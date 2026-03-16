"Хочу жить": российская ведущая в слезах рассказала о своей смертельной болезни

Лерчек прокомментировала свое состояние.

https://glavred.info/starnews/hochu-zhit-rossiyskaya-vedushchaya-v-slezah-rasskazala-o-svoey-smertelnoy-bolezni-10749434.html Ссылка скопирована

Валерия Чекалина показалась в палате

Кратко:

Российская блогер и ведущая Валерия Чекалина, которая борется с четвертой стадией рака желудка, вышла на связь из больницы.

Как стало известно, муж Лерчек – Луис Сквиччиарини – опубликовал новое видео, записанное в палате больной.

видео дня

Блогер прокомментировала решение сегодняшнего суда и поблагодарила всех неравнодушных за молитвы о её здоровье. Знаменитость не смогла сдержать слез, когда говорила о своей болезни.

Подпишитесь на наш канал в WhatsApp, чтобы первыми узнавать о главных новостях.

"Уголовное дело приостановлено, мы очень этому рады. Но сейчас самое важное — здоровье. Я рада, что могу на нём сфокусироваться. Всем спасибо за поддержку, спасибо за то, что молитесь — это очень сильно помогает. Я хочу сказать, что на самом деле диагноз правдивый: рак желудка четвёртой степени. Но я очень сильно хочу жить — и я буду жить", — сказала Чекалина.

Смотрите видео, в котором Лерчек обратилась к поклонникам:

Лерчек борется с раком желудка / фото: скрин t.me/stars_ua_gl

Напомним, Валерию подозревают в финансовых махинациях, но суд принял решение об отмене домашнего ареста Валерии Чекалиной с заменой на запрет определённых действий.

Лерчек / фото: t.me/ler_chek_official

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

О персоне: Лерчек Лерчек - (Валерия Чекалина) - популярный российский блогер и предприниматель, известный под псевдонимом Лерчек.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред