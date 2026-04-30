"Каждый день приходит": Денисенко сделала заявление про отношения с Фединчиком

Кристина Трохимчук
30 апреля 2026, 10:55
Актриса рассказала про отношения с эксом после развода.
Наталка Денисенко - развод с Андреем Фединчиком
Наталка Денисенко - развод с Андреем Фединчиком / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Наталка Денисенко, Андрей Фединчик

Вы узнаете:

  • В каких отношениях Наталка Денисенко и Андрей Фединчик
  • Почему они видятся каждый день

Известная актриса Наталка Денисенко раскрыла неожиданные факты о своих отношениях с бывшим мужем Андреем Фединчиком. В интервью программе "Наодинці з гламуром" она призналась, что видится с эксом каждый день.

По словам Денисенко, сейчас оба родителя сосредоточены на воспитании общего сына Андрея. Поскольку актер долгое время не виделся с ребенком из-за службы в ВСУ, сейчас он очень хочет наверстать упущенное и забирает его каждый день.

Наталка Денисенко и Андрей Фединчик с сыном
Наталка Денисенко и Андрей Фединчик с сыном / фото: instagram.com, Наталка Денисенко

"Мы почти каждый день видимся. Потому что я стараюсь сделать так, чтобы Андрюша с папой как можно чаще виделся. В тот период, когда Андрей был военным, Андрей вообще не видел папу. Поэтому сейчас, когда есть эта возможность, что Андрей уже не военный, он в Киеве, он каждый день приходит утром, чтобы отвести его в школу", — сообщила Наталка.

Несмотря на тесное участие в жизни сына, отношения между бывшими супругами не потеплели. Но оба родителя понимают, что их приоритетом должно быть счастье Андрюши.

Наталка Денисенко, Андрей Фединчик
Наталка Денисенко и Андрей Фединчик / фото: instagram.com, Наталка Денисенко

"Я не могу сказать, что теплые отношения, но мы очень хорошие родители Андрюши. То, что будет между нами, мне все равно. Мне безразлично, будет ли он обижаться, будут ли между нами какие-то перипетии, но самое главное, чтобы наш ребенок был залюблен", — высказалась Денисенко.

Наталка Денисенко
Наталка Денисенко / инфографика: Главред

О персоне: Наталка Денисенко

Наталка Денисенко - украинская актриса кино, театра и дубляжа. Пробует свои силы в режиссуре. Наиболее известна ролями в сериалах "Віталька", "Село на мільйон", "Кріпосна", "Папаньки-2" и пр.

