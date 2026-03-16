"Хочу жить": российская ведущая в слезах рассказала о своей смертельной болезни

Элина Чигис
16 марта 2026, 22:06
Лерчек прокомментировала свое состояние.
Валерия Чекалина
Валерия Чекалина показалась в палате / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Валерия Чекалина

Кратко:

  • Лерчек поблагодарила поклонников за поддержку
  • В каком она сейчас состоянии

Российская блогер и ведущая Валерия Чекалина, которая борется с четвертой стадией рака желудка, вышла на связь из больницы.

Как стало известно, муж Лерчек – Луис Сквиччиарини – опубликовал новое видео, записанное в палате больной.

Блогер прокомментировала решение сегодняшнего суда и поблагодарила всех неравнодушных за молитвы о её здоровье. Знаменитость не смогла сдержать слез, когда говорила о своей болезни.

"Уголовное дело приостановлено, мы очень этому рады. Но сейчас самое важное — здоровье. Я рада, что могу на нём сфокусироваться. Всем спасибо за поддержку, спасибо за то, что молитесь — это очень сильно помогает. Я хочу сказать, что на самом деле диагноз правдивый: рак желудка четвёртой степени. Но я очень сильно хочу жить — и я буду жить", — сказала Чекалина.

Смотрите видео, в котором Лерчек обратилась к поклонникам:

Лерчек борется с раком желудка
Лерчек борется с раком желудка / фото: скрин t.me/stars_ua_gl

Напомним, Валерию подозревают в финансовых махинациях, но суд принял решение об отмене домашнего ареста Валерии Чекалиной с заменой на запрет определённых действий.

Лерчек
Лерчек / фото: t.me/ler_chek_official

Отметим, как сообщал Главред, российская певица Алла Пугачева, которая осуждает террористическое вторжение РФ в Украину, переехала из Кипра с семьей в Израиль. Как сообщают пропагандистские росСМИ, после того, как Кипр стал опасным местом, Примадонна решилась на важный поступок.

А также в ночь на 16 марта внимание кинолюбителей было приковано к церемонии награждения премии "Оскар 2026". Знаменитости, как всегда, удивили своими роскошными образами, а некоторые и сменой имиджа.

О персоне: Лерчек

Лерчек - (Валерия Чекалина) - популярный российский блогер и предприниматель, известный под псевдонимом Лерчек.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес новости шоу бизнеса
Россия готовит необычный удар по Украине — названы особенности и сроки

Во Львове прогремел громкий взрыв, горит автобус — первые подробности

Силы обороны сорвали планы Кремля по наступлению — Зеленский рассказал подробности

Реклама

Алла Пугачева выбрала новую страну - куда она переехала

Китайский гороскоп на завтра, 17 марта: Змеям - унижение, Обезьянам - хандра

Тяжелые времена уходят с 16 марта: трем знакам зодиака судьба готовит передышку

Как добиться блестящих окон без разводов: забытый лайфхак от бабушек

Слепнет и прикована к постели: у молодой российской ведущей нашли новую опухоль

"Хочу жить": российская ведущая в слезах рассказала о своей смертельной болезни

Реклама
Реклама
Реклама
©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23.

