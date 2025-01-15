Заговор ФСБ: неожиданный прогноз бунта в РФ и свержения Путина

ФСБ может пойти на замену Путина только в одном случае, уверен Виктор Ягун.

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ФСБ точно сейчас не готова устранять Путина

"Коллективный Путин" должен определить, кто будет преемником

Бывший заместитель главы СБУ, генерал-майор запаса Виктор Ягун прокомментировал вопрос вероятности госпереворота в РФ и свержения диктатора Владимира Путина.

"ФСБ точно сейчас не готова устранять Путина, потому что некем его заменить. Все разговоры о замене Путина Патрушевым безосновательны, потому что Патрушев такой же, как и Путин", - подчеркнул он в ходе чата в Главреде.

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При этом собеседник говорит, что ФСБ может пойти на замену Путина только в том случае, когда они будут уверены, что есть замена, причём адекватная, которую воспримет народ.

"Чем отличается государственный переворот, который готовят политики, от переворота, который готовит спецслужба? Спецслужба предусматривает несколько направлений развития событий: мы его убираем – и что дальше; кого мы ставим на его место; как на этого человека будут реагировать народ, окружение и мир; какой будет легенда о том, куда делся предшественник – вертолёт упал, или он просто "сгорел в бункере от работы", или тяжёлая болезнь, которая через две недели закончилась смертью, и Путина похоронят между Сталиным и Лениным", - отметил он.

Вместе с тем, по его мнению, Путин не руководит Россией, но ею руководит так называемый "коллективный Путин".

"Почему в своё время именно Путина поставили руководить Россией? Потому что все считали, что серая мышь никогда не выйдет на первый план. Но это не мышь, а крыса! К тому же, как показывает опыт, именно серая мышь потом становится таким неадекватом и проблемой, что лучше таких к власти и близко не подпускать. А вот звёздами, которые очень себя любят, гораздо легче манипулировать. Потому этот "коллективный Путин", или, как некоторые говорят, "кооператив Озеро", должен определиться, что делать с Путиным и кто будет преемником", - добавил Ягун.

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Кто такой Виктор Ягун Виктор Ягун – украинский военный, гражданский активист, генерал-майор запаса Службы безопасности Украины. В период с марта 2014-го по июнь 2015-го года был заместителем председателя СБУ. Под предводительством Ягуна добывалась и обнародовалась информация об участии российских войск и работе спецслужб в войне против Украины на Донбассе. Участник ООС на Донбассе.

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