Гили.

Он добавил, что партнеры Украины из "коалиции решительных" постоянно координируют действия, чтобы быть готовыми вмешаться и помочь обеспечить мир, когда для этого наступит время.

Мирные переговоры Украины и РФ - последние новости

Напомним, первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица отметил, что мирные переговоры с Россией в этом году не принесли существенных результатов и пока прекращены. По его словам, отсутствие прогресса не стало неожиданностью, ведь в условиях диктатуры "невозможно вести конструктивный диалог с переговорщиками, которые просто озвучивают позицию диктатора".

Также недавно Москва заявила о якобы готовности возобновить переговоры с Украиной на стамбульской площадке, возложив ответственность за дальнейший прогресс на Киев. Российские дипломаты цинично утверждают, что успех переговоров зависит от "политической воли Украины".

Как сообщал Главред, во время стамбульских встреч, по словам Кислицы, россияне неоднократно прибегали к провокациям и избегали реальных шагов к миру. Вместо конкретных решений делегация РФ приносила досье на украинских представителей, делала провокационные заявления и предлагала создание формальных рабочих групп без всякого содержания.

О персоне: Дмитрий Песков

Дмитрий Сергеевич Песков - заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации и пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина.

После вторжения России на Украину Евросоюз, США, Канада, Япония, Великобритания и ряд других стран ввели против Пескова персональные санкции, сообщает "Википедия".

война в Украине Дмитрий Песков война России и Украины мирные переговоры
Дилемма коррупционных разоблачениймнение

