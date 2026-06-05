На Одесчине прогремели взрывы, РФ запустила Искандеры из Крыма: что известно

Кратко:
- Россия нанесла удар баллистическими ракетами по Одесской области
- Две ракеты Искандер-М были запущены оккупантами из Крыма
- Ночная атака дронов разрушила дом и повредила энергообъект
В пятницу, 5 июня, в Одессе прогремел взрывы - оккупанты нанесли ракетный удар.
Мониторы сообщили о том, что оккупанты применили две баллистические ракеты "Искандер-М" из Крыма.
"Взрывы в Одесской области. Были запущены баллистические ракеты Искандер-М из Крыма", - говорится в сообщении monitor.
Канал ППО радар сообщает о баллистическом обстреле села Маяки в Одесской области.
В 11:37 был объявлен отбой тревоги.
Отметим, что в ночь на 5 июня армия РФ атакаовала Одесскую область ударными беспилотниками.
Как сообщил глава ОВА Олег Кипер, в Одесском районе в результате попадания БПЛА разрушен частный жилой дом, возник пожар.
Также зафиксировано повреждение объекта критической инфраструктуры. Из-за попадания БПЛА возникло возгорание пустого складского здания и оборудования.
"На местах происшествия работают все соответствующие службы. Продолжаются работы по устранению последствий", - добавил Кипер.
В ГосЧС Одесской области подтвердили, что под ударом вражеских дронов оказалась жилищная и критическая инфраструктура. В результате попадания возникли пожары, которые пожарные оперативно ликвидировали.
На местах событий работали психологи ГосЧС.
По данным спасателей, пострадал один человек.
"Работу спасателей усложняли повторные воздушные тревоги", - говорится в сообщении.
Оккупанты по-новому используют ракеты "Искандер"
Мониторы сообщают, что армия страны-агрессора начала применять ракету "Искандер-М" с кассетной боевой частью с задержкой детонирования примерно через 20-30 минут.
"Это означает, что после падения ракеты, разлетающиеся на сотни метров кассеты начинают взрываться через указанный промежуток времени. Это ставит под угрозу всех прибывающих на место поражения и тех, кто эвакуируется с прилегающих территорий. Будьте внимательны и осторожны. Не подходите к подозрительным предметам на местах падения ракет", - добавили на канале.
Воздушные атаки РФ по Украине - последние новости
Как писал Главред, в Воздушных силах ВСУ сообщили, что российские оккупанты атаковали Украину ракетами и ударными беспилотниками в ночь на 5 июня. Всего враг запустил 218 ракет. Силы ПВО смогли сбить или подавить 198 дронов. Однако были зафиксированы попадания 16 дронов в 13 локациях.
Отметим, в ночь на 5 июня российские войска атаковали Конотоп в Сумской области ударными беспилотниками. Пострадали пять человек, в том числе трое детей. В городе возникли перебои со светом и водой.
Кроме того, армия РФ атаковала дронами Киевскую область. В Броварском районе под удар попало мирное гражданское предприятие пищевой промышленности - молокозавод "Яготинское для детей". В результате погиб человек, еще четверо - травмированы.
Другие новости:
- "Россия уже проиграла войну": в СНБО раскрыли первоочередные планы Путина на Украину
- Когда и где может состояться встреча Зеленского и Путина — назван важный нюанс
- Путин сделал новое заявление о переговорах с Украиной: какую сделку хочет диктатор РФ
О ресурсе: monitor
Telegram-канал monitor ориентирован на мониторинг вражеской авиации и военной активности.
На канале можно найти информацию о ракетных ударах, дронах и угрозах воздушного нападения.
Оперативные сообщения о запусках ракет и других средств воздушного нападения цитируются украинскими СМИ и иностранными медиа.
Канал имеет более 900 тысяч подписчиков и активную аудиторию.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред