'Сценарий Мадуро и Хаменеи': неожиданный прогноз, как США могут убрать Путина

Экономист, политик, экс-замминистра энергетики РФ Владимир Милов заявил о том, что президент США Дональд Трамп опасается проводить жесткую линию по отношению к российскому диктатору Владимиру Путину.
По его убеждению, это объясняется тем, что страна-агрессор РФ обладает внушительным ядерным арсеналом. Об этом политик рассказал Главреду, комментируя вопрос о том, может ли Путин стать следующим после Мадуро и Хаменеи.
"Если бы этот фактор не влиял, то уже давно были бы приняты меры в отношении Путина – он натворил достаточно. Мешает тот факт, что среди держав, обладающих ядерным оружием, никого даже близко нет, кто мог бы сравниться с Россией по количеству ядерных боеголовок. Поэтому до сих пор с Путиным действовали осторожно", - сказал эксперт.
При этом он говорит, что Трамп ведет себя с Путиным намного мягче, чем другие лидеры до него.
"У России есть дальнобойное оружие и ядерные боезаряды, чтобы дотянуться далеко, потому так просто с Путиным не справиться. Давление на него – это очень комплексная штука, которая требует координированных усилий, чтобы "задушить" его, прежде всего экономически. Здесь можно вспомнить Вторую мировую войну и экономическую блокаду Германии, которая так была лишена доступа к критическим ресурсам. И это было очень похоже на то, что сейчас делают с Путиным. Эта стратегия в перспективе сработает. А просто похитить Путина? Думаю, если бы это было так легко, это уже бы давно сделали", - добавил Милов.
Смотрите видео - интервью Владимира Милова:
Ранее в СНБО назвали вероятный сценарий и сроки переворота в РФ. В руководстве РФ еще немало рациональных людей, подчеркнул Александр Литвиненко.
Как сообщалось ранее, в ГУР назвали цели разгона информации о смерти диктатора. Внутренние процессы и противостояния в РФ проявляются совершенно в разных формах, подчеркнул Андрей Юсов, сообщал Главред.
О персоне: Владимир Милов
Владимир Станиславович Милов (18 июня 1972 года, Кемерово, Россия) – российский оппозиционный политик, экономист и эксперт в сфере энергетики. Окончил электромеханический факультет Московского государственного горного университета. 1997-2002 гг. – работал в правительстве РФ. Май-октябрь 2002 г. – заместитель министра энергетики РФ. С 2008 по 2010 год – член политсовета движения "Солидарность". В 2010-2015 гг. возглавлял партию "Демократический выбор". В 2021 году уехал из России. После начала полномасштабной войны РФ против Украины в феврале 2022 года осудил действия режима Путина и был внесен в список "иностранных агентов" в России. С сентября 2022 года занимает должность вице-президента по международной адвокации в фонде Free Russia Foundation (Вашингтон), где занимается анализом российских санкций и демократических реформ.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред