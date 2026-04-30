Украл 6 миллионов: псевдоработник СБУ обманул народную артистку

Злоумышленник позвонил 75-летней киевлянке и представился сотрудником СБУ.

Злоумышленник обманул народную артистку

В Киеве 36-летний мужчина под видом сотрудника СБУ выманил у народной артистки Украины более 128 тыс. долларов и 400 тыс. грн (около 6 миллионов гривен).

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

Оказалось, что злоумышленник позвонил 75-летней киевлянке и представился сотрудником СБУ. Он заявил, что женщина якобы подозревается в государственной измене, а ее сбережения должны пройти проверку на предмет российского происхождения. Чтобы женщина поверила, ей присылали поддельные повестки и проводили через видеосвязь так называемые обыски.

Поверив им, женщина передала 128 тыс. долларов США, а впоследствии после повторного звонка еще и передала 400 тыс. грн, - говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что фигурантом является 36-летний житель Сумщины, который из-за валютного обмена перечислил деньги артистки на крипто кошелек третьих лиц. При этом он оставил себе 900 долларов.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 5 ст. 190 УК Украины – соучастие в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога более 3,3 млн грн. Ему грозит до 12 лет за решеткой.

Правоохранители устанавливают других причастных к схеме.

Об источнике: СБУ Служба безопасности Украины (СБУ; укр. Служба безпеки України, СБУ) — правоохранительный орган специального назначения, обеспечивающий государственную безопасность Украины. Подчинена Президенту Украины, сообщает "Википедия".

