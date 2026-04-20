Над Туапсе в РФ - клубы черного дыма: дроны атаковали порт, горит НПЗ

Кратко:
- В резервуарном парке НПЗ в Туапсе вспыхнул масштабный пожар
- Очевидцы сообщали о взрывах в районе порта
- Губернатор подтвердил атаку дронов
В ночь на 20 апреля в российском Туапсе (Краснодарский край РФ) прогремели взрывы. Дроны атаковали порт и нефтеперерабатывающий завод. Вспыхнул масштабный пожар в резервуарном парке Туапсинского НПЗ.
Как пишет российский Telegram-канал Astra со ссылкой на очевидцев, жители Туапсе сообщали об атаке на морской порт.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подтвердил атаку и пожар в порту, заявив, что погиб один мужчина, еще один - ранен.
"Туапсе сегодняшней ночью подвергся еще одной массированной атаке беспилотников. В результате в морском порту, по предварительной информации, погиб один мужчина. Выражаю глубокие соболезнования родным. Еще один – пострадал, ему оказывают всю необходимую медицинскую помощь", - говорится в сообщении.
Видео пожара смотрите по ссылке в нашем Telegram-канале.
Туапсинский нефтеперерабатывающий завод (Туапсинский НПЗ) — предприятие в Краснодарском крае, эксплуатантом которого является ООО "РН-Туапсинский НПЗ". Завод составляет единый производственный комплекс с морским терминалом предприятия нефтепродуктообеспечения ПАО "Роснефть" — ООО "РН-Морской терминал Туапсе". Входит в состав нефтяной компании "Роснефть".
По состоянию на утро понедельника на НПЗ видны большие клубы дыма. В Сети публикуют кадры:
Как писал Главред, в ночь на 16 апреля этот НПЗ уже был атакован и горел несколько суток. Местные жители сообщали о большом количестве взрывов.
Атаки по территории России - последние новости
Как писал Главред, утром 18 апреля в Самарской области России было шумно. Беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в городе Новокуйбышевск. После атаки на НПЗ поднялся густой черный дым, а на территории завода вспыхнул пожар.
В ночь на 15 апреля в России раздались мощные взрывы. Под атакой украинских дронов оказалась Белгородская область. В городе Валуйки БПЛА поразили склады горюче-смазочных материалов и логистику оккупационной армии РФ.
В ночь на 11 апреля неизвестные беспилотники атаковали Краснодарский край, где после серии взрывов появилось яркое зарево в небе и вспыхнул пожар. Под ударом могла оказаться производственно-диспетчерская станция "Крымская".
В ночь на 9 апреля по меньшей мере 20 взрывов прогремело в районе города Крымск. Беспилотники могли атаковать Крымскую линейную производственно-диспетчерскую станцию (ЛПДС). Это объект нефтепроводной инфраструктуры, входящий в систему магистральных трубопроводов.
Другие новости:
Об источнике: Astra
Независимое издание, запущенное сразу после начала полномасштабной войны. Издание освещает горячие темы войны РФ с Украиной, а также преступлений российской армии.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред