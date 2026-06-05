Украинский дрон за $55 тыс вывел из строя корвет РФ за $400 млн - СМИ

По оценке аналитиков, полученные повреждения фактически вывели корабль "Бойкий" из строя.

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Украинский дрон за $55 тыс вывел из строя корвет РФ за $400 млн / Коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот из видео

Кратко:

Удар по судну произошел 3 июня в сухом доке Кронштадтского морского завода

Украиский беспилотник преодолел более 900 километров до цели

Российский корвет проекта 20380 "Бойкий", входящий в состав Балтийского флота РФ, получил критические повреждения в результате удара украинского дальнобойного беспилотника FP-1. По мнению аналитиков, последствия атаки могут фактически означать полную потерю боеспособности корабля, сообщает Defence Express.

Кадры, снятые после удара по судну 3 июня в сухом доке Кронштадтского морского завода, демонстрируют масштаб разрушений еще до начала активных работ по ликвидации пожара. Это позволило экспертам более детально оценить характер и степень повреждений.

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На кадрах видно, что башенно-мачтовая конструкция корвета обрушилась внутрь корпуса. Именно на ней размещались основные радиоэлектронные системы корабля, включая обзорную радиолокационную станцию "Фурке-2", систему целеуказания "Монумент-А", навигационные радары МР-231-2 и комплекс радиоэлектронной борьбы ТК-25.

В результате обрушения были повреждены и элементы пусковых установок противокорабельного комплекса "Уран", оснащенного ракетами Х-35.

По данным аналитиков, пожар охватил внутренние помещения за ходовой рубкой, где расположены ключевые посты управления вооружением и бортовыми системами корабля.

Эксперты также обращают внимание на следы возгорания в районе под мостиком, где находятся жилые отсеки экипажа. Дополнительным признаком серьезных разрушений стали заметные деформации корпуса, которые могут свидетельствовать о внутреннем взрыве.

Повреждения зафиксированы и в зоне размещения комплекса "Пакет-НК" - противоторпедной системы с 324-миллиметровыми аппаратами, расположенной рядом с машинным отделением. Это дает основания предполагать, что огонь мог распространиться на главную дизельную энергетическую установку корабля.

По свидетельствам очевидцев, для борьбы с пожаром было задействовано от четырех до пяти гидрантов. Однако к моменту начала тушения огонь уже успел распространиться по внутренним помещениям судна.

Специалисты отмечают, что длительное воздействие высоких температур существенно снижает прочность металлических конструкций, а последующее затопление водой ускоряет процессы коррозии. В таких условиях восстановление корабля становится крайне сложной и дорогостоящей задачей.

Согласно имеющейся информации, удар по корвету был нанесен украинским беспилотником FP-1, стоимость которого оценивается примерно в 55 тысяч долларов. При этом цена самого корвета проекта 20380, по оценкам на 2021 год, составляла от 350 до 400 миллионов долларов.

Беспилотник преодолел более 900 километров до цели. По оценке аналитиков, полученные повреждения фактически вывели корабль из строя и могут быть сопоставимы с полной потерей боевой единицы.

Полное видео атаки на корабль "Бойкий" смотрите в нашем Telegram-канале по ссылке

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