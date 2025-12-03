Аппетиты растут: Селезнев - об угрозах Путина 'санитарной зоной' на севере

На фоне попыток Запада заставить Кремль сесть за стол переговоров для завершения войны в Украине, российский диктатор Владимир Путин второй раз за последний месяц наведался к российским военным и заявил о создании так называемой санитарной зоны на северной границе с Украиной.
В интервью Главреду бывший спикер Генерального штаба ВСУ, полковник запаса, военный эксперт Владислав Селезнев рассказал, есть ли угроза для Киева в случае наступления РФ на севере, почему Лукашенко вряд ли повторит сценарий 2022 года, и где Россия может взять контингент для нового удара.
За последнеевремя российский диктатор Путин совершил уже второй визит к российским военным. Почему именно сейчас - о чем это может свидетельствовать?
Миром правят сигналы, и этот сигнал со стороны Путина - красноречивый. С одной стороны, продолжается переговорный трек между Украиной и Соединенными Штатами Америки по проработке возможных вариантов прекращения российско-украинской войны. А с другой стороны, Путин снова начинает бряцание оружием и заявляет, что Россия не сделает никаких уступок, пока не будут реализованы планы так называемой СВО. А там речь идет уже не только о полной оккупации Донецкой и Луганской областей. Речь идет об "устранении первопричин" российско-украинской войны, то есть о денацификации и демилитаризации Украины. Фактически - о сломе украинской государственности, который, по мнению Кремля, произошел после аннексии Крыма в феврале-марте 2014 года и последующей оккупации части Донбасса.
То есть Путин стремится взять под полный контроль всю территорию Украины. Не стоит тешить себя иллюзиями, что его удовлетворит контроль над Луганщиной и Донетчиной, ведь в новой редакции российской Конституции в состав РФ уже включена вся территория Запорожской и Херсонской областей.
Идея создания так называемых буферных зон не имеет четко очерченных границ. Российские аппетиты только растут. Если в мае прошлого года речь шла о 10-километровой "буферной зоне" вдоль границы РФ на территории Черниговской, Сумской и Харьковской областей, то сейчас Москва стремится захватить как можно больше территорий. Российские пропагандисты открыто заявляют, что война не закончится, пока они не получат контроль над Николаевом и Одессой, фактически превратив Украину в "обрубок" без выхода к Черному морю.
Наиболее радикальные пропагандисты говорят даже о полном контроле над всей левобережной Украиной или даже над Киевом. Значит, война будет продолжаться и дальше. Я думаю, что она будет продолжаться, пока у Путина есть ресурсы для ее продолжения.
Если говорить о заявлении Путина о расширении так называемой санитарной зоны на севере Украины, то что имеется в виду, и на какие возможные планы Кремля могут указывать такие заявления?
Очевидно, о боях в приграничье - на Черниговщине, Сумщине, Харьковщине. Но, опять же, я не думаю, что это самоцель. Путин стремится полностью покорить всю территорию Украины. И даже продвижение на Черниговщине или попытки зайти глубже на нашу сторону границы - это лишь элементы этого плана. Он остановит войну только тогда, когда поймет, что у него физически нет ресурсов для продолжения агрессии.
Кроме Чернигова и Сум, есть ли сейчас угрозы для Киева?
Для того, чтобы враг имел возможность атаковать Киевскую, Житомирскую, Ровенскую и Волынскую области, ему нужно завести войска на территорию Республики Беларусь. У тамошнего самопровозглашенного президента Лукашенко, думаю, есть прививка от таких действий, потому что вряд ли его устраивает повторение ситуации февраля-марта 2022 года, когда он фактически оказался в одном ряду с Путиным как военный преступник и соучастник агрессии. Думаю, он будет делать все возможное, чтобы не допустить использования территории Беларуси для нового наступления на Украину.
Кроме того, следует понимать, что около 650-660 тысяч российских военнослужащих, задействованных в так называемой СВО, уже и без того выполняют свои задачи. У Кремля пока нет свободных резервов и ресурсов для проведения еще одной масштабной наземной операции из Беларуси. Может ли ситуация измениться? Да, может, но любые подготовительные процессы займут несколько месяцев.
Напомню, что подготовка российской армии к вторжению в феврале 2022 года происходила под прикрытием военных учений "Союзная решимость-2022" и продолжалась несколько месяцев подряд. Переброска 200 тысяч личного состава требует времени. Меньшими силами россияне не справятся. Они уже имели негативный опыт, когда в 2022 году пытались атаковать Киевскую область группировкой в 200 тысяч человек и понесли катастрофические потери. Здесь тоже может идти речь о как минимум столько же единиц личного состава, а также потенциальная новая операция требовала бы еще и перемещения огромного количества техники, боеприпасов.
К тому же, все такие процессы непременно были бы зафиксированы нашей и иностранными разведками, а значит, Украина будет начеку. В российском Генштабе хорошо знают, что с 2022 года мы существенно усилили северные границы, чтобы у врага не было иллюзий, что и на этот раз у него не было "легкой прогулки", как в феврале 2022 года.
Хотя Россия и заявляет, что "играет в долгую", а ее армия фактически находится в состоянии непрерывного наступления с октября 2023 года, можно ожидать чего угодно. Но то, что эти процессы будут фиксироваться разведкой, то, очевидно, будут происходить и определенные приготовления со стороны Сил обороны.
Однако смысла в тех попытках нет, ведь главные российские усилия уже более года сосредоточены на боях в районе Покровска и попытках установить полный контроль над Донбассом. Поэтому говорить о реальной угрозе полномасштабного наступления на Киев пока не приходится.
Если я правильно понимаю ваши слова, то сейчас у Путина фактически нет "лишних" сил, которые он мог бы перебросить для активизации боев на северных границах в широком смысле?
Давайте посчитаем. Около 140 тысяч военных задействованы под Покровском и Мирноградом, примерно 120 тысяч - на юге, в Запорожской и Херсонской областях. Значительные ресурсы сосредоточены в Северско-Лиманском районе, под Купянском также продолжаются активные боевые действия, есть определенная динамика на Сумском направлении и на севере Харьковской области. Итак, свободных резервов фактически нет.
Конечно, они могут появиться. Россия переводит призыв на срочную службу на круглогодичный процесс. Если раньше они дважды в год призывали примерно по 130 тысяч срочников, то теперь эта цифра растет. В целом потенциальная база может составлять до полумиллиона призывников, которых в дальнейшем можно перевести на контракт или другие формы службы и использовать в войне.
То есть враг работает над тем, чтобы компенсировать потери именно за счет живой силы. Это частично дает результат: например, в ноябре они смогли оккупировать около 505 квадратных километров. Но одновременно россияне установили антирекорд по потерям - более 30 тысяч убитых и раненых за прошлый месяц. Из них примерно 65%, то есть более 20 тысяч, - это погибшие. Почему так происходит? Очень плохо работает система эвакуации, а также из-за того, что россияне атакуют наши укрепленные позиции на легковой технике и мотоциклах. Уровень выживаемости во время таких атак минимальный, а потери, соответственно, огромные.
Если Россия найдет механизм кратного увеличения объема живой силы, которую можно задействовать в рамках так называемой СВО, то может происходить масштабирование боевых действий. Но и здесь есть множество "но". Кроме живой силы, нужна техника, оборудование, командиры, вооружение для наступательных действий. Есть ли это у России, учитывая постепенное выхолащивание всех ресурсов? Их все меньше, а полностью компенсировать эти потери российская "оборонка" пока не может.
Соответственно, если нет таких возможностей, каким образом РФ может сейчас создавать эту так называемую санитарную зону?
Возможно, враг рассчитывает на то, что история с Покровском и Мирноградом будет завершена, и в кратчайшие сроки он сможет выйти на определенные рубежи и позиции, на других участках фронта высвободить дополнительные ресурсы. Или же есть надежда на то, что будут давать о себе знать процессы внутри самой Российской Федерации.
Время от времени отдельные Z-паблики уже намекают на необходимость усиления мобилизационных кампаний вроде "Вставай, страна огромная". Однако маловероятно, что Москва решится на повторение частичной, а тем более полной мобилизации. Путин опасается народного гнева, потому что помнит, что в сентябре 2022 года против частичной мобилизации "ногами проголосовали" около миллиона российских граждан. Тем не менее, другие варианты, где за счет наемников из некоторых стран мира может работать и компенсаторный механизм.
О персоне: Владислав Селезнев
Владислав Селезнев - украинский военный эксперт, журналист. Полковник Вооруженных сил Украины.
До оккупации Крыма страной-агрессором Россией работал начальником крымского медиа-центра Министерства обороны Украины. Когда Крымский полуостров захватили российские оккупанты, остался верен украинской присяге и переехал в Киев.
После начала АТО на Донбассе в 2014 году был назначен руководителем пресс-центра оперативного штаба Антитеррористической операции на востоке Украины.
В период с ноября 2014 по 2017 год - начальник пресс-службы Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
В конце 2017 года уволился из ВСУ в связи с завершением контракта.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред