Повреждены дома, есть погибшие: Харьковщина под массированной атакой "Шахедов"

Серия взрывов прогремела в Харькове в ночь на 9 июня — город находится под массированной атакой вражеских ударных беспилотников, сообщил мэр Игорь Терехов.
По его словам, враг атаковал дронами Шевченковский район, также зафиксированы попадания в Холодногорском районе. На город направлялась большая группа "шахедов", поэтому жителей призвали быть максимально осторожными.
В результате обстрела в Харькове возникли пожары в Шевченковском и Холодногорском районах. Также повреждено здание одного из коммунальных предприятий города, ранение получил его работник.
По предварительной информации начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова, в Шевченковском районе также зафиксирован удар БПЛА в крышу пятиэтажного дома.
В городе вспыхнули пожары, на местах попаданий работают все экстренные службы.
По состоянию на 01:51, по информации мэра Харькова, одно из попаданий зафиксировано в многоэтажное здание в Шевченковском районе. На данный момент известно о как минимум шести пострадавших в разных местах ударов. Всего их около десяти.
Обновлено 02:29: Мэр Харькова Игорь Терехов уточнил, что на данный момент известно о десяти раненых в результате вражеской атаки на город.
Последствия атаки на Чугуев
Кроме того, враг нанес удары по городу Чугуеву. По состоянию на 02:10 По уточненной информации начальника Харьковской ОВА в результате вражеских ударов в Чугуеве погибли 70-летний мужчина, 70-летняя женщина и 56-летний мужчина. Еще один — 34-летний мужчина — перенес острую стрессовую реакцию.
Обновлено в 02:37: К сожалению, в результате вражеского удара в Чугуеве погибла 22-летняя женщина, сообщил Олег Синегубов.
Также в городе вспыхнули пожары, повреждены гражданские автомобили, многоквартирные и частные дома. На местах попаданий работают все экстренные службы.
Атака продолжается, жителей просят оставаться в укрытиях и соблюдать правила безопасности.
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