Украину атакует сильный шторм: когда начнется настоящий снегопад

Погода в Украине в ближайшие дни будет разной. То регионы накроет потепление, то области атакует мороз и снег. Об этом заявила синоптик Наталья Диденко.
Известно, что понедельник, 17 ноября, будет достаточно теплым. Температура воздуха повысится до 10-17 градусов тепла. В этот день будет сильный ветер со скоростью 15-20 м/с. Дожди ожидаются в западных областях.
В Киеве 17 ноября будет ветрено. Температура воздуха повысится до +12 градусов, будет сухо.
Такая погода будет кратковременной. Уже 19 ноября Украину накроет сильное похолодание. Оно постепенно будет врываться с запада. Под влиянием этого циклона будет даже мокрый снег.
Напомним, Главред писал, что погода в Украине 13 ноября будет прохладно и дождливо. Синоптики объявили штормовое предупреждение - І уровень опасности. В западных областях прогнозируют туман с видимостью 200-500 м.
Диденко прогнозировала, что 13 ноября температура воздуха в течение дня самой высокой ожидается в южной части и на западе Украины, +9...+13 градусов, на остальной территории +7...+11 градусов.
Кроме этого, синоптик Игорь Кибальчич заявлял, что благодаря поступлению теплой воздушной массы средиземноморского происхождения, температурный фон в течение недели прогнозируется существенно выше климатической нормы.
О персоне: Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.
