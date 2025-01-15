Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Заговор ФСБ: неожиданный прогноз бунта в РФ и свержения Путина

Алексей Тесля
15 января 2025, 02:07
158
ФСБ может пойти на замену Путина только в одном случае, уверен Виктор Ягун.
Путин, Бортников
/ Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, Википедия

Важно:

  • ФСБ точно сейчас не готова устранять Путина
  • "Коллективный Путин" должен определить, кто будет преемником

Бывший заместитель главы СБУ, генерал-майор запаса Виктор Ягун прокомментировал вопрос вероятности госпереворота в РФ и свержения диктатора Владимира Путина.

"ФСБ точно сейчас не готова устранять Путина, потому что некем его заменить. Все разговоры о замене Путина Патрушевым безосновательны, потому что Патрушев такой же, как и Путин", - подчеркнул он в ходе чата в Главреде.

видео дня

При этом собеседник говорит, что ФСБ может пойти на замену Путина только в том случае, когда они будут уверены, что есть замена, причём адекватная, которую воспримет народ.

"Чем отличается государственный переворот, который готовят политики, от переворота, который готовит спецслужба? Спецслужба предусматривает несколько направлений развития событий: мы его убираем – и что дальше; кого мы ставим на его место; как на этого человека будут реагировать народ, окружение и мир; какой будет легенда о том, куда делся предшественник – вертолёт упал, или он просто "сгорел в бункере от работы", или тяжёлая болезнь, которая через две недели закончилась смертью, и Путина похоронят между Сталиным и Лениным", - отметил он.

Вместе с тем, по его мнению, Путин не руководит Россией, но ею руководит так называемый "коллективный Путин".

"Почему в своё время именно Путина поставили руководить Россией? Потому что все считали, что серая мышь никогда не выйдет на первый план. Но это не мышь, а крыса! К тому же, как показывает опыт, именно серая мышь потом становится таким неадекватом и проблемой, что лучше таких к власти и близко не подпускать. А вот звёздами, которые очень себя любят, гораздо легче манипулировать. Потому этот "коллективный Путин", или, как некоторые говорят, "кооператив Озеро", должен определиться, что делать с Путиным и кто будет преемником", - добавил Ягун.

Ранее в СНБО назвали вероятный сценарий и сроки переворота в РФ. В руководстве РФ еще немало рациональных людей, подчеркнул Александр Литвиненко.

Как сообщалось ранее, в ГУР назвали цели разгона информации о смерти диктатора. Внутренние процессы и противостояния в РФ проявляются совершенно в разных формах, подчеркнул Андрей Юсов, сообщал Главред.

Другие новости:

Кто такой Виктор Ягун

Виктор Ягун – украинский военный, гражданский активист, генерал-майор запаса Службы безопасности Украины. В период с марта 2014-го по июнь 2015-го года был заместителем председателя СБУ. Под предводительством Ягуна добывалась и обнародовалась информация об участии российских войск и работе спецслужб в войне против Украины на Донбассе. Участник ООС на Донбассе.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Владимир Путин Виктор Ягун
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Больше снарядов, боеприпасов для Leopard и БпЛА: ФРГ обновила список помощи Киеву

Больше снарядов, боеприпасов для Leopard и БпЛА: ФРГ обновила список помощи Киеву

00:55Украина
Ввод миротворцев в Украину: в Германии сделали важное заявление

Ввод миротворцев в Украину: в Германии сделали важное заявление

22:57Украина
Гаубица бьет на десятки километров: Украине передадут новейшие САУ RCH 155

Гаубица бьет на десятки километров: Украине передадут новейшие САУ RCH 155

22:04Украина
Реклама

Популярное

Ещё
"Уже не вместе": журналистка рассказала, что случилось с браком Дмитрия Комарова

"Уже не вместе": журналистка рассказала, что случилось с браком Дмитрия Комарова

Для 3 знаков зодиака начало 2025 года станет настоящей сказкой: кто они

Для 3 знаков зодиака начало 2025 года станет настоящей сказкой: кто они

Гороскоп на завтра 15 января: Девам - важное сообщение, Весам - вознаграждение

Гороскоп на завтра 15 января: Девам - важное сообщение, Весам - вознаграждение

"Как и папа": Максим Галкин ошеломил новым навыком сына

"Как и папа": Максим Галкин ошеломил новым навыком сына

Карта Deep State онлайн за 14 января: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 14 января: что происходит на фронте (обновляется)

Последние новости

02:44

Неожиданное объяснение: почему в СССР выключатели и розетки делали так высоко

02:07

Заговор ФСБ: неожиданный прогноз бунта в РФ и свержения Путина

01:30

"Начато уголовное производство": первые детали по делу об избиению Wellboy

00:55

Больше снарядов, боеприпасов для Leopard и БпЛА: ФРГ обновила список помощи Киеву

00:11

Иран в новом соглашении с РФ отказался признать Крым российским

Россия на грани и крайне нуждается в передышке на полгода-год – генерал-майор СБУ ЯгунРоссия на грани и крайне нуждается в передышке на полгода-год – генерал-майор СБУ Ягун
14 января, вторник
23:45

"Прорыв границы" россиянами: в Сумской ОВА рассказали о заходе вражеских ДРГ

23:23

Христя Фриланд может вместо Трюдо занять пост премьера Канады – СМИ

23:19

Снова засияет: как убрать въевшуюся грязь со старой чугунной ванны

23:16

"Поставили диагноз": Миддлтон сделала ошарашивающее заявление о своем состоянии

Реклама
22:57

Ввод миротворцев в Украину: в Германии сделали важное заявление

22:55

Не просто аксессуар: зачем на машину ставят спойлер

22:54

Путинист Сергей Лазарев не выдержал и уехал из РФ - что произошло

22:35

Дом "Мумий Тролля" Ильи Лагутенко пострадал при пожаре в Лос-Анджелесе - СМИ

22:32

4 знака зодиака, которые никогда не будут одинокими

22:30

Что не так на картинке: лишь единицы найдут ошибку за 4 секунды

22:11

Почему в супермаркетах нет окон - профессор объяснил странный факт

22:11

"Всегда был лидером": на фронте погиб президент футбольного клуба

22:04

Гаубица бьет на десятки километров: Украине передадут новейшие САУ RCH 155Видео

22:03

Сын Меладзе и Джанабаевой заскочил родителей в неловкий момент - детали

21:39

Остались без дома: Маша Машкова рассказала, как пережила пожары в СШАВидео

Реклама
21:22

Перевод из авиации в пехоту: Зеленский отреагировал и дал важное поручение

21:20

IQ-тест для самых умных: найдите собаку среди множества кошек за 5 секунд

21:09

Легендарная Кэмерон Диаз возвращается: где можно увидеть любимую актрисуВидео

21:04

Новости Украины: бронирование упрощают, под Саратовом громко, ждём морозов

21:02

Плита будет сиять: лайфхак с пищевой пленкой впечатлил сеть

20:53

Дальнобойные ракеты разнесли подземные бункеры химзавода: детали "бавовны" в РФ

20:45

Будущий глава Пентагона рассказал, каким видит окончание войны в Украине

20:24

"Будет как со Сталиным": Путина могут устранить одним из 3-х вариантов - ЯгунВидео

20:24

Хименес-Браво показал крошку-Эктора: "Мог только мечтать"

20:06

Просто и вкусно: рецепт интересного салата с куриными сердечками - поразит всехВидео

19:53

В Украине упрощено перебронирование через "Дію": не нужно ждать 72 часа

19:52

Дроны взорвали резервуары НПЗ: новые детали удара по Саратовской области

19:40

Всю страну накроет мороз: где влупит -14 градусов

19:38

У Трампа поддержали идею Байдена: США готовят послание для РФ - СМИ

19:30

Самый простой способ за 1 минуту: как отличить натуральную сметану от подделкиВидео

19:10

Почему тревога по всей Украине может начать звучать 24/7мнение

19:00

"У меня спрашивают": что Катя Репяхова хочет в себе "перекроить"

18:54

Сеул готовит Киеву неожиданное предложение насчет пленных солдат КНДР – СМИ

18:43

Зеленский показал новое видео допроса пленного солдата КНДР

18:38

Игнорировать не стоит: 3 части тела, которые люди забывают мыть в душе

Реклама
18:31

Кейт Миддлтон вернулась в больницу, где лечила рак

18:18

"Непростые решения": в ВС объяснили, кого не будут переводить из авиации в пехоту

18:08

Прекращать огонь в Украине преждевременно опасно: в США объяснили почему

17:49

Большинство водителей не догадывается: зачем на дорогах устанавливают зеркала

17:49

Тоня Матвиенко показала, как отдыхает в Арабских Эмиратах

17:48

"Украина прекратит существование": в СНБО ответили на заявление Патрушева

17:43

Закрытие шахты в Покровске: уголь для металлургов заменят американским

17:39

Как Украина усиливает свои переговорные позиции перед инаугурацией Трампамнение

16:57

Как очистить сковороду с антипригарным покрытием от нагара: эффективные способы

16:57

Трендовый маникюр 2025 года: интересные идеи дизайна на любой вкус

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять