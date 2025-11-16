Украину атакует сильный шторм: когда начнется настоящий снегопад

Погода в ближайшие дни в Украине будет ветреной. Синоптики прогнозируют мощные шквалы.

Прогноз погоды в Украине / фото: Главред

Что узнаете, что узнаете:

Когда Украину атакует похолодание

В каких областях будут дожди и снег

Какой будет погода в понедельник, 17 ноября

Погода в Украине в ближайшие дни будет разной. То регионы накроет потепление, то области атакует мороз и снег. Об этом заявила синоптик Наталья Диденко.

Известно, что понедельник, 17 ноября, будет достаточно теплым. Температура воздуха повысится до 10-17 градусов тепла. В этот день будет сильный ветер со скоростью 15-20 м/с. Дожди ожидаются в западных областях.

Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

В Киеве 17 ноября будет ветрено. Температура воздуха повысится до +12 градусов, будет сухо.

Прогноз погоды в Украине на 17 ноября / фото: meteoprog

Такая погода будет кратковременной. Уже 19 ноября Украину накроет сильное похолодание. Оно постепенно будет врываться с запада. Под влиянием этого циклона будет даже мокрый снег.

Прогноз погоды в Украине на 19 ноября / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что погода в Украине 13 ноября будет прохладно и дождливо. Синоптики объявили штормовое предупреждение - І уровень опасности. В западных областях прогнозируют туман с видимостью 200-500 м.

Диденко прогнозировала, что 13 ноября температура воздуха в течение дня самой высокой ожидается в южной части и на западе Украины, +9...+13 градусов, на остальной территории +7...+11 градусов.

Кроме этого, синоптик Игорь Кибальчич заявлял, что благодаря поступлению теплой воздушной массы средиземноморского происхождения, температурный фон в течение недели прогнозируется существенно выше климатической нормы.

