'США узаконят разделение Украины на десятилетия': на что пойдет Украина для мира

Изменение подходов США ставит Украину в сложное положение, заставляя ее учитывать потенциально тяжелые условия прекращения войны, указал политолог.

Пойдет ли Трамп на признание оккупированных украинских территорий российскими - Золотарев / Колаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru

О чем сказал Золотарев:

США не пойдут на признание временно оккупированных территорий российскими

Изменение позиции США узаконит разделение Украины на десятилетия

Признание российскими территорий Украины имеет два основных риска

США не признают Крым и другие оккупированные Россией территории де-юре для заключения мирного соглашения, поскольку это подрывает их позиции как ведущей державы мира. Демонстрация бессилия перед Путиным в этом случае была бы неудачным сигналом. Об этом в комментарии Главреду рассказал политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.

По его мнению, эти процессы представляют серьезную угрозу для Украины, поскольку свидетельствуют о развороте США от глобалистического подхода к политике изоляционизма. Он отметил, что весной 2022 года Вашингтон давал определенные гарантии президенту Зеленскому, который и так не имел завышенных ожиданий относительно собственных ресурсов для ведения войны.

Золотарев напомнил, что тогда госсекретарь Энтони Блинкен уверял Украину в поддержке "до конца" и достижении победы. Однако нынешняя политическая ситуация изменилась, и США фактически используют Украину как инструмент в своих глобальных геополитических торгах.

"Что бы там Axios не писало о единой позиции по коммуникации с Россией на переговорах, мы видим, что Уиткофф и Вэнс готовы договариваться с Россией и объединяться с ней против глобалистов. А вот Рубио, который отражает позицию классических республиканцев, считает, что нужно договариваться с глобалистами в действиях против России. И Украина оказалась заложницей этой ситуации. Изменение позиции США приводит к тому, что мы вынуждены идти на очень тяжелые условия прекращения войны, которые на десятилетия вперед узаконят разделение Украины", - указал он.

Золотарев отметил, что фактическое признание США Крыма и Донбасса российскими повлечет ряд негативных последствий для Украины. Во-первых, это ослабит санкционное давление на Россию и будет способствовать восстановлению торгово-экономических контактов между РФ и европейскими странами.

Во-вторых, по его словам, в 2026 году в Европе состоится значительный избирательный цикл, во время которого правоконсервативные силы, более склонные к договоренностям с Путиным, могут прийти к власти. В этом случае некоторые страны, такие как Венгрия, Словакия, Греция и Италия, могут последовать примеру США и признать Крым и Донбасс российскими. В то же время страны Балтии, Польша и северные государства Европы, прежде всего Нидерланды, будут продолжать последовательно отстаивать жесткую позицию в отношении России.

"А вот в Великобритании на выборах может победить Партия реформ - британская версия трампистов, и, если так произойдет, там произойдет радикальный политический разворот. Если до сих пор сохранялся консенсус между оппозицией и властями Великобритании относительно помощи Украине, то после выборов он может быть разрушен", - резюмирует он.

Как Кремль манипулирует Трампом - мнение эксперта

Как писал Главред, в Кремле уже осознали, что давление страхом на администрацию Трампа не дает результата. Нынешние заявления Москвы в отношении США являются частью более широкой стратегии, где делается ставка на подкуп и собственные выгоды для Вашингтона и лично для Дональда Трампа, отметил эксперт по международной безопасности Фонда "Демократические инициативы" Тарас Жовтенко.

По его словам, параллельно с военной риторикой россияне активно продвигают среди американцев и Трампа идею экономической выгоды от сотрудничества с РФ. Кремль, в частности, предлагал США получить замороженные российские активы в Европе на 100 млрд долларов и поделить их поровну с РФ.

Жовтенко отметил, что дальше Путин "выпускает" Сечина, который заявляет, что в России "зарыто" полезных ископаемых на 100 трлн долларов, и на этом можно совместно зарабатывать.

Он добавил, что логика Кремля заключается в том, что они не обязательно должны вести переговоры, потому что могут продолжать войну, или же, если захочет Трамп, - зарабатывать вместе деньги. И в любом случае для Москвы это приемлемый вариант.

Напомним, как ранее сообщал Главред, встреча российского диктатора Владимира Путина с американской делегацией стала первым этапом обмена позициями по возможному урегулированию войны России против Украины, и стороны планируют продолжить поиск компромиссов. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что результаты этой встречи не следует расценивать как отказ Путина от предложенного США мирного плана.

Госсекретарь США Марко Рубио отметил, что одним из ключевых аспектов в российско-украинской войне является территориальный вопрос.

Во время переговоров в Кремле 2 декабря Владимир Путин заставил Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера ждать в течение трех часов, о чем сообщило издание Politico.

