Снег, дожди и шквалы: часть регионов накроет холодный шторм

- Какой будет погода ночью 18 ноября
- Где температура воздуха опустится до 0 градусов
- Где будут дожди и снег
Погода в Украине 18 ноября будет холодно. Также будет снег, дождь и сильные порывы ветра. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Синоптики объявили штормовое предупреждение - І уровень опасности. В Карпатах, юго-восточных областях и на Харьковщине будут сильные порывы ветра - 15-25 м/с.
"Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта", - говорится в сообщении.
Синоптик Наталья Диденко предупредила украинцев о том, что 18 ноября в Украине будет холодно. Температура воздуха опустится до 3-8 градусов тепла. Только в южных, восточных и Днепропетровской областях температура воздуха повысится до +17 градусов.
В западных областях и в Карпатах будет мокрый снег. Также ожидается порывистый ветер со скоростью до 20 м/с. Новое похолодание ворвется в страну уже 24 ноября.
О персоне: Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.
Погода 18 ноября
В Украине 18 ноября будет облачно с прояснениями. В этот день синоптики прогнозируют дожди во всех областях, кроме северных областей. На Закарпатье и в Карпатах будет мокрый снег. В этот день ветер будет западный и юго-западный со скоростью 7-12 м/с. В большинстве областей будут сильные порывы ветра - 15-20 м/с; в Карпатах - 25 м/с.
"Температура в течение суток в западных областях 0-5° тепла, в северных, Винницкой и Черкасской областях 4-9° тепла, на остальной территории ночью 6-11°, днем 12-17°", - говорится в сообщении.
В Украине ударит +2
По данным meteoprog, 18 ноября в Украине будет теплее. Теплее всего будет в Херсонской области. Там температура воздуха повысится до +13...+17 градусов. Самая низкая температура будет в Волынской области. Там температура воздуха опустится до +2...+11 градусов.
Погода 18 ноября в Киеве
В Киеве 18 ноября будет облачно с прояснениями. Синоптики этот день прогнозируют дожди. Ветер в этот день будет западный со скоростью 7-12 м/с. Также будут сильные порывы ветра - 15-18 м/с.
"Температура в течение суток по области 4-9° тепла; в Киеве 6-8° тепла", - сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Украине - последние новости
Напомним, Главред писал, что погода в Украине 13 ноября будет прохладно и дождливо. Синоптики объявили штормовое предупреждение - І уровень опасности. В западных областях прогнозируют туман с видимостью 200-500 м.
Диденко прогнозировала, что 13 ноября температура воздуха в течение дня самой высокой ожидается в южной части и на западе Украины, +9...+13 градусов, на остальной территории +7...+11 градусов.
Кроме этого, синоптик Игорь Кибальчич заявлял, что благодаря поступлению теплой воздушной массы средиземноморского происхождения, температурный фон в течение недели прогнозируется существенно выше климатической нормы.
Об источнике: Укргидрометцентр
Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.
