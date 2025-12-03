Укр
Путину мало: эксперт назвал единственное условие, при котором РФ закончит войну

Анна Косик
3 декабря 2025, 16:31
"Аппетиты" кремлевского диктатора в отношении Украины только растут.
Путин, армия РФ
Российская армия остановится в Украине только при одном условии / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, Минобороны РФ

Что сказал Селезнев:

  • Путин посылает сигнал о желании РФ воевать дальше
  • Диктатор хочет полностью контролировать Украину
  • В России грезят захватом левобережья Украины

В последнее время кремлевский диктатор Владимир Путин совершает все новые визиты в военные страны-агрессора России. Таким образом он посылает сигнал мировому сообществу.

Об этом в интервью Главреду рассказал бывший спикер Генерального штаба ВСУ, полковник запаса, военный эксперт Владислав Селезнев. По его словам, поведение Путина является показательным сейчас, когда с одной стороны идет процесс переговоров, с другой диктатор начинает бряцать оружием.

видео дня

"Он (Путин - Главред) заявляет, что Россия не сделает никаких уступок, пока не будут реализованы планы так называемой СВО. А там речь идет уже не только о полной оккупации Донецкой и Луганской областей. Речь идет об "устранении первопричин" российско-украинской войны, то есть о денацификации и демилитаризации Украины. Фактически - о сломе украинской государственности, который, по мнению Кремля, произошел после аннексии Крыма в феврале-марте 2014 года и последующей оккупации части Донбасса", - пояснил эксперт.

Чего хочет Путин

Российский диктатор до сих пор грезит идеей полного контроля над территорией Украины, поэтому тешить себя иллюзиями, что Путина удовлетворит контроль над Донбассом не стоит.

"Идея создания буферных зон не имеет четко очерченных границ. Российские аппетиты только растут. Если в мае прошлого года речь шла о 10-километровой "буферной зоне" вдоль границы РФ на территории Черниговской, Сумской и Харьковской областей, то сейчас Москва стремится захватить как можно больше территорий", - подчеркнул Селезнев.

Это подтверждает и то, что российские пропагандисты открыто заявляют, что война не закончится, пока они не получат контроль над Николаевом и Одессой, фактически превратив Украину в "обрубок" без выхода к Черному морю.

"Наиболее радикальные пропагандисты говорят даже о полном контроле над всей левобережной Украиной или даже Киевом. Итак, война будет продолжаться и в дальнейшем. Я думаю, что она будет продолжаться, пока Путин имеет ресурсы для ее продолжения", - подытожил эксперт.

Как в России пытаются манипулировать США - мнение эксперта

Главред писал, что по словам эксперта по международной безопасности Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Тараса Жовтенко, в Кремле давно поняли, что давление страхом на администрацию Трампа не работает.

Нынешние заявления Кремля в адрес США - это часть более широкой игры, в которой Москва делает ставку на подкуп и "выгоды" для Вашингтона и лично Дональда Трампа. Параллельно с военной риторикой россияне активно продвигают среди американцев и самого Трампа идею экономической выгоды от сотрудничества с РФ.

Российское видение окончания войны в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что итоги встречи Путина с американской делегацией не стоит расценивать как отказ диктатора от предложенного США мирного плана.

Ранее также спикер Путина заявил корреспондентам, что пока вопрос прекращения огня на новогодние праздники не рассматривали. По его словам, сейчас происходит "совсем другой процесс".

Накануне стало известно, что Владимир Путин использовал сочетание обаяния, расчетливого затягивания времени и явных угроз, чтобы показать послам США Стиву Уиткоффу и Джареду Кушнеру настоящую позицию России в вопросе мира с Украиной.

Больше новостей:

О персоне: Владислав Селезнев

Владислав Селезнев - украинский военный эксперт, журналист. Полковник Вооруженных сил Украины.

До оккупации Крыма страной-агрессором Россией работал начальником крымского медиа-центра Министерства обороны Украины. Когда Крымский полуостров захватили российские оккупанты, остался верен украинской присяге и переехал в Киев.

После начала АТО на Донбассе в 2014 году был назначен руководителем пресс-центра оперативного штаба Антитеррористической операции на востоке Украины.

В период с ноября 2014 по 2017 год - начальник пресс-службы Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

В конце 2017 года уволился из ВСУ в связи с завершением контракта.

война в Украине оккупация Владимир Путин Владислав Селезнев оккупация Донбасса
