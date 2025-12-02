В Чечне выгорело здание ФСБ, прилетело и по базе 'Ахмата': подробности атаки

Военные и силовые объекты РФ в Чечне атаковали неизвестные дроны.

Атака дронов в Чечне / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, t.me/niysooo

Кратко:

Чечню массированно атаковали дроны

Сильно повреждено здание ФСБ

В Гудермесе атака могла быть направлена по месту дислокации полка "Ахмат"

В ночь на 2 декабря в Чечне произошла массированная атаку неизвестных беспилотников. Сильно повреждено здание ФСБ в Ачхой-Мартановском районе. Об этом сообщил оппозиционный ресурс NIYSO, ссылаясь на слова местных жителей и полученные фото и видеоматериалы.

По данным очевидцев, атаки были зафиксированы в населенных пунктах Гудермес и Ачхой-Мартан.

Дроны в Ачхой-Мартане попали непосредственно в здание, принадлежащее ФСБ, после чего оно занялось. На фото после атаки видны серьезные разрушения здания ФСБ.

Украинский Telegram-канал Exilenova+ опубликовал видео ночной атаки дронов по Гудермесу. Там под атаку БПЛА попало место дислокации полка "Ахмат" - подразделения Росгвардии, подконтрольного Рамзану Кадырову.

Утром Минобороны РФ заявило, что российская ПВО якобы сбила 45 беспилотников, среди которых четыре - над Чечней.

Смотрите видео атаки БПЛА по Чечне:

Почему больной Кадыров продолжает управлять Чечней - мнение аналитикини

Политический аналитик Ольга Курносова в интервью Главреду рассказала, что несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, Рамзан Кадыров не спешит покидать пост главы Чечни. Причина кроется в его желании передать власть своему сыну Адаму.

Однако этому мешает Кремль. По ее словам, Москва не готова согласиться на передачу власти по семейной линии, поскольку хочет усилить свой контроль над регионом.

"Если Кадырова не станет, баланс сил изменится. В клановой системе Чечни клан Кадырова резко потеряет свои возможности, которые он имел при жизни Рамзана. И Кремль, конечно, поставит кого-то, кто будет гораздо больше связан с Москвой, чем с Чечней", - пояснила Курносова.

Атаки по объектам РФ - последние новости

Напомним, дроны ГУР 29 ноября нанесли точный удар по российской ПВО на Донбассе. Разведчики уничтожили пусковую установку 9А83 комплекса С-300В и две радиолокационные станции 1Л125 "Ниобий-СВ".

Также в городе Ливны Орловской области в ночь на 2 декабря вспыхнул крупный пожар после пролета и взрывов неизвестных дронов. Местные жители сообщали, что загорелась территория нефтеперерабатывающего предприятия.

Как сообщал Главред, в ночь на 28 ноября Силы специальных операций Украины нанесли удар по району возле мыса Чауда в оккупированном Крыму, где Россия хранила и запускала ударные дроны "Шахед".

Об источнике: NIYSO NIYSO - чеченское оппозиционное объединение, сеть информационных активистов, основанное в августе 2022 года. Основная деятельность - ведение Telegram-канала, в котором публикуются репортажи о похищениях, репрессиях, нарушениях прав человека в Чечне, а также критика власти, в частности режима Рамзана Кадырова. NIYSO позиционирует себя как источник независимой информации - один из немногих, который пытается освещать события в Чечне, несмотря на давление и риски.

