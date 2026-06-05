Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Украинский дрон за $55 тыс вывел из строя корвет РФ за $400 млн - СМИ

Виталий Кирсанов
5 июня 2026, 09:54
google news Подпишитесь
на нас в Google
По оценке аналитиков, полученные повреждения фактически вывели корабль "Бойкий" из строя.
Украинский дрон за $55 тыс вывел из строя корвет РФ за $400 млн
Украинский дрон за $55 тыс вывел из строя корвет РФ за $400 млн / Коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот из видео

Кратко:

  • Удар по судну произошел 3 июня в сухом доке Кронштадтского морского завода
  • Украиский беспилотник преодолел более 900 километров до цели

Российский корвет проекта 20380 "Бойкий", входящий в состав Балтийского флота РФ, получил критические повреждения в результате удара украинского дальнобойного беспилотника FP-1. По мнению аналитиков, последствия атаки могут фактически означать полную потерю боеспособности корабля, сообщает Defence Express.

Кадры, снятые после удара по судну 3 июня в сухом доке Кронштадтского морского завода, демонстрируют масштаб разрушений еще до начала активных работ по ликвидации пожара. Это позволило экспертам более детально оценить характер и степень повреждений.

видео дня

На кадрах видно, что башенно-мачтовая конструкция корвета обрушилась внутрь корпуса. Именно на ней размещались основные радиоэлектронные системы корабля, включая обзорную радиолокационную станцию "Фурке-2", систему целеуказания "Монумент-А", навигационные радары МР-231-2 и комплекс радиоэлектронной борьбы ТК-25.

В результате обрушения были повреждены и элементы пусковых установок противокорабельного комплекса "Уран", оснащенного ракетами Х-35.

По данным аналитиков, пожар охватил внутренние помещения за ходовой рубкой, где расположены ключевые посты управления вооружением и бортовыми системами корабля.

Эксперты также обращают внимание на следы возгорания в районе под мостиком, где находятся жилые отсеки экипажа. Дополнительным признаком серьезных разрушений стали заметные деформации корпуса, которые могут свидетельствовать о внутреннем взрыве.

Повреждения зафиксированы и в зоне размещения комплекса "Пакет-НК" - противоторпедной системы с 324-миллиметровыми аппаратами, расположенной рядом с машинным отделением. Это дает основания предполагать, что огонь мог распространиться на главную дизельную энергетическую установку корабля.

По свидетельствам очевидцев, для борьбы с пожаром было задействовано от четырех до пяти гидрантов. Однако к моменту начала тушения огонь уже успел распространиться по внутренним помещениям судна.

Специалисты отмечают, что длительное воздействие высоких температур существенно снижает прочность металлических конструкций, а последующее затопление водой ускоряет процессы коррозии. В таких условиях восстановление корабля становится крайне сложной и дорогостоящей задачей.

Согласно имеющейся информации, удар по корвету был нанесен украинским беспилотником FP-1, стоимость которого оценивается примерно в 55 тысяч долларов. При этом цена самого корвета проекта 20380, по оценкам на 2021 год, составляла от 350 до 400 миллионов долларов.

Беспилотник преодолел более 900 километров до цели. По оценке аналитиков, полученные повреждения фактически вывели корабль из строя и могут быть сопоставимы с полной потерей боевой единицы.

Украинский дрон за $55 тыс вывел из строя корвет РФ за $400 млн - СМИ

Полное видео атаки на корабль "Бойкий" смотрите в нашем Telegram-канале по ссылке

Эксперт раскрыл влияние ударов ВСУ на Россию

Главред писал, что по словам специалиста по вопросам коммуникации, партнерства и интеграции в ЕС в Razom We Stand Максима Гардуса, атаки ВСУ на российские НПЗ и порты имеют не только военный эффект.

Они показывают миру, что Россия больше не является надежным поставщиком энергоносителей и любой бизнес или государство рискуют остаться без ресурсов в критический момент.

Удары Украины вглубь РФ — последние новости

Напомним, Главред писал, что 3 июня Первый Отдельный центр беспилотных систем Украины поразил военный корабль страны-агрессора России "Бойкий", который является носителем управляемого ракетного оружия. Об этом сообщил командующий СБС Роберт Бровди с позывным "Мадяр".

Владимир Зеленский подтвердил успешную атаку на нефтяной терминал в российском Санкт-Петербурге и предприятие в Тамбовском регионе, вовлеченное в производство российского оружия.

Ранее, в ночь на 2 июня, в Краснодарском крае РФ было шумно. Неизвестные дроны атаковали один из крупнейших в регионе нефтеперерабатывающих заводов — Ильский НПЗ.

Другие новости:

Беспилотник FP-1

FP-1 (FirePoint-1) - это украинский дальнобойный ударный беспилотник (дрон-камикадзе) самолетного типа, разработанный компанией Fire Point совместно с украинско-чешской компанией UAC. Он предназначен для поражения стратегических объектов в глубоком тылу противника.

Дальность полета: до 1600 км.

Боевая часть: несет от 60 до 120 кг взрывчатки (максимальный вес боеприпаса уменьшает предельную дальность).

Стоимость: порядка $55 000 за единицу, что делает его значительно более дешевым и доступным аналогом российских "Шахедов".

Масштабы производства: БПЛА выпускается серийно, объемы достигают около 100 единиц в сутки (порядка 3000 в месяц).

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
дроны военный корабль новости Украины новости Крыма новости Украины и мира война России и Украины атака дронов
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Может ухудшить самочувствие: Украину накрыла сильная магнитная буря

Может ухудшить самочувствие: Украину накрыла сильная магнитная буря

10:47Синоптик
Между Украиной и РФ стартовало локальное перемирие: где удалось добиться прекращения огня

Между Украиной и РФ стартовало локальное перемирие: где удалось добиться прекращения огня

10:47Энергетика
Новая опасная схема атак: РФ стягивает авиацию и тестирует ракеты с отсроченной детонацией

Новая опасная схема атак: РФ стягивает авиацию и тестирует ракеты с отсроченной детонацией

10:01Война
Реклама

Популярное

Ещё
Классические холодильники уходят в прошлое из-за нового тренда

Классические холодильники уходят в прошлое из-за нового тренда

Звездная пара аистов Грицик и Одарка временно покинули своих птенцов - что произошло

Звездная пара аистов Грицик и Одарка временно покинули своих птенцов - что произошло

"Война уже давно бы закончилась": в Кремле выдвинули циничное условие для мира

"Война уже давно бы закончилась": в Кремле выдвинули циничное условие для мира

Птицы даже не приблизятся к деревьям: как отпугнуть скворцов от черешни

Птицы даже не приблизятся к деревьям: как отпугнуть скворцов от черешни

Путин сделал новое заявление о переговорах с Украиной: какую сделку хочет диктатор РФ

Путин сделал новое заявление о переговорах с Украиной: какую сделку хочет диктатор РФ

Последние новости

11:14

Женщина следовала указаниям GPS и внезапно оказалась на пути поезда

10:50

В Украине появится новый госпраздник: кого будут поздравлять 11 июня

10:47

Может ухудшить самочувствие: Украину накрыла сильная магнитная буря

10:47

Между Украиной и РФ стартовало локальное перемирие: где удалось добиться прекращения огня

10:42

Зелень будет долго оставаться свежей: повар поделился лайфхаком ресторанов

От России мало что останется: Эйдман – о предвестниках катастрофы в РФ и страхах ПутинаОт России мало что останется: Эйдман – о предвестниках катастрофы в РФ и страхах Путина
10:14

Почему Киевской Руси на самом деле не существовало — историк раскрыл неудобную правдуВидео

10:01

Новая опасная схема атак: РФ стягивает авиацию и тестирует ракеты с отсроченной детонацией

09:54

Украинский дрон за $55 тыс вывел из строя корвет РФ за $400 млн - СМИ

09:49

Рецепт вкусного ленивого блюда на ужин за 30 минут – готовится в одной сковороде

Реклама
09:39

Дроны РФ ударили по молокозаводу под Киевом: под завалами ищут выжившихФото

09:15

Полетели ракеты и дроны: россияне атаковали Украину с разных направлений

09:11

Маленькая хитрость и спонж будет идеально растушевывать косметику – что нужно сделать

09:00

На Путина может повлиять совместная позиция США и Китая — политолог Игорь Чаленко

08:51

Путин сделал новое заявление о переговорах с Украиной: какую сделку хочет диктатор РФФото

08:10

Симптом конкуренции: Олещук рассказал, что стоит за антиукраинскими заявлениями в Польшемнение

08:03

Письмо Зеленского Путину: Денисенко объяснил, к чему это приведетмнение

07:29

Удар РФ по Конотопу: пострадали пять человек, часть города без света и воды

06:51

В обход позиции Трампа: Палата представителей США одобрила помощь Украине

05:33

Гигант размером с город: ученые найшли самый большой организм на планете, что известноВидео

05:10

Три знака зодиака ждет действительно приятный сюрприз: кому повезет больше всего

Реклама
04:37

Гороскоп на завтра, 6 июня: Близнецам — напряжение, Львам — финансовый успех

03:27

Умеют убедить кого угодно: четыре знака зодиака, которые всегда добиваются своего

02:38

Подпевают и имеют любимые песни: каким животным нравится музыка

02:05

Учёные научились определять срок жизни организма: создан новый тест старения

00:55

В Кремле впервые отреагировали на письмо Зеленского ПутинуФото

00:43

В Киеве демонтировали памятник Булгакову: что будет со скандальным монументом

00:07

Встреча Зеленского с Путиным: громкое заявление Трампа о завершении войны

04 июня, четверг
23:16

Когда и где может состояться встреча Зеленского и Путина — назван важный нюанс

23:10

Лидерство и дисциплина: даты рождения с самым сильным характером

23:07

Одно средство уничтожает черную плесень за минуты: в чем секретВидео

23:04

Живут отдельно: в РФ сообщили, что муж бросил путинистку Валерию

22:57

Путин выдал новые бредни о войне и переговорах, но внезапно сказал правду об "Орешнике"

22:46

Можно ли кормить кошек яйцом: ответ ветеринара удивит многихВидео

22:36

Макияж русалки: новый сияющей тренд - роскошь этого лета

22:34

Вербицкий думал, что это стихотворение Шевченко — как был создан украинский гимн

22:22

Корвет РФ взорвали прямо у причала: появились кадры пожара после прилетов

21:35

Разбиты машины, поврежден дом: в Запорожье много пострадавших после атакиФото

21:35

Зеленский отправил Путину открытое письмо — о чем в нем говоритсяФото

21:18

Уничтожение вредителей за один день: как быстро избавиться от муравейника

21:06

Шэрон Стоун назвала вопиющую последнюю каплю, которая разрушила ее брак

Реклама
21:04

"Атаковали сарай специально": Путин опозорился заявлением об ударе "Орешником" по Белой Церкви

21:03

РФ наращивает число ударов и нашла схему обхода ПВО Украины — CNN

20:49

Как приучить ребенка к горшку: врач назвала идеальный возраст, чтобы снять подгузник

20:26

Уход за чесноком в июне: чем подкормить растение для получения крупных головок

20:09

Украина предложила ФРГ новую схему по ракетам Patriot: в Bloomberg узнали детали

19:56

"Война уже давно бы закончилась": в Кремле выдвинули циничное условие для мира

19:43

Регионы будут "плавать": в каких областях ожидаются грозовые дожди

19:27

Пять минут и готово: рецепт вкусной летней закуски из огурцов

19:27

"Так складывается": Сумская заговорила о личной жизни дочери

19:26

Преемник Путина: появился прогноз о бунте в РФ с обрушением власти

Новости Украины
Пенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости Одессы
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять