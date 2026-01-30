РФ подала запрос на самоопределение наций Крыма и Донбасса: в ООН четко ответили

Генсек ООН назвал условия, при которых возможно самоопределение народов.

В ООН отклонили запрос РФ по Крыму и Донбассу / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот из DeepState

Главное:

Россия хотела признания Крыма и Донбасса по принципу самоопределения наций

В ООН отклонили запрос России

Принцип территориальной целостности Украины признали более приоритетным

Российский журналист во время пресс-конференции генсека ООН Антониу Гутерреша спросил, может ли Организация Объединенных Наций рассматривать случай временно оккупированных Крыма и Донбасса как такой, к которому можно применить принцип самоопределения наций.

Как сообщает Укринформ, Гутерреш отрицал такую возможность. По его словам, есть два важных принципа - территориальной целостности государств и самоопределения народов.

Второй принцип реализуется только тогда, когда имеется ряд необходимых условий, которые регулируются заключением управления ООН по правовым вопросам.

"Мы пришли к выводу, что принцип самоопределения не может применяться в отношении Крыма и Донбасса, поэтому в этой ситуации преобладает принцип территориальной целостности Украины", - подчеркнул он.

Экономист спрогнозировал судьбу Донбасса

Главред писал , что, по словам председателя Комитета экономистов Украины Андрея Новака, нет смысла восстанавливать предприятия, существовавшие на Донбассе, в том виде, в котором они были, поскольку на большинстве из них было старое советское оборудование.

При этом Донбасс все равно имеет перспективу - экономическую, социальную, культурную и спортивную. Поэтому следует восстанавливать те предприятия, где было более-менее современное оборудование, а на месте тех предприятий, где было устаревшее оборудование, строить новые, с современным и высокотехнологичным оборудованием.

Вопрос контроля над Донбассом и Крымом - последние новости

Напомним, Главред писал, что Украина готова отвести войска от текущей линии боевого столкновения, в том числе и в Донецкой области, для создания демилитаризованной зоны, но только при условии, что Россия поступит так же.

Ранее сообщалось, что на мирных переговорах по прекращению войны России против Украины продолжается активная работа над урегулированием территориального вопроса и судьбы Донбасса. Это остается ключевым и самым сложным разногласием сторон.

Накануне стало известно, что пока переговорщики готовятся к очередному раунду организованных США переговоров по прекращению войны в Украине, Москва и Киев остаются в тупике из-за ключевых разногласий, определяющих ход конфликта с самого его начала.

Другие новости:

О персоне: Антониу Гутерреш Антониу Гутерреш — 9-й генеральный секретарь ООН (с 1 января 2017 года), 18 июня 2021 года переназначен на второй срок. В прошлом — португальский политик-социалист, премьер-министр Португалии (с 28 октября 1995 по 6 апреля 2002 года), Верховный комиссар ООН по делам беженцев (2005—2015 годов), пишет Википедия.

