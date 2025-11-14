Циркон, Калибры и Кинжалы: РФ запустила по Украине 19 ракет и 430 дронов

Главное:
- Всего было зафиксировано 449 средств воздушного нападения
- Основное направление удара – город Киев
- Есть "прилеты" ракет и 23 ударных БпЛА на 13 локациях
В ночь на 14 ноября Россия атаковала Украину при помощи 19 ракет и 430 беспилотников различных типов. Силам ПВО удалось обезвредить 419 воздушных целей, но есть попадания ракет и 23 дронов на 13 локациях.
Как сообщило Командование Воздушных сил ВСУ, в ночь на 14 ноября (с 18:00 13 ноября) противник нанес комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных БПЛА, ракет воздушного, наземного и морского базирования.
В целом радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 449 средств воздушного нападения: 19 ракет (13 из них – баллистика) и 430 БпЛА разных типов (около 300 – шахеды).
В частности, оккупанты применили:
- 430 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера (беспилотники других типов);
- 3 аэробалистические ракеты Х-47М2 "Кинжал";
- 1 противокорабельную ракету "Циркон";
- 6 крылатых ракет Искандер-К/Калибр;
- 9 баллистических ракет Искандер-М/КN-23.
Основное направление удара – город Киев. Также в результате атаки пострадали Киевщина, Харьковщина, Одесчина, Полтавщина и Черкасская область.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 09:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 419 воздушных целей:
- 405 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотников других типов;
- 2 аэробалистические ракеты Х-47М2 "Кинжал";
- 6 баллистических ракет Искандер-М/КN-23;
- 6 крылатых ракет Искандер-К/Калибр.
Зафиксировано попадание ракет и 23 ударных БпЛА на 13 локациях, а также падение обломков на 44 локациях.
Атака РФ на Украину 14 ноября 2025 - что известно
Как писал Главред, утром 14 ноября в ГосЧС рассказали о последствиях ночной атаки в Киеве. Зафиксированы многочисленные разрушения и пожары в жилых домах и объектах гражданской инфраструктуры почти во всех районах столицы.
Президент Владимир Зеленский заявил, что оккупанты применили около 430 дронов и 18 ракет, в том числе баллистику и аэробалистику. Обломками "Искандера" в столице повреждено Посольство Азербайджана.
Кроме того, утром 14 ноября россияне ударили ракетой "Циркон" по Сумской области.
В Киеве погибли четыре человека. 27 киевлян получили ранения. 15 пострадавших медики госпитализировали
В столице погибла пожилая супружеская пара. О трагедии рассказал их сын Андрей. По словам мужчины, родители провели лето в селе и решили вернуться в Киев на отопительный сезон. Они приехали в столицу всего пять дней назад. Родители погибли на месте. Квартира выходила на ту сторону дома, куда пришелся вражеский удар.
