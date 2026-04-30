Украл 6 миллионов: псевдоработник СБУ обманул народную артистку

Кратко:
- Что сделал преступник
- Как он обманул пенсионерку
В Киеве 36-летний мужчина под видом сотрудника СБУ выманил у народной артистки Украины более 128 тыс. долларов и 400 тыс. грн (около 6 миллионов гривен).
Об этом сообщает Офис генпрокурора.
Оказалось, что злоумышленник позвонил 75-летней киевлянке и представился сотрудником СБУ. Он заявил, что женщина якобы подозревается в государственной измене, а ее сбережения должны пройти проверку на предмет российского происхождения. Чтобы женщина поверила, ей присылали поддельные повестки и проводили через видеосвязь так называемые обыски.
Поверив им, женщина передала 128 тыс. долларов США, а впоследствии после повторного звонка еще и передала 400 тыс. грн, - говорится в сообщении.
Правоохранители установили, что фигурантом является 36-летний житель Сумщины, который из-за валютного обмена перечислил деньги артистки на крипто кошелек третьих лиц. При этом он оставил себе 900 долларов.
Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 5 ст. 190 УК Украины – соучастие в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога более 3,3 млн грн. Ему грозит до 12 лет за решеткой.
Правоохранители устанавливают других причастных к схеме.
Что сообщает офис генпрокурора:
Об источнике: СБУ
Служба безопасности Украины (СБУ; укр. Служба безпеки України, СБУ) — правоохранительный орган специального назначения, обеспечивающий государственную безопасность Украины. Подчинена Президенту Украины, сообщает "Википедия".
