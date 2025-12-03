Укр
Аппетиты растут: Селезнев - об угрозах Путина "санитарной зоной" на севере

Анастасия Заремба
3 декабря 2025, 12:00
Путин снова начинает бряцание оружием и стремится взять под полный контроль всю территорию Украины, считает военный эксперт.
Путин стремится полностью подчинить всю территорию Украины - Селезнев / Коллаж Главред

На фоне попыток Запада заставить Кремль сесть за стол переговоров для завершения войны в Украине, российский диктатор Владимир Путин второй раз за последний месяц наведался к российским военным и заявил о создании так называемой санитарной зоны на северной границе с Украиной.

В интервью Главреду бывший спикер Генерального штаба ВСУ, полковник запаса, военный эксперт Владислав Селезнев рассказал, есть ли угроза для Киева в случае наступления РФ на севере, почему Лукашенко вряд ли повторит сценарий 2022 года, и где Россия может взять контингент для нового удара.

За последнеевремя российский диктатор Путин совершил уже второй визит к российским военным. Почему именно сейчас - о чем это может свидетельствовать?

Миром правят сигналы, и этот сигнал со стороны Путина - красноречивый. С одной стороны, продолжается переговорный трек между Украиной и Соединенными Штатами Америки по проработке возможных вариантов прекращения российско-украинской войны. А с другой стороны, Путин снова начинает бряцание оружием и заявляет, что Россия не сделает никаких уступок, пока не будут реализованы планы так называемой СВО. А там речь идет уже не только о полной оккупации Донецкой и Луганской областей. Речь идет об "устранении первопричин" российско-украинской войны, то есть о денацификации и демилитаризации Украины. Фактически - о сломе украинской государственности, который, по мнению Кремля, произошел после аннексии Крыма в феврале-марте 2014 года и последующей оккупации части Донбасса.

То есть Путин стремится взять под полный контроль всю территорию Украины. Не стоит тешить себя иллюзиями, что его удовлетворит контроль над Луганщиной и Донетчиной, ведь в новой редакции российской Конституции в состав РФ уже включена вся территория Запорожской и Херсонской областей.

Идея создания так называемых буферных зон не имеет четко очерченных границ. Российские аппетиты только растут. Если в мае прошлого года речь шла о 10-километровой "буферной зоне" вдоль границы РФ на территории Черниговской, Сумской и Харьковской областей, то сейчас Москва стремится захватить как можно больше территорий. Российские пропагандисты открыто заявляют, что война не закончится, пока они не получат контроль над Николаевом и Одессой, фактически превратив Украину в "обрубок" без выхода к Черному морю.

Наиболее радикальные пропагандисты говорят даже о полном контроле над всей левобережной Украиной или даже над Киевом. Значит, война будет продолжаться и дальше. Я думаю, что она будет продолжаться, пока у Путина есть ресурсы для ее продолжения.

Если говорить о заявлении Путина о расширении так называемой санитарной зоны на севере Украины, то что имеется в виду, и на какие возможные планы Кремля могут указывать такие заявления?

Очевидно, о боях в приграничье - на Черниговщине, Сумщине, Харьковщине. Но, опять же, я не думаю, что это самоцель. Путин стремится полностью покорить всю территорию Украины. И даже продвижение на Черниговщине или попытки зайти глубже на нашу сторону границы - это лишь элементы этого плана. Он остановит войну только тогда, когда поймет, что у него физически нет ресурсов для продолжения агрессии.

Сейчас у России нет свободных резервов для наступления на Киев / коллаж: Главред, фото: unsplash, УНИАН

Кроме Чернигова и Сум, есть ли сейчас угрозы для Киева?

Для того, чтобы враг имел возможность атаковать Киевскую, Житомирскую, Ровенскую и Волынскую области, ему нужно завести войска на территорию Республики Беларусь. У тамошнего самопровозглашенного президента Лукашенко, думаю, есть прививка от таких действий, потому что вряд ли его устраивает повторение ситуации февраля-марта 2022 года, когда он фактически оказался в одном ряду с Путиным как военный преступник и соучастник агрессии. Думаю, он будет делать все возможное, чтобы не допустить использования территории Беларуси для нового наступления на Украину.

Кроме того, следует понимать, что около 650-660 тысяч российских военнослужащих, задействованных в так называемой СВО, уже и без того выполняют свои задачи. У Кремля пока нет свободных резервов и ресурсов для проведения еще одной масштабной наземной операции из Беларуси. Может ли ситуация измениться? Да, может, но любые подготовительные процессы займут несколько месяцев.

Напомню, что подготовка российской армии к вторжению в феврале 2022 года происходила под прикрытием военных учений "Союзная решимость-2022" и продолжалась несколько месяцев подряд. Переброска 200 тысяч личного состава требует времени. Меньшими силами россияне не справятся. Они уже имели негативный опыт, когда в 2022 году пытались атаковать Киевскую область группировкой в 200 тысяч человек и понесли катастрофические потери. Здесь тоже может идти речь о как минимум столько же единиц личного состава, а также потенциальная новая операция требовала бы еще и перемещения огромного количества техники, боеприпасов.

К тому же, все такие процессы непременно были бы зафиксированы нашей и иностранными разведками, а значит, Украина будет начеку. В российском Генштабе хорошо знают, что с 2022 года мы существенно усилили северные границы, чтобы у врага не было иллюзий, что и на этот раз у него не было "легкой прогулки", как в феврале 2022 года.

Хотя Россия и заявляет, что "играет в долгую", а ее армия фактически находится в состоянии непрерывного наступления с октября 2023 года, можно ожидать чего угодно. Но то, что эти процессы будут фиксироваться разведкой, то, очевидно, будут происходить и определенные приготовления со стороны Сил обороны.

Однако смысла в тех попытках нет, ведь главные российские усилия уже более года сосредоточены на боях в районе Покровска и попытках установить полный контроль над Донбассом. Поэтому говорить о реальной угрозе полномасштабного наступления на Киев пока не приходится.

Если я правильно понимаю ваши слова, то сейчас у Путина фактически нет "лишних" сил, которые он мог бы перебросить для активизации боев на северных границах в широком смысле?

Давайте посчитаем. Около 140 тысяч военных задействованы под Покровском и Мирноградом, примерно 120 тысяч - на юге, в Запорожской и Херсонской областях. Значительные ресурсы сосредоточены в Северско-Лиманском районе, под Купянском также продолжаются активные боевые действия, есть определенная динамика на Сумском направлении и на севере Харьковской области. Итак, свободных резервов фактически нет.

Конечно, они могут появиться. Россия переводит призыв на срочную службу на круглогодичный процесс. Если раньше они дважды в год призывали примерно по 130 тысяч срочников, то теперь эта цифра растет. В целом потенциальная база может составлять до полумиллиона призывников, которых в дальнейшем можно перевести на контракт или другие формы службы и использовать в войне.

То есть враг работает над тем, чтобы компенсировать потери именно за счет живой силы. Это частично дает результат: например, в ноябре они смогли оккупировать около 505 квадратных километров. Но одновременно россияне установили антирекорд по потерям - более 30 тысяч убитых и раненых за прошлый месяц. Из них примерно 65%, то есть более 20 тысяч, - это погибшие. Почему так происходит? Очень плохо работает система эвакуации, а также из-за того, что россияне атакуют наши укрепленные позиции на легковой технике и мотоциклах. Уровень выживаемости во время таких атак минимальный, а потери, соответственно, огромные.

Если Россия найдет механизм кратного увеличения объема живой силы, которую можно задействовать в рамках так называемой СВО, то может происходить масштабирование боевых действий. Но и здесь есть множество "но". Кроме живой силы, нужна техника, оборудование, командиры, вооружение для наступательных действий. Есть ли это у России, учитывая постепенное выхолащивание всех ресурсов? Их все меньше, а полностью компенсировать эти потери российская "оборонка" пока не может.

Россияне надеются высвободить силы для наступления на севере в случае оккупации Покровска / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

Соответственно, если нет таких возможностей, каким образом РФ может сейчас создавать эту так называемую санитарную зону?

Возможно, враг рассчитывает на то, что история с Покровском и Мирноградом будет завершена, и в кратчайшие сроки он сможет выйти на определенные рубежи и позиции, на других участках фронта высвободить дополнительные ресурсы. Или же есть надежда на то, что будут давать о себе знать процессы внутри самой Российской Федерации.

Время от времени отдельные Z-паблики уже намекают на необходимость усиления мобилизационных кампаний вроде "Вставай, страна огромная". Однако маловероятно, что Москва решится на повторение частичной, а тем более полной мобилизации. Путин опасается народного гнева, потому что помнит, что в сентябре 2022 года против частичной мобилизации "ногами проголосовали" около миллиона российских граждан. Тем не менее, другие варианты, где за счет наемников из некоторых стран мира может работать и компенсаторный механизм.

О персоне: Владислав Селезнев

Владислав Селезнев - украинский военный эксперт, журналист. Полковник Вооруженных сил Украины.

До оккупации Крыма страной-агрессором Россией работал начальником крымского медиа-центра Министерства обороны Украины. Когда Крымский полуостров захватили российские оккупанты, остался верен украинской присяге и переехал в Киев.

После начала АТО на Донбассе в 2014 году был назначен руководителем пресс-центра оперативного штаба Антитеррористической операции на востоке Украины.

В период с ноября 2014 по 2017 год - начальник пресс-службы Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

В конце 2017 года уволился из ВСУ в связи с завершением контракта.

