Двух министров в отставку: Рада поддержала увольнение Галущенко и Гринчук

Главное:
- Галущенко уволили с занимаемой должности министра после отстранения
- Большинство депутатов поддержали увольнение Гринчук
Герман Галущенко, которого накануне отстранили от исполнения обязанностей министра юстиции, теперь окончательно уволен с ранее занимаемой должности. Об этом в Telegram сообщил народный депутат Ярослав Железняк.
Увольнение Галущенко поддержали 323 депутата из 338, остальные 15 вообще не принимали участия в голосовании. Глава парламента Руслан Стефанчук уже подписал соответствующее постановление.
По состоянию на 14:14 также стало известно об уходе с должности Министра энергетики Светланы Гринчук. Это решение поддержало меньше депутатов в ВРУ – всего 315.
Кто займет места на должностях министров
Пока неизвестно, кто станет новым Министром юстиции Украины, однако временно исполнение обязанностей министра юстиции Украины возложили на заместителя главы Минюста по вопросам европейской интеграции Людмилу Сугак.
Также нет информации и о кандидате на должность Министра энергетики. Однако до его появления исполняющим обязанности будет заместитель министра Николай Колесник.
Дело Галущенко – что известно
Напомним, Главред писал, что 12 ноября во время внеочередного заседания правительства было принято решение отстранить Германа Галущенко от исполнения обязанностей министра юстиции.
Это произошло после того, как в канун НАБУ и САП обнародовали аудиозаписи разговоров участников схемы масштабного хищения средств в АО "Энергоатом". Среди разговоров, вероятно, были диалоги Германа Галущенко, когда он занимал должность министра энергетики.
Впоследствии Комитет Верховной Рады Украины по правовой политике рекомендовал парламенту рассмотреть вопрос отставки Германа Галущенко с должности министра юстиции и принять соответствующее решение.
Кроме этого, 14 ноября президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об изменениях в составе СНБО. Из состава были выведены министр энергетики Светлана Гринчук и министр юстиции Герман Галущенко.
О персоне: Ярослав Железняк
Железняк Ярослав - украинский экономист, преподаватель Киевской школы экономики. Народный депутат Украины IX созыва от партии "Голос", сообщает Википедия.
