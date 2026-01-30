Укр
РФ подала запрос на самоопределение наций Крыма и Донбасса: в ООН четко ответили

Анна Косик
30 января 2026, 11:06
Генсек ООН назвал условия, при которых возможно самоопределение народов.
Гутерреш, Донбасс
В ООН отклонили запрос РФ по Крыму и Донбассу / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот из DeepState

Главное:

  • Россия хотела признания Крыма и Донбасса по принципу самоопределения наций
  • В ООН отклонили запрос России
  • Принцип территориальной целостности Украины признали более приоритетным

Российский журналист во время пресс-конференции генсека ООН Антониу Гутерреша спросил, может ли Организация Объединенных Наций рассматривать случай временно оккупированных Крыма и Донбасса как такой, к которому можно применить принцип самоопределения наций.

Как сообщает Укринформ, Гутерреш отрицал такую возможность. По его словам, есть два важных принципа - территориальной целостности государств и самоопределения народов.

Второй принцип реализуется только тогда, когда имеется ряд необходимых условий, которые регулируются заключением управления ООН по правовым вопросам.

"Мы пришли к выводу, что принцип самоопределения не может применяться в отношении Крыма и Донбасса, поэтому в этой ситуации преобладает принцип территориальной целостности Украины", - подчеркнул он.

О персоне: Антониу Гутерреш

Антониу Гутерреш — 9-й генеральный секретарь ООН (с 1 января 2017 года), 18 июня 2021 года переназначен на второй срок. В прошлом — португальский политик-социалист, премьер-министр Португалии (с 28 октября 1995 по 6 апреля 2002 года), Верховный комиссар ООН по делам беженцев (2005—2015 годов), пишет Википедия.

