В небе облако дыма: дроны атаковали Дагестан, под прицелом сверхважный объект

Местные жители назвали вероятную цель удара.

Что известно об атаке дронов на Каспийск / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с видео

Главное:

В Каспийске прогремели взрывы

Местные власти сообщили о сбитии беспилотников

Жители Каспийска предполагают, что под ударом оказалась важная база оккупантов

Всю ночь и утро 1 декабря в стране-агрессоре России гремели взрывы. Минобороны РФ сообщило о якобы сбитии 32 украинских беспилотников над 11 российскими областями.

В то же время ведомство почему-то умолчало об атаке на Дагестан. Около 07:00 жители города Каспийск сообщили о громком взрыве в результате атаки беспилотников.

Что могло стать целью атаки на Дагестан

Местные СМИ сообщили, что взрыв прогремел недалеко от судостроительного завода "Дагдизель". В то же время жители города поговаривают, что целью атаки, скорее всего, была база Каспийск.

Из открытых источников известно, что на ней дислоцируются 414-й отдельный гвардейский батальон морской пехоты и 46-й отдельный береговой ракетный дивизион морской пехоты.

В состав дивизиона входят две ракетные батареи берегового ракетного комплекса "Бал" общей численностью 4 пусковые установки, имеющие 32 противокорабельные ракеты в залпе.

Как прокомментировали атаку местные власти

Глава Республики Дагестан Сергей Меликов сообщил, что россиянами якобы удалось "предотвратить атаку вражеских беспилотников" и воздушные цели были сбиты над территорией Каспийска. При этом о последствиях атаки он просто умолчал.

Украина не впервые атаковала Дагестан

Главред писал, что осенью 2024 года украинская атака БПЛА на базу Каспийской флотилии ВМФ России в Дагестане вызвала серьезное беспокойство у военного и политического руководства страны-агрессора.

Как сообщило Министерство обороны Великобритании, там в начале ноября были повреждены по меньшей мере два российских фрегата класса "Гепард".

Удары вглубь России - последние новости

Напомним, Главред писал, что Силы обороны Украины 29 ноября нанесли удар ракетами "Нептун" по авиаремонтному заводу в Таганроге, где, по предварительной информации, удалось попасть в ангары с самолетами, находившимися на ремонте.

Ракета Нептун / Инфографика: Главред

Ранее Силы обороны Украины нанесли поражение по нефтеперерабатывающему заводу "Афипский" в Краснодарском крае РФ, который задействован в обеспечении российской оккупационной армии.

Недавно подразделения Сил обороны Украины в частности поразили Саратовский НПЗ в Саратовской области РФ. Это предприятие выпускает более 20 видов нефтепродуктов, среди которых бензины, мазут, дизельное топливо, сера техническая.

