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На Одесчине прогремели взрывы, РФ запустила Искандеры из Крыма: что известно

Анна Ярославская
5 июня 2026, 11:30
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Угроза баллистики продолжалась до отбоя.
Искандер, ракетный удар, карта тревог
Атака на Одесчину - зафиксированы баллистические пуски врага / Коллаж: Главред, фото: МО РФ, скриншот, t.me/alarmua

Кратко:

  • Россия нанесла удар баллистическими ракетами по Одесской области
  • Две ракеты Искандер-М были запущены оккупантами из Крыма
  • Ночная атака дронов разрушила дом и повредила энергообъект

В пятницу, 5 июня, в Одессе прогремел взрывы - оккупанты нанесли ракетный удар.

Мониторы сообщили о том, что оккупанты применили две баллистические ракеты "Искандер-М" из Крыма.

видео дня

"Взрывы в Одесской области. Были запущены баллистические ракеты Искандер-М из Крыма", - говорится в сообщении monitor.

Канал ППО радар сообщает о баллистическом обстреле села Маяки в Одесской области.

В 11:37 был объявлен отбой тревоги.

Отметим, что в ночь на 5 июня армия РФ атакаовала Одесскую область ударными беспилотниками.

Как сообщил глава ОВА Олег Кипер, в Одесском районе в результате попадания БПЛА разрушен частный жилой дом, возник пожар.

Также зафиксировано повреждение объекта критической инфраструктуры. Из-за попадания БПЛА возникло возгорание пустого складского здания и оборудования.

"На местах происшествия работают все соответствующие службы. Продолжаются работы по устранению последствий", - добавил Кипер.

В ГосЧС Одесской области подтвердили, что под ударом вражеских дронов оказалась жилищная и критическая инфраструктура. В результате попадания возникли пожары, которые пожарные оперативно ликвидировали.

На местах событий работали психологи ГосЧС.

По данным спасателей, пострадал один человек.

"Работу спасателей усложняли повторные воздушные тревоги", - говорится в сообщении.

  • Последствия российской атаки на Одесчину в ночь на 5 июня
    Последствия российской атаки на Одесчину в ночь на 5 июня Фото: t.me/suspilneodesa, t.me/odeskaODA
  • Последствия российской атаки на Одесчину в ночь на 5 июня
    Последствия российской атаки на Одесчину в ночь на 5 июня Фото: t.me/suspilneodesa, t.me/odeskaODA
  • Последствия российской атаки на Одесчину в ночь на 5 июня
    Последствия российской атаки на Одесчину в ночь на 5 июня Фото: t.me/suspilneodesa, t.me/odeskaODA
  • Последствия российской атаки на Одесчину в ночь на 5 июня
    Последствия российской атаки на Одесчину в ночь на 5 июня Фото: t.me/suspilneodesa, t.me/odeskaODA
  • Последствия российской атаки на Одесчину в ночь на 5 июня
    Последствия российской атаки на Одесчину в ночь на 5 июня Фото: t.me/suspilneodesa, t.me/odeskaODA
  • Последствия российской атаки на Одесчину в ночь на 5 июня
    Последствия российской атаки на Одесчину в ночь на 5 июня Фото: t.me/suspilneodesa, t.me/odeskaODA
  • Последствия российской атаки на Одесчину в ночь на 5 июня
    Последствия российской атаки на Одесчину в ночь на 5 июня Фото: t.me/suspilneodesa, t.me/odeskaODA
  • Последствия российской атаки на Одесчину в ночь на 5 июня
    Последствия российской атаки на Одесчину в ночь на 5 июня Фото: t.me/suspilneodesa, t.me/odeskaODA
  • Последствия российской атаки на Одесчину в ночь на 5 июня
    Последствия российской атаки на Одесчину в ночь на 5 июня Фото: t.me/suspilneodesa, t.me/odeskaODA
  • Последствия российской атаки на Одесчину в ночь на 5 июня
    Последствия российской атаки на Одесчину в ночь на 5 июня Фото: t.me/suspilneodesa, t.me/odeskaODA
  • Последствия российской атаки на Одесчину в ночь на 5 июня
    Последствия российской атаки на Одесчину в ночь на 5 июня Фото: t.me/suspilneodesa, t.me/odeskaODA

Оккупанты по-новому используют ракеты "Искандер"

Мониторы сообщают, что армия страны-агрессора начала применять ракету "Искандер-М" с кассетной боевой частью с задержкой детонирования примерно через 20-30 минут.

"Это означает, что после падения ракеты, разлетающиеся на сотни метров кассеты начинают взрываться через указанный промежуток времени. Это ставит под угрозу всех прибывающих на место поражения и тех, кто эвакуируется с прилегающих территорий. Будьте внимательны и осторожны. Не подходите к подозрительным предметам на местах падения ракет", - добавили на канале.

Искандер инфографика
Искандер - основные характеристики / Инфографика: Главред

Воздушные атаки РФ по Украине - последние новости

Как писал Главред, в Воздушных силах ВСУ сообщили, что российские оккупанты атаковали Украину ракетами и ударными беспилотниками в ночь на 5 июня. Всего враг запустил 218 ракет. Силы ПВО смогли сбить или подавить 198 дронов. Однако были зафиксированы попадания 16 дронов в 13 локациях.

Отметим, в ночь на 5 июня российские войска атаковали Конотоп в Сумской области ударными беспилотниками. Пострадали пять человек, в том числе трое детей. В городе возникли перебои со светом и водой.

Кроме того, армия РФ атаковала дронами Киевскую область. В Броварском районе под удар попало мирное гражданское предприятие пищевой промышленности - молокозавод "Яготинское для детей". В результате погиб человек, еще четверо - травмированы.

Другие новости:

О ресурсе: monitor

Telegram-канал monitor ориентирован на мониторинг вражеской авиации и военной активности.

На канале можно найти информацию о ракетных ударах, дронах и угрозах воздушного нападения.

Оперативные сообщения о запусках ракет и других средств воздушного нападения цитируются украинскими СМИ и иностранными медиа.

Канал имеет более 900 тысяч подписчиков и активную аудиторию.

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Одесса баллистические ракеты Одесская область новости Одессы ракетный удар
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