Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Над Туапсе в РФ - клубы черного дыма: дроны атаковали порт, горит НПЗ

Анна Ярославская
20 апреля 2026, 07:26
НПЗ входит в структуру "Роснефть". На прошлой неделе он уже был атакован и горел несколько суток.
В РФ горит Туапсинский НПЗ / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Кратко:

  • В резервуарном парке НПЗ в Туапсе вспыхнул масштабный пожар
  • Очевидцы сообщали о взрывах в районе порта
  • Губернатор подтвердил атаку дронов

В ночь на 20 апреля в российском Туапсе (Краснодарский край РФ) прогремели взрывы. Дроны атаковали порт и нефтеперерабатывающий завод. Вспыхнул масштабный пожар в резервуарном парке Туапсинского НПЗ.

Как пишет российский Telegram-канал Astra со ссылкой на очевидцев, жители Туапсе сообщали об атаке на морской порт.

видео дня

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подтвердил атаку и пожар в порту, заявив, что погиб один мужчина, еще один - ранен.

"Туапсе сегодняшней ночью подвергся еще одной массированной атаке беспилотников. В результате в морском порту, по предварительной информации, погиб один мужчина. Выражаю глубокие соболезнования родным. Еще один – пострадал, ему оказывают всю необходимую медицинскую помощь", - говорится в сообщении.

Дроны атаковали Туапсе, горит НПЗ / скриншот
Так выглядит пожар в Туапсе из Севастополя / Фото: t.me/exilenova_plus

Видео пожара смотрите по ссылке в нашем Telegram-канале.

Туапсинский нефтеперерабатывающий завод (Туапсинский НПЗ) — предприятие в Краснодарском крае, эксплуатантом которого является ООО "РН-Туапсинский НПЗ". Завод составляет единый производственный комплекс с морским терминалом предприятия нефтепродуктообеспечения ПАО "Роснефть" — ООО "РН-Морской терминал Туапсе". Входит в состав нефтяной компании "Роснефть".

По состоянию на утро понедельника на НПЗ видны большие клубы дыма. В Сети публикуют кадры:

Пожар на НПЗ в Туапсе / Фото: t.me/exilenova_plus
Пожар на НПЗ в Туапсе / Фото: t.me/exilenova_plus

Как писал Главред, в ночь на 16 апреля этот НПЗ уже был атакован и горел несколько суток. Местные жители сообщали о большом количестве взрывов.

НПЗ в России / Инфографика: Главред

Атаки по территории России - последние новости

Как писал Главред, утром 18 апреля в Самарской области России было шумно. Беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в городе Новокуйбышевск. После атаки на НПЗ поднялся густой черный дым, а на территории завода вспыхнул пожар.

В ночь на 15 апреля в России раздались мощные взрывы. Под атакой украинских дронов оказалась Белгородская область. В городе Валуйки БПЛА поразили склады горюче-смазочных материалов и логистику оккупационной армии РФ.

В ночь на 11 апреля неизвестные беспилотники атаковали Краснодарский край, где после серии взрывов появилось яркое зарево в небе и вспыхнул пожар. Под ударом могла оказаться производственно-диспетчерская станция "Крымская".

В ночь на 9 апреля по меньшей мере 20 взрывов прогремело в районе города Крымск. Беспилотники могли атаковать Крымскую линейную производственно-диспетчерскую станцию (ЛПДС). Это объект нефтепроводной инфраструктуры, входящий в систему магистральных трубопроводов.

Другие новости:

Об источнике: Astra

Независимое издание, запущенное сразу после начала полномасштабной войны. Издание освещает горячие темы войны РФ с Украиной, а также преступлений российской армии.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости России краснодарский край НПЗ война России и Украины атака дронов
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Пасха 2026
Как красиво покрасить яйца на Пасху 2026Легендарный рецепт пасхальной паскиПочему в СССР боялись Пасхи и охотились на верующихКак приготовить шикарную глазурь для паски за 10 минутМожно ли нести искусственные цветы на кладбище
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости ЛьвоваНовости СумНовости ДнепраНовости ЧеркассыНовости ТернополяНовости РовноНовости ЖитомираНовости ЗапорожьяНовости Одессы
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыПраздничное менюНапитки

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять