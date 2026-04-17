Россия хочет втянуть Беларусь в войну — Зеленский передал послание Лукашенко

Украинская разведка фиксирует активность Беларуси у границы и предупреждает о риске её втягивания в войну. Украина готова защищаться, заявил президент.

В Беларуси начали подготовку к войне против Украины



Беларусь обустраивает артиллерийские позиции вдоль украинской границы

Россия пытается втянуть Беларусь в войну

В приграничных районах Беларуси активно налаживают артиллерийские позиции и строят дороги в направлении Украины. Страна-агрессор Россия снова будет пытаться втянуть Беларусь в войну против Украины. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский по итогам доклада главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что заслушал доклад главнокомандующего Александра Сырского, который касался прежде всего ситуации на фронте. Он поблагодарил украинские подразделения за удержание позиций и сдерживание российских атак, подчеркнув, что в апреле сохраняется высокий уровень уничтожения оккупантов, а России не удается перехватить инициативу на поле боя.

В то же время фиксируются попытки российских войск провести перегруппировку, вероятно, для покрытия нехватки личного состава. В этом контексте, по словам президента, становится понятнее активизация российских сил на территории Беларуси.

"По данным разведки, в приграничной зоне Беларуси ведется строительство дорог к территории Украины и налаживание артиллерийских позиций. Считаем, что Россия в очередной раз будет пытаться втянуть в свою войну Беларусь. Поручил соответствующими каналами предупредить фактическое руководство Беларуси о готовности Украины защищать свою землю и независимость. Характер и последствия недавних событий в Венесуэле должны удержать руководство Беларуси от ошибок", — подчеркнул президент Украины.

Кроме того, во время разговора также обсуждались дальнейшие дальнобойные операции Украины.

Армия Беларуси / Инфографика: Главред

Какую задачу мог получить Лукашенко от Путина

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко отметил, что, вероятно, Беларусь получила от России задачу перед весенне-летней активизацией боевых действий на востоке и юге Украины — удерживать украинские силы в постоянном напряжении.

"В любом случае, провокации со стороны Беларуси будут ошибкой для Лукашенко и его режима", — подчеркнул он.

Напомним, как ранее сообщал Главред, Москва и Минск вновь заявляют о проведении совместных военных учений в Беларуси, что несет существенные риски для Украины, отмечал президент Владимир Зеленский.

В то же время, по словам белорусского оппозиционного политика Павла Латушко, пока нет признаков подготовки нового масштабного вторжения с территории Беларуси.

Кроме того, как сообщил военный эксперт Алексей Гетьман, Россия планирует создать в Беларуси специальную инфраструктуру для расширения возможностей управления беспилотниками. Речь идет об установке антенн высотой до 100 метров, что позволит значительно увеличить радиус их применения.

О личности: Андрей Коваленко Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года откомандирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины. По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию в защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять попыткам россиян, ФСБ, ГРУ и СЗР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом. "Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное сообщество, заинтересованное в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПС", — подчеркнул Андрей Коваленко.

