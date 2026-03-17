"У него есть то, что нужно мне": Зеленский заинтриговал заявлением о Нетаньяху

Анна Ярославская
17 марта 2026, 06:54обновлено 17 марта, 07:41
Украина и Израиль обсуждают сотрудничество против иранских дронов.
Владимир Зеленский, Биньямин Нетаньяху
Переговоры Зеленско и Нетаньяху пока не состоялись / Коллаж: Главред, фото: ОП, facebook.com/netanyahurus

Кратко:

  • Зеленский заявил о готовности к диалогу с Нетаньяху
  • Инициатива разговора поступила от израильской стороны.
  • У сторон есть взаимный интерес к сотрудничеству

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к диалогу с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

По словам украинского президента, израильская сторона обратилась к нему по поводу возможного разговора.

"У него [Нетаньяху] есть то, что нужно мне, а у меня есть то, что нужно ему. Так что я готов к этому диалогу", - сказал Зеленский в интервью The Jerusalem Post.

Зеленский подчеркнул процесс усовершенствования иранских дронов, который происходил во время войны России против Украины. Теперь эти беспилотники атакуют и страны Ближнего Востока. По словам украинского президента, в этом смысле Украина имеет "огромный объем знаний, полученных на поле боя".

Отметим, израильское издание Ynet со ссылкой на источники и посла Украины в Израиле Евгения Корнийчука писало о том, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху направил Украине просьбу о проведении разговора с президентом Зеленским относительно сотрудничества в перехвате иранских дронов.

Просьба Израиля якобы связана с большим опытом Украины в перехвате беспилотников иранского производства и намерением наладить израильско-украинское сотрудничество в этой сфере.

Корнийчук подтвердил, что такой запрос поступил, и отметил, что из-за ограничений в графике разговор Зеленского и Нетаньяху еще не состоялся, но он надеется, что переговоры пройдут в начале недели.

Какой козырь получил Киев

Как писал Главред со ссылкой на издание Time, война в Иране создала для Украины и президента Владимира Зеленского новые дипломатические и экономические возможности. Массовые атаки Ирана ракетами и ударными беспилотниками резко повысили интерес к украинским технологиям противодействия дронам.

В то же время США публично преуменьшают необходимость помощи Украины в войне на Ближнем Востоке, несмотря на рост международного интереса к украинским технологиям. Глава Белого дома Дональд Трамп недавно отверг украинскую помощь в одном из интервью, несмотря на заявления украинских чиновников о том, что США изучали потенциальное сотрудничество по этой антидроновой технологии.

Владимир Зеленский опроверг эти данные в воскресенье, 15 марта, в комментарии CNN. Он отметил, что украинские учреждения уже получили соответствующие запросы и отреагировали на них.

Тем временем Иран пригрозил Киеву ударами. Председатель Комиссии по национальной безопасности парламента Ирана Ибрагим Азизи заявил, что любая помощь Украины Израилю, включая беспилотники, делает украинскую территорию "законной целью" для ракетных ударов Тегерана.

Как РФ хочет использовать войну в Иране: мнение эксперта

Руководитель Центра исследований России, дипломат, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко заявил, что конфликт на Ближнем Востоке для России является давней мечтой, а то, насколько она на нем выиграет, будет зависеть от продолжительности ситуации.

"Если операция закончится в течение месяца, уже в марте, никакие апокалиптические сценарии (о космических ценах на нефть, – ред.) не реализуются. Чем дольше война будет продолжаться, чем выше будет цена, тем больше и глубже потом будет обвал. Потому что Иран не в силах, с учетом тех потерь, которые он уже понес, нанести фатальный удар по нефтедобывающей инфраструктуре соседних арабских стран. Хорошо, Иран поразил нефтяную платформу, но таких платформ только в ОАЭ четыре сотни. Хорошо, Иран поразил НПЗ, но несколько шахедов не в состоянии за одну атаку уничтожить завод, который перерабатывает 28 миллионов тонн нефти", - сказал он в интервью Главреду.

О персоне: Владимир Огрызко

Владимир Огрызко – украинский дипломат, министр иностранных дел Украины (2007-2009), чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996). С сентября 2014 года руководит аналитико-информационным Центром исследований России. Пишет статьи для таких СМИ, как Новое время и Украинская правда. С 2022 года проректор по международной деятельности в Киевском университете имени Бориса Гринченко.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Владимир Зеленский Биньямин Нетаньяху новости Израиля Удар Израиля по Ирану
