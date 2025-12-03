Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

"США узаконят разделение Украины на десятилетия": на что пойдет Украина для мира

Юрий Берендий
3 декабря 2025, 15:18
222
Изменение подходов США ставит Украину в сложное положение, заставляя ее учитывать потенциально тяжелые условия прекращения войны, указал политолог.
'США узаконят разделение Украины на десятилетия': на что пойдет Украина для мира
Пойдет ли Трамп на признание оккупированных украинских территорий российскими - Золотарев / Колаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru

О чем сказал Золотарев:

  • США не пойдут на признание временно оккупированных территорий российскими
  • Изменение позиции США узаконит разделение Украины на десятилетия
  • Признание российскими территорий Украины имеет два основных риска

США не признают Крым и другие оккупированные Россией территории де-юре для заключения мирного соглашения, поскольку это подрывает их позиции как ведущей державы мира. Демонстрация бессилия перед Путиным в этом случае была бы неудачным сигналом. Об этом в комментарии Главреду рассказал политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.

По его мнению, эти процессы представляют серьезную угрозу для Украины, поскольку свидетельствуют о развороте США от глобалистического подхода к политике изоляционизма. Он отметил, что весной 2022 года Вашингтон давал определенные гарантии президенту Зеленскому, который и так не имел завышенных ожиданий относительно собственных ресурсов для ведения войны.

видео дня

Золотарев напомнил, что тогда госсекретарь Энтони Блинкен уверял Украину в поддержке "до конца" и достижении победы. Однако нынешняя политическая ситуация изменилась, и США фактически используют Украину как инструмент в своих глобальных геополитических торгах.

"Что бы там Axios не писало о единой позиции по коммуникации с Россией на переговорах, мы видим, что Уиткофф и Вэнс готовы договариваться с Россией и объединяться с ней против глобалистов. А вот Рубио, который отражает позицию классических республиканцев, считает, что нужно договариваться с глобалистами в действиях против России. И Украина оказалась заложницей этой ситуации. Изменение позиции США приводит к тому, что мы вынуждены идти на очень тяжелые условия прекращения войны, которые на десятилетия вперед узаконят разделение Украины", - указал он.

Золотарев отметил, что фактическое признание США Крыма и Донбасса российскими повлечет ряд негативных последствий для Украины. Во-первых, это ослабит санкционное давление на Россию и будет способствовать восстановлению торгово-экономических контактов между РФ и европейскими странами.

Во-вторых, по его словам, в 2026 году в Европе состоится значительный избирательный цикл, во время которого правоконсервативные силы, более склонные к договоренностям с Путиным, могут прийти к власти. В этом случае некоторые страны, такие как Венгрия, Словакия, Греция и Италия, могут последовать примеру США и признать Крым и Донбасс российскими. В то же время страны Балтии, Польша и северные государства Европы, прежде всего Нидерланды, будут продолжать последовательно отстаивать жесткую позицию в отношении России.

"А вот в Великобритании на выборах может победить Партия реформ - британская версия трампистов, и, если так произойдет, там произойдет радикальный политический разворот. Если до сих пор сохранялся консенсус между оппозицией и властями Великобритании относительно помощи Украине, то после выборов он может быть разрушен", - резюмирует он.

Как Кремль манипулирует Трампом - мнение эксперта

Как писал Главред, в Кремле уже осознали, что давление страхом на администрацию Трампа не дает результата. Нынешние заявления Москвы в отношении США являются частью более широкой стратегии, где делается ставка на подкуп и собственные выгоды для Вашингтона и лично для Дональда Трампа, отметил эксперт по международной безопасности Фонда "Демократические инициативы" Тарас Жовтенко.

По его словам, параллельно с военной риторикой россияне активно продвигают среди американцев и Трампа идею экономической выгоды от сотрудничества с РФ. Кремль, в частности, предлагал США получить замороженные российские активы в Европе на 100 млрд долларов и поделить их поровну с РФ.

Жовтенко отметил, что дальше Путин "выпускает" Сечина, который заявляет, что в России "зарыто" полезных ископаемых на 100 трлн долларов, и на этом можно совместно зарабатывать.

Он добавил, что логика Кремля заключается в том, что они не обязательно должны вести переговоры, потому что могут продолжать войну, или же, если захочет Трамп, - зарабатывать вместе деньги. И в любом случае для Москвы это приемлемый вариант.

Война России против Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, встреча российского диктатора Владимира Путина с американской делегацией стала первым этапом обмена позициями по возможному урегулированию войны России против Украины, и стороны планируют продолжить поиск компромиссов. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что результаты этой встречи не следует расценивать как отказ Путина от предложенного США мирного плана.

Госсекретарь США Марко Рубио отметил, что одним из ключевых аспектов в российско-украинской войне является территориальный вопрос.

Во время переговоров в Кремле 2 декабря Владимир Путин заставил Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера ждать в течение трех часов, о чем сообщило издание Politico.

Другие новости:

О персоне: Андрей Золотарев

Андрей Владимирович Золотарев (родился 15 мая 1965, Днепропетровск) - украинский политолог, руководитель аналитического центра "Третий сектор". Политконсультант Александра Рябченко (1994), Владимира Литвина (1994), Юлии Тимошенко (1996-97), пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине мирное урегулирование Андрей Золотарев мирные переговоры Мирный план Трампа
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Будут прекращены полномочия": Зеленский объявил о срочной перезагрузке

"Будут прекращены полномочия": Зеленский объявил о срочной перезагрузке

15:26Украина
Штурмовали десяток раз: военные прокомментировали заявление РФ о "прорыве" в Лимане

Штурмовали десяток раз: военные прокомментировали заявление РФ о "прорыве" в Лимане

15:25Фронт
Верховная Рада проголосовала за госбюджет на 2026 год - что изменится для украинцев

Верховная Рада проголосовала за госбюджет на 2026 год - что изменится для украинцев

15:21Политика
Реклама

Популярное

Ещё
Украинцев призвали наклеить пищевую пленку на окна: в чем причина

Украинцев призвали наклеить пищевую пленку на окна: в чем причина

В России взорвали нефтепровод "Дружба": СМИ раскрыли детали громкой атаки

В России взорвали нефтепровод "Дружба": СМИ раскрыли детали громкой атаки

Грязь просто отпадет сама: хитрый способ отмыть многолетний нагар со сковородки

Грязь просто отпадет сама: хитрый способ отмыть многолетний нагар со сковородки

Карта Deep State онлайн за 3 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 3 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

"Не каждая страна может таким похвастаться": под центром Киева нашли уникальный клад

"Не каждая страна может таким похвастаться": под центром Киева нашли уникальный клад

Последние новости

15:26

"Будут прекращены полномочия": Зеленский объявил о срочной перезагрузке

15:25

Штурмовали десяток раз: военные прокомментировали заявление РФ о "прорыве" в Лимане

15:21

Верховная Рада проголосовала за госбюджет на 2026 год - что изменится для украинцев

15:18

"США узаконят разделение Украины на десятилетия": на что пойдет Украина для мира

15:09

Морозы будут не страшны: какие детали в авто нужно перевести в зимний режим

Трамп спешит завершить войну, он зависим от согласия Европы и Украины - ЖовтенкоТрамп спешит завершить войну, он зависим от согласия Европы и Украины - Жовтенко
15:07

Надо найти кролика на картинке за 20 секунд: быстрый тест для проверки IQ

14:59

УЗ запустила "3000 км по Украине" - на какие поезда можно взять билеты и как оформить

14:34

Вредит вещам и машинке: эксперт раскрыл, сколько порошка надо для одной стирки

14:11

Черепаховые коты скрывают сразу три секрета - о чем стоит знать хозяевамВидео

Реклама
13:57

Почему вареные яйца нельзя бросать в холодную воду: ответ удивит

13:53

Путин играет на интересах Трампа: эксперт раскрыл, как Кремль манипулирует США

13:45

Скачки температуры и много осадков: когда погода в Украине покажет характер

13:20

В Bild заявили о полной оккупации Покровска - в Генштабе сделали важное заявление

12:58

Как полнолуние в Близнецах перевернёт жизнь каждого с 4 по 20 декабря - прогнозВидео

12:58

Украина потеряла целые города: эксперт назвала ужасные демографические подсчеты

12:47

Голливудскому актеру поставили смертельный диагноз

12:25

В России взорвали нефтепровод "Дружба": СМИ раскрыли детали громкой атакиВидео

12:21

Уже стоит запасаться: любимый новогодний напиток украинцев скоро подорожает

12:12

Украина готовит новую встречу в Брюсселе с партнерами: о чем будут говорить

12:00

Аппетиты растут: Селезнев - об угрозах Путина "санитарной зоной" на севере

Реклама
11:55

Бронь по новым правилам: кто получит защиту от мобилизации уже с 4 декабря

11:51

Путин не отверг мирный план Трампа - в Кремле раскрыли детали переговоров с США

11:39

"Все делает по делу": Андрей Исаенко назвал лучшего актера в Украине

11:32

"Путин надувается как шарик": в СНБО заявили о новой реальности на фронте

11:17

Всего три ингредиента: шикарный салат "Нежный" станет королем вашего столаВидео

11:15

Путин "набросился" с угрозами на Украину и Европу - какая реальная цель Кремля

11:13

Фраза "бегущая строка" имеет только один перевод: как правильно ее говоритьВидео

11:03

Национальный отбор на Евровидение-2026: кто вошел в шортлист конкурсантов

10:57

Может стать магнитом для денег или ссор: когда наряжать елку в декабре 2026

10:52

Европа пытается убедить Китай: изменит ли Пекин курс в отношении войны в Украине

10:35

Китайский гороскоп на завтра 4 декабря: Быкам - ссоры, Змеям - беспокойство

10:28

Чиновник 10 лет получал зарплату, но на работу не ходил: как его наказали

10:16

"Трудно удерживать позиции": в ВСУ заявили о проблемах на одном направлении

09:49

После Москвы: встреча Зеленского с Виткоффом и Кушнером внезапно отменили в Брюсселе

09:44

Умерла российская актриса Ксения Качалина

09:42

Елена Тополя сделала заявление о любовнике на фоне развода с мужем

09:23

Четырех знаков зодиака ждут переживания и беспокойства перед Новым годом

09:18

Продолжается борьба за 30-50 км территорий: Рубио назвал ключевой вопрос войныВидео

09:02

Гороскоп Таро на завтра 2 декабря: Тельцам - большие шаги, Девам - цели

09:01

"Туристический визит, а не путь к миру": в Sky News заявили о провале миссии Уиткоффа в РФ

Реклама
08:52

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 3 декабря (обновляется)

08:32

Пламенный столб в небе: дроны уничтожили нефтебазу РФ в Тамбовской областиВидео

08:19

Карта Deep State онлайн за 3 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

08:10

РФ применила непривычно-рекордное количество "Кинжалов" за месяцмнение

07:51

Дочь Киркорова опустила известную продюсершу из-за подарка

07:47

Путин заставил Кушнера и Уиткоффа ждать три часа: детали ночных переговоров в Москве

06:47

Идёт "совсем другой процесс": в Кремле сказали, будет ли новогоднее перемирие на фронте

06:10

Чего ждать после завершения войнымнение

06:00

"Убил за пять месяцев": Игорь Кондратюк рассказал о страшной трагедии в семье

05:43

Гороскоп на завтра 4 декабря: Ракам - зависть, Близнецам - переживания

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена Зеленская
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять