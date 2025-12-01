Укр
Читать на украинском
Финального текста мирного соглашения пока нет: СМИ узнали новые детали переговоров

Анна Ярославская
1 декабря 2025, 07:51
На переговорах во Флориде обсуждали сложные вопросы - территории и членство Украины в НАТО.
Переговоры во Флориде, Умеров, Рубио
Переговоры во Флориде прошло продуктивно / Фото: facebook.com/rustemumerov.ua

Переговоры делегаций Украины и США во Флориде пока не привели к окончательному согласованию проекта мирного соглашения. Стороны уделили внимание проблемным моментам и активно обсуждали вопросы территорий. Также затрагивалась тема членства Украины в НАТО. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на информированный источник.

"Переговоры сфокусированы уже не столько на рамке, которая была согласована в Женеве, сколько на проблемных вопросах, которые остались. То есть мы не говорим о том, что у нас есть сейчас стопроцентное понимание финального текста, но это был еще один шаг вперед", - рассказал собеседник.

По его словам, американская сторона понимает, что "к какому бы общему знаменателю они не пришли с Украиной, остается российская сторона, с которой им еще работать".

"И они понимают, что там сложнее", - сказал источник.

Вопрос территорий

Американцы донесли до Украины позицию РФ, которая требует полного выхода украинских сил с территории Донбасса.

Украинская сторона аргументировала, почему такой подход не является возможным: в силу конституционных ограничений, мнения украинского общества, а также несоответствия реальной ситуации. Таким образом, позиция Украины остается неизменной: дискуссия по территориям должна начинаться с текущей линии соприкосновения.

"Процесс поиска потенциальных решений продолжается, но это, конечно, очень сложный вопрос", - сказал собеседник издания.

Членство Украины в НАТО

Украинская делегация говорила о том, что курс на членство в Альянсе закреплен в Конституции, и ее изменение ради заключения мирного соглашения является плохим прецедентом. Другой озвучиваемый аргумент - невозможность предоставлять право вето на членство любой страны в НАТО.

"Готовность слышать наши аргументы со стороны американцев присутствует. Другой вопрос, что они постоянно говорят: хорошо, вы можете быть 100% правы, но есть другая сторона есть, и она требует вот этого и этого. Мы как медиатор должны обеспечивать то, чтобы вы пришли к мирному соглашению. Вы можете сколько угодно логично объяснять свою позицию, если другая сторона говорит "нет" - то что мы сделаем?", - сказал собеседник издания.

Американский план окончания войны
Американский план окончания войны / Инфографика: Главред

Мирные переговоры - последние новости

Как писал Главред, 1 декабря спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф отправится в Москву на встречу с главой России Владимиром Путиным, которая, вероятно, состоится 2 декабря.

Ранее спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Соединенные Штаты Америки передали России "основные параметры" мирного плана, согласованного по результатам переговоров Киева и Вашингтона в Женеве.

30 ноября представители Украины и США встретились во Флориде, чтобы обсудить план завершения российско-украинской войны.

После встречи госсекретарь Марко Рубио заявил, что целью Вашингтона является прекращение войны так, чтобы она не возобновилась, а также создание условий для долговременного процветания Украины. Он подчеркнул: речь идет не только о восстановлении, а о том, чтобы Украина стала "сильнее и процветающей, чем раньше".

Рустем Умеров заявил, что встреча была продуктивной. Украинская сторона рассматривает эти переговоры как важный шаг в формировании долгосрочной стратегии развития государства.

Почему Путину не выгодно завершение войны: мнение эксперта

Российский политолог Дмитрий Орешкин считает, что завершение войны станет для главы РФ Владимира Путина куда более серьёзным испытанием, чем её продолжение. С окончанием боевых действий исчезает "наркотик", который позволял Кремлю консолидировать общественное мнение на фоне милитаристской риторики.

По его словам, если война закончится, то в повестку вернутся вопросы зарплат, цен, рабочих мест, свободы передвижения, доступы к информации, качества медицины и образования.

"И выясняется, что после войны дела у Путина значительно хуже, чем до", - сказал Орешкин в интервью Главреду.

Дороже доставка, скидка от налоговой, бронирование по-новому: что изменится для украинцев с 1 декабря
