Циркон, Калибры и Кинжалы: РФ запустила по Украине 19 ракет и 430 дронов

Основным направлением удара был Киев / Коллаж: Главред, фото: ГосЧС, ua.depositphotos.com

Главное:

Всего было зафиксировано 449 средств воздушного нападения

Основное направление удара – город Киев

Есть "прилеты" ракет и 23 ударных БпЛА на 13 локациях

В ночь на 14 ноября Россия атаковала Украину при помощи 19 ракет и 430 беспилотников различных типов. Силам ПВО удалось обезвредить 419 воздушных целей, но есть попадания ракет и 23 дронов на 13 локациях.

Как сообщило Командование Воздушных сил ВСУ, в ночь на 14 ноября (с 18:00 13 ноября) противник нанес комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных БПЛА, ракет воздушного, наземного и морского базирования.

В целом радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 449 средств воздушного нападения: 19 ракет (13 из них – баллистика) и 430 БпЛА разных типов (около 300 – шахеды).

В частности, оккупанты применили:

430 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера (беспилотники других типов);

3 аэробалистические ракеты Х-47М2 "Кинжал";

1 противокорабельную ракету "Циркон";

6 крылатых ракет Искандер-К/Калибр;

9 баллистических ракет Искандер-М/КN-23.

Основное направление удара – город Киев. Также в результате атаки пострадали Киевщина, Харьковщина, Одесчина, Полтавщина и Черкасская область.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 419 воздушных целей:

405 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотников других типов;

2 аэробалистические ракеты Х-47М2 "Кинжал";

6 баллистических ракет Искандер-М/КN-23;

6 крылатых ракет Искандер-К/Калибр.

Зафиксировано попадание ракет и 23 ударных БпЛА на 13 локациях, а также падение обломков на 44 локациях.

Атака РФ на Украину 14 ноября 2025 - что известно

Как писал Главред, утром 14 ноября в ГосЧС рассказали о последствиях ночной атаки в Киеве. Зафиксированы многочисленные разрушения и пожары в жилых домах и объектах гражданской инфраструктуры почти во всех районах столицы.

Президент Владимир Зеленский заявил, что оккупанты применили около 430 дронов и 18 ракет, в том числе баллистику и аэробалистику. Обломками "Искандера" в столице повреждено Посольство Азербайджана.

Кроме того, утром 14 ноября россияне ударили ракетой "Циркон" по Сумской области.

Ракета Циркон - что о ней известно / Инфографика: Главред

В Киеве погибли четыре человека. 27 киевлян получили ранения. 15 пострадавших медики госпитализировали

В столице погибла пожилая супружеская пара. О трагедии рассказал их сын Андрей. По словам мужчины, родители провели лето в селе и решили вернуться в Киев на отопительный сезон. Они приехали в столицу всего пять дней назад. Родители погибли на месте. Квартира выходила на ту сторону дома, куда пришелся вражеский удар.

