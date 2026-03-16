"Хочу жить": российская ведущая в слезах рассказала о своей смертельной болезни

Российская блогер и ведущая Валерия Чекалина, которая борется с четвертой стадией рака желудка, вышла на связь из больницы.
Как стало известно, муж Лерчек – Луис Сквиччиарини – опубликовал новое видео, записанное в палате больной.
Блогер прокомментировала решение сегодняшнего суда и поблагодарила всех неравнодушных за молитвы о её здоровье. Знаменитость не смогла сдержать слез, когда говорила о своей болезни.
"Уголовное дело приостановлено, мы очень этому рады. Но сейчас самое важное — здоровье. Я рада, что могу на нём сфокусироваться. Всем спасибо за поддержку, спасибо за то, что молитесь — это очень сильно помогает. Я хочу сказать, что на самом деле диагноз правдивый: рак желудка четвёртой степени. Но я очень сильно хочу жить — и я буду жить", — сказала Чекалина.
Напомним, Валерию подозревают в финансовых махинациях, но суд принял решение об отмене домашнего ареста Валерии Чекалиной с заменой на запрет определённых действий.
