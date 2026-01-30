Укр
Читать на украинском
Зеленский публично пригласил Путина приехать в Киев

Марина Фурман
30 января 2026, 10:24
Президент Украины подчеркнул, что хочет конструктивно договориться о реальном окончании войны.
Зеленский ответил на предложение Кремля приехать в Москву / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, kremlin.ru

  • Зеленский отверг возможность проведения встречи с Путиным в РФ или Беларуси
  • Президент пригласил российского диктатора в Киев

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил российского диктатора Владимира Путина приехать в Киев, если тот решится. Об этом украинский лидер Владимир Зеленский заявил во время встречи с журналистами, пишут на портале Новости.LIVE.

Президент подчеркнул, что встреча на российской или белорусской территории невозможна.

"Я также могу пригласить его (Путина - Главред) в Киев, пусть приезжает. Публично приглашаю его, если он решится, конечно", - сказал он.

Зеленский расценивает приглашение ехать к Путину в Москву как нежелание встречаться и сказать об этом прямо.

"Я всегда говорил: я готов на любой формат по окончанию войны, который сработает. Но в Москве и в Беларуси это просто невозможно и абсолютно понятно почему – потому что это государства, одно из которых является агрессором, начавшим и ведущим войну против нас, убивающим нас, а другая страна является его партнером в этих действиях", – добавил украинский лидер.

Он подчеркнул, что хочет конструктивно договориться о реальном окончании войны.

"Мы хотим конструктивно договориться о какой-то встрече, которая может стать результативной, мы хотим обсуждать имеющиеся вопросы и решить их. Но если кто-то не хочет встречаться, но не может себе позволить сказать об этом прямо по какой-то причине, то тогда звучат эти приглашения в Москву", – подчеркнул Зеленский.

Чего ждать от возможной встречи Зеленского и Путина

Политолог и председатель правления центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко убежден, что переговоры между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным вряд ли принесут ощутимый прорыв в вопросе завершения войны России против Украины.

Он считает, что Кремль может готовить ловушку, ведь Путин может сознательно затягивать переговоры или спровоцировать политический кризис.

Кроме этого, Фесенко не исключает осложнений еще на этапе подготовки встречи, в частности выдвижения новых неприемлемых для Украины ультимативных требований.

Встреча Путина и Зеленского - новости по теме

Напомним, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сказал, что президент Владимир Зеленский готов встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным для решения двух ключевых вопросов: территорий и ЗАЭС.

В то же время Сибига добавил, что в Кремле не демонстрируют заинтересованности в такой встрече.

Позже в России заявили о готовности организовать встречу президента Украины Владимира Зеленского и диктатора и военного преступника Путина в Москве. При этом в Кремле заявили о якобы готовности гарантировать безопасность украинскому лидеру.

Об источнике: Новости.LIVE

Новости.LIVE – это украинский информационно-политический портал, который стремится предоставлять оперативную и эксклюзивную информацию о событиях в Украине и мире. Он входит в медиахолдинг "Live. Network".

До 2022 года медиахолдинг "Live. Network" принадлежал депутату от пророссийской партии "ОПЗЖ" Вадиму Столару. В 2022 году его медиаактивы, включая "Новости.LIVE", купила предпринимательница Анна Ковалева.

Принципы работы журналистов Новини.LIVE, как говорится на официальной странице:

  • уважение к читателю и его право на правду
  • объективность и беспристрастность
  • полнота и всесторонний анализ информации
  • простота и доступность
  • отсутствие скрытой рекламы
  • уникальность и оперативность
