Над Туапсе в РФ - клубы черного дыма: дроны атаковали порт, горит НПЗ

НПЗ входит в структуру "Роснефть". На прошлой неделе он уже был атакован и горел несколько суток.

В РФ горит Туапсинский НПЗ

Кратко:

В резервуарном парке НПЗ в Туапсе вспыхнул масштабный пожар

Очевидцы сообщали о взрывах в районе порта

Губернатор подтвердил атаку дронов

В ночь на 20 апреля в российском Туапсе (Краснодарский край РФ) прогремели взрывы. Дроны атаковали порт и нефтеперерабатывающий завод. Вспыхнул масштабный пожар в резервуарном парке Туапсинского НПЗ.

Как пишет российский Telegram-канал Astra со ссылкой на очевидцев, жители Туапсе сообщали об атаке на морской порт.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подтвердил атаку и пожар в порту, заявив, что погиб один мужчина, еще один - ранен.

"Туапсе сегодняшней ночью подвергся еще одной массированной атаке беспилотников. В результате в морском порту, по предварительной информации, погиб один мужчина. Выражаю глубокие соболезнования родным. Еще один – пострадал, ему оказывают всю необходимую медицинскую помощь", - говорится в сообщении.

Туапсинский нефтеперерабатывающий завод (Туапсинский НПЗ) — предприятие в Краснодарском крае, эксплуатантом которого является ООО "РН-Туапсинский НПЗ". Завод составляет единый производственный комплекс с морским терминалом предприятия нефтепродуктообеспечения ПАО "Роснефть" — ООО "РН-Морской терминал Туапсе". Входит в состав нефтяной компании "Роснефть".

Как писал Главред, в ночь на 16 апреля этот НПЗ уже был атакован и горел несколько суток. Местные жители сообщали о большом количестве взрывов.

Как писал Главред, утром 18 апреля в Самарской области России было шумно. Беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в городе Новокуйбышевск. После атаки на НПЗ поднялся густой черный дым, а на территории завода вспыхнул пожар.

В ночь на 15 апреля в России раздались мощные взрывы. Под атакой украинских дронов оказалась Белгородская область. В городе Валуйки БПЛА поразили склады горюче-смазочных материалов и логистику оккупационной армии РФ.

В ночь на 11 апреля неизвестные беспилотники атаковали Краснодарский край, где после серии взрывов появилось яркое зарево в небе и вспыхнул пожар. Под ударом могла оказаться производственно-диспетчерская станция "Крымская".

В ночь на 9 апреля по меньшей мере 20 взрывов прогремело в районе города Крымск. Беспилотники могли атаковать Крымскую линейную производственно-диспетчерскую станцию (ЛПДС). Это объект нефтепроводной инфраструктуры, входящий в систему магистральных трубопроводов.

Об источнике: Astra Независимое издание, запущенное сразу после начала полномасштабной войны. Издание освещает горячие темы войны РФ с Украиной, а также преступлений российской армии.

